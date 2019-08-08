Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение эсминец США PorterRT на русском 14:21

«Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Чёрного моря эсминец с УРО-ПРО Porter ВМС США», — говорится в сообщении. Как отмечается, непосредственный контроль за действиями американского корабля осуществляет сторожевой корабль «Сметливый».
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Черноморский флот взял на сопровождение американский эсминец USS Porter

РБК16:05

Эсминец США с управляемыми ракетами направился в Черное море

URA.Ru11:58

Черноморский флот взял на сопровождение эсминец США Porter

RT на русском14:21

Черноморский флот взял на сопровождение эсминец ВМС США USS Porter

ТК Звезда14:01

Корабль ЧФ ВМФ России следит за американским эсминцем «Портер» в Черном море

Газета.Ru14:41

Эсминец США Porter взят под контроль Черноморским флотом

Российская газета15:16

Американский эсминец направился в Черное море

РИА Новости11:30
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:38, Вашингтон
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Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
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Тарантино признался в любви к фильмам Бекмамбетова

Американский режиссер Квентин Тарантино сообщил в интервью российским журналистам, что обожает фильмы режиссера Тимура Бекмамбетова.
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Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует.
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Армия и оружие

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Происшествия

Подозреваемый в убийстве Михаила Круга убил своих сокамерников

Обновлено в 03:56
Общество

Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию

Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
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Политика

Дмитрий Медведев обсудит задержание Атамбаева с руководством Киргизии

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев обсудит с президентом и главой правительства Киргизии задержание Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 13:43
Кино

Маколей Калкин прокомментировал перезапуск комедии «Один дома»

Исполнитель главной роли в культовой комедии "Один дома" Маколей Калкин отреагировал на планы студии Fox снять новую версию, которая будет предназначен для потокового сервиса Disney+.
Обновлено в 08:05
Авто

Subaru объявила скидки на автомобили в августе

В случае, если потенциальный покупатель является владельцем автомобиля другой марки, то в рамках программы трейд-ин Subaru Upgrade он сможет рассчитывать на выгоду от 130 000 до 250 000 рулей.
Обновлено в 05:49
Общество

В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма

Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.
Обновлено в 14:15
Футбол

«Эвертон» объявил о переходе Ивоби из «Арсенала»

Английский "Эвертон" на своем официальном сайте объявил о переходе нигерийского футболиста Алекса Ивоби из лондонского "Арсенала".
Обновлено в 16:39
Происшествия

В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым

Сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району Калининграда обнаружили мертвым в ОВД, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
Обновлено в 16:30
ЖКХ

В Петербурге после дождя затопило торговые центры и аэропорт Пулково

Обновлено в 17:23
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Футбол

Давид Луис перешел из «Челси» в «Арсенал»

Обновлено в 16:21
Гаджеты

AMD отчиталась о завершении разработки процессорной архитектуры Zen 3

Свидетельства «шахматного порядка» разработки процессорных архитектур находятся и в социальных сетях для профессионалов, где один из разработчиков Zen 2 случайно обмолвился о своей причастности к созданию архитектуры Zen 5. Соответственно, над архитектурами Zen 3 и Zen 4 могли работать представители другой команды, и для компании Intel подобная практика тоже является обычным делом.
Обновлено в 10:08
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Дизайнер Артемий Лебедев назвал видео, в котором он заявил об отъезде из России, «тупейшим пранком», вышедшим из-под контроля.
Обновлено в 14:09
Здоровье

7 симптомов, которые могут говорить о заболевании раком

Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин перечислил в интервью журналу «Профиль» те симптомов, которые могут говорить о том, что человек заболел раком.
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Футбол

«Бавария» в товарищеском матче забила 23 гола

"Бавария" в товарищеском матче разгромила "Роттах-Эгерн" со счетом 23:0. Четыре гола на счету Корантена Толиссо.
Обновлено в 14:48
Политика

Трамп раскритиковал Макрона за «противоречивые сигналы» Ирану

Президент США Дональд Трамп подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона за его попытки стать посредником с Ираном.
Обновлено в 14:28
Авто

В РФ отзовут более 500 пикапов Mercedes-Benz X-Class

Компания Mercedes-Benz отзывает в России 575 автомобилей Mercedes-Benz X-Class.
Обновлено в 10:17
Политика

Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины

Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес

Виктория Боня отказалась от филлеров, приведших к асимметрии лица

39-летняя экс-участница скандального проекта "Дом-2" раньше прибегала исключительно к "инъекциям красоты", чтобы соответствовать идеалам красоты, но сейчас признается, что процедуры сыграли с ней злую шутку.
Обновлено в 04:35
Футбол

Энди Кэрролл вернулся в «Ньюкасл»

Последним клубом английского футболиста был "Вест Хэм", однако летом игрок стал свободным агентом. ⚫️⚪️ #CarrollComesHome pic.twitter.com/tgUVWnAYK1 — Newcastle United FC (@NUFC) August 8, 2019 Напомним, что Кэрролл является воспитанником "Ньюкасла" и играл за "сорок" с 2005 по 2011 год.
Обновлено в 11:58
Гаджеты

В России вышел смартфон-трехкамерник Xiaomi Mi A3

Обновлено в 13:02
Технологии

Дрон-хранитель: искусственный интеллект поможет найти пропавших людей

Спасительный взгляд робота Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" тестирует технологию, позволяющую искать пропавших людей, пропуская через самообучающуюся нейронную сеть фотографии, сделанные с дронов.
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43-летняя Милла Йовович в третий раз станет мамой

Известная актриса, модель Милла Йовович решила поделиться с поклонниками радостной новостью. Скоро знаменитость в третий раз станет мамой.
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Политика

Кличко сравнил пост мэра Киева с электрическим стулом

Мэр Киева Виталий Кличко сравнил пост градоначальника с электрическим стулом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Samsung показала Galaxy Note 10

Обновлено в 02:43
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