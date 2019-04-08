Армия и оружие
Черноморский флот вывел корабли на дежурство из-за учений НАТОИзвестия 10:06
Корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО в Черном море. Об этом журналистам сообщили в понедельник, 8 апреля, в Национальном центре управления обороной Российской Федерации (подразделение Минобороны).
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