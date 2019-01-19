Армия и оружие
Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем Donald CookRT на русском 14:13
«Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США USS Donald Cook сразу после его вхождения в акваторию Чёрного моря», — говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в RT.
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