Армия и оружие

Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в мореКП - Крым вчера в 05:10

Черноморский флот провел очередные учения - ракетные катера отработали стрельбы на морском полигоне.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Катера Черноморского флота вернулись в Севастополь после выполнения учебных стрельб

ТАСС05:40

Корабли Черноморского флота вернулись в пункт базирования после проведения ракетных стрельб в море

ТК Звезда03:15

Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном море

РИА Новостивчера в 00:35

Корабли Черноморского флота уничтожили условного противника ракетами «Москит» — видео

RT на русскомвчера в 06:48

Ракетные стрельбы прошли в Черном море

Газета.Ruвчера в 01:41

Отряд кораблей Черноморского флота успешно выполнил учебные ракетные стрельбы в акватории Чёрного моря

Интерфакс - Россия04 апреля в 23:43

Ракетные катера уничтожили противника в Черном море. Видео

Вести.Ruвчера в 12:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 14:07, Ашберн
Футбол

Селихов получил травму в матче с ЦСКА

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов не смог завершить матч 22-го тура РПЛ против ЦСКА.
Обновлено в 13:28
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Общество

Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов

Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Спорт

Фигуристка Сотскова завершила сотрудничество с тренером Буяновой

Обновлено в 09:18
Политика

В США пригрозили последствиями за арест Гуаидо

«Арест Хуана Гуаидо приведёт к очень серьёзным последствиям не только со стороны США, но и со стороны международного сообщества», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Политика

ОБСЕ получила предвзятые списки для посещения заключённых в ЛНР

Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш получил предвзятые списки заключённых для посещения в ЛНР.
Обновлено в 12:57
Политика

Володин выступил за участие Госдумы в формировании правительства

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал статью на сайте Госдумы, в которой отметил, что на его взгляд было бы правильным, если нижняя палата "как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства".
Обновлено в 03:40
Общество

Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Урна с прахом умершей 8 декабря правозащитницы, председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой захоронена в субботу на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 13:50
Общество

Москвичам посоветовали не брать в руки ежей после зимней спячки

3 апреля сообщалось, что два гималайских медведя, а также бурый камчатский медведь в Московском зоопарке вышли из зимней спячки.
Обновлено в 07:11
Хоккей

Олимпийская сборная России обыграла команду Белоруссии

Олимпийская сборная России одержала победу над командой Белоруссии в товарищеском матче, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:28
Общество

В Египте обнаружили гробницу эпохи Птолемеев

В египетском городе Ахмим нашли гробницу эпохи Птолемеев, возраст которой составляет более двух тысяч лет.
Обновлено в 11:31
Авто

Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения

Обновлено вчера в 12:16
Политика

Украина проиграла России транзитный спор в ВТО

Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.
Обновлено вчера в 04:12
Политика

Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»

Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50
Хоккей

«Салават Юлаев» одержал вторую победу над «Авангардом» в финале Восточной конференции КХЛ

Обновлено в 13:58
Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Обновлено в 11:52
Футбол

«Лестер» разгромил «Хаддерсфилд», «Ньюкасл» уступил «Кристал Пэлас»

"Лестер" с разгромным счетом победил "Хаддерсфилд" в матче 33-го тура чемпионата Англии (4:1). Дублем отметился форвард Джейми Варди.
Обновлено в 12:03
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено 04 апреля в 22:38
Происшествия

Хлопок газа произошел в частном доме в Башкирии

Хлопок газа произошел в частном жилом доме в башкирском селе Большеустьикинское. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 13:09
Футбол

Скопинцев: «„Крылья“ стараются играть в атакующий футбол»

"Крылья" стараются играть в атакующий футбол.
Обновлено в 03:06
Гаджеты

Возможно, Apple экономит на камерах для iPhone

Возможно, Apple использует в своих топовых устройствах самые бюджетные камеры.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Политика

Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства

Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.
Обновлено в 10:25
Политика

Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики и алкоголь

Обновлено вчера в 03:27
Общество

Парфенов подал заявку на регистрацию бренда «Намедни»

Российский журналист Леонид Парфенов обратился в Роспатент, чтобы зарегистрировать бренд «Намедни с Леонидом Парфеновым».
Обновлено в 07:24
Происшествия

Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион

Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.
Обновлено в 11:55
Энергетика

Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку

Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).
Обновлено в 11:19
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное