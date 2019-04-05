Армия и оружие

Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в мореКП - Крым вчера в 05:10

Черноморский флот провел очередные учения - ракетные катера отработали стрельбы на морском полигоне.
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Катера Черноморского флота вернулись в Севастополь после выполнения учебных стрельб

ТАСС05:40

Корабли Черноморского флота вернулись в пункт базирования после проведения ракетных стрельб в море

ТК Звезда03:15

На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы

Коммерсантъвчера в 00:43

Корабли Черноморского флота уничтожили условного противника ракетами «Москит» — видео

RT на русскомвчера в 06:48

Ракетные стрельбы прошли в Черном море

Газета.Ruвчера в 01:41

Ракетные катера уничтожили противника в Черном море. Видео

Вести.Ruвчера в 12:00

Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном море

РИА Новостивчера в 00:35
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Футбол

«Краснодар» в меньшинстве одолел «Крылья Советов»

Обновлено в 11:40
Происшествия

Самолет эвакуировали в Домодедово после угрозы взрыва

Самолет Boeing 787, который должен был вылететь в Токио из московского аэропорта Домодедово, проверяют после анонимного сообщения о "минировании", передает РИА "Новости" Вылет рейса задержан для осмотра воздушного судна.
Обновлено в 12:11
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Обновлено в 03:04
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено 04 апреля в 22:38
Политика

Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
Обновлено в 11:04
Здоровье

Врачи новой специальности появятся в России в 2020 году

Новая медицинская специальность появится в нашей стране уже в 2020 году.
Обновлено в 09:42
Общество

Стали известны минимальные оклады бюджетников в Ростове

В Ростове изменились минимальные размеры заработных платы у бюджетников Ростова-на-Дону.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара

В субботу стало известно, что правительство национального согласия Ливии нанесло авиаудары по Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 11:13
Общество

Падение метеора в небе над Красноярском попало на видео

В Сети появилось видео падения метеора в небе над Красноярском. На записи виден светящийся объект, который затухает после двух вспышек.
Обновлено в 12:07
Футбол

Спартак — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)

Обновлено в 11:30
Спорт

«Белогорье» обыграло «Факел» в первом четвертьфинале Суперлиги

Волейболисты «Белогорья» в гостях одержали победу над «Факелом» в первом матче четвертьфинала мужской Суперлиги.
Обновлено в 12:03
Общество

Сахалинцы на пикетах требуют освободить косаток из «китовой тюрьмы»

Жители Сахалина вышли в субботу на одиночные пикеты за освобождение косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщили РИА Новости в общественной организации "Экологическая вахта Сахалина".
Обновлено в 07:25
Происшествия

У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет

Подозрительный предмет с проводами обнаружен у входа в отделение полиции в подмосковной Балашихе, правоохранители эвакуированы из здания, идет проверка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:50
Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина о счёте за «оккупацию»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев может выставить Москве счёт за «столетия оккупации».
Обновлено в 09:59
Экономика

Инфляция в России в марте составила 0,3%

Потребительские цены в России в марте 2019 года выросли в среднем на 0,3%, с начала года — на 1,8%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено вчера в 09:23
Шоу-бизнес

Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт

Известный российский певец Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт в Костроме, который должен был состоятся в пятницу, 5 апреля.
Обновлено в 12:05
Общество

Стало известно об активизации молодежных группировок в России

Родители обеспокоены заметным ростом числа молодежных группировок в российских школах, заявили представители двух общественных организаций – «Родительское собрание» и Национальный родительский комитет (НРК).
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Политика

Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.
Обновлено в 10:13
Здоровье

Закрыли все медцентры «Полис» в Ульяновске, сотрудники уволены

Сегодня, 6 апреля, медицинские центры "Полис" в Ульяновске прекратили работу. Все они, в том числе детский, будут закрыты.
Обновлено в 05:49
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Политика

Трамп сознался, что не читал доклад Мюллера по российскому делу

Президент США Дональд Трамп заявил, что не читал доклад по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года.
Обновлено в 11:21
Транспорт

Парк столичного каршеринга в этом году увеличится до 25 тысяч машин

Обновлено в 11:53
Энергетика

Белоруссия решила повысить тариф на транзит российской нефти

Белоруссия решила повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23% и уведомила об этих планах «Транснефть».
Обновлено вчера в 15:02
Политика

Путину показали исследование об обуви и бедности россиян

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.
Обновлено вчера в 06:18
Политика

Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне

Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24
Экономика

Путин одобрил пять новых налогов

Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Ассанж потребовал от Швеции возмещения судебных расходов

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, с 2012 года находящийся в здании эквадорского посольства в Лондоне, потребовал от Швеции более 9 млн крон (около $1 млн) на покрытие судебных расходов по расследованию обвинений, выдвинутых в его адрес.
Обновлено в 06:57
Происшествия

18 человек пострадали при столкновении прогулочных судов в Бельгии

Как сообщает агентство морских и прибрежных служб, в результате ЧП пострадали 18 человек. Инцидент произошел накануне вечером.
Обновлено в 02:56
Технологии

Руководители ИТ-компаний увидели в ИИ опасность «разучиться думать»

Дальнейшее развитие ИИ приведет к тому, что общество будет ощущать себя в опасности и даст реакционный ответ, считают 77% руководителей и 81% представителей широкой общественности.
Обновлено вчера в 21:19
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