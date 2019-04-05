Армия и оружие

Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в мореКП - Крым вчера в 05:10

Черноморский флот провел очередные учения - ракетные катера отработали стрельбы на морском полигоне.
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Катера Черноморского флота вернулись в Севастополь после выполнения учебных стрельб

ТАСС05:40

Ракетные стрельбы прошли в Черном море

Газета.Ruвчера в 01:41

Ракетные катера уничтожили противника в Черном море. Видео

Вести.Ruвчера в 12:00

Корабли Черноморского флота уничтожили условного противника ракетами «Москит» — видео

RT на русскомвчера в 06:48

Корабли Черноморского флота вернулись в пункт базирования после проведения ракетных стрельб в море

ТК Звезда03:15

На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы

Коммерсантъвчера в 00:43

Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном море

РИА Новостивчера в 00:35
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Политика

Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:01
Авто

Первые электромобили в Грузии начнет производить китайская компания

Китайская компания Changan Automobile Group приняла решение построить во втором по величине городе Грузии Кутаиси завод по производству электромобилей, заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты

Обновлено в 15:39
Хоккей

Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Футбол

ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона

Футболисты ЦСКА в московском дерби в рамках 22-го тура чемпионата России в гостях обыграли "Спартак" со счетом 2:0. Дублем в составе победителей отметился Арнор Сигурдссон, отличившийся на 46-й и 55-й минутах.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Во Владивостоке произошла крупная энергоавария

Во Владивостоке произошла масштабная энергоавария, перебои в подаче электричества наблюдались во всех районах города.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара

Обновлено в 05:03
Космос

Два робота-манипулятора печатают самый большой и сложный трехмерный объект

Два робота-манипулятора работают вместе как часть проекта по созданию самого большого и самого сложного трехмерного объекта, напечатанного на титане: тестовая версия «оптической скамьи» диаметром 3 м в центре Афины X- ESA. лучевая обсерватория.
Обновлено в 15:50
Происшествия

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Футбол

Мостовой: «ЦСКА победил за счет индивидуальных ошибок „Спартака“»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых от ЦСКА со счетом 0:2 в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:56
Здоровье

Почему население в России убывает

В России растет смертность населения, за 2018 год она увеличилась в 32 регионах.
Обновлено в 14:01
Спорт

Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на этапе КМ в Италии

Обновлено в 15:11
Наука

Генетики назвали разницу между пьянством и алкоголизмом

Обновлено в 11:48
Гаджеты

Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн

Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено вчера в 14:43
Культура

Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне

Обновлено в 13:15
Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Обновлено в 11:52
Футбол

«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико»

Центральный матч 31-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» завершился победой каталонского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено в 16:58
Армия и оружие

В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»

В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Футбол

Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Общество

Москвичам посоветовали не брать в руки ежей после зимней спячки

3 апреля сообщалось, что два гималайских медведя, а также бурый камчатский медведь в Московском зоопарке вышли из зимней спячки.
Обновлено в 07:11
Гаджеты

Apple хочет отказаться от iTunes

Считается, что iTunes стал чересчур обширным и вобрал в себя контент различного толка.
Обновлено в 14:22
Общество

Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей

Обновлено в 14:53
Происшествия

СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Технологии

В Германии спелеологи обнаружили гигантскую древнюю пещеру

Спелеологи обнаружили в Германии, в Рейнских сланцевых горах, гигантскую древнюю пещерную систему, предположительно, ей несколько миллионов лет.
Обновлено в 02:57
Религия

Благовещение Пресвятой Богородицы: история, смысл и традиции праздника

Обновлено вчера в 03:30
Происшествия

Взрыв газа в Подмосковье, есть жертвы

Обновлено в 15:11
Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Технологии

500 тыс. посетителей и 1 млн просмотров: 3DNews бъёт рекорды посещаемости!

Минувшая неделя получилась очень успешной для нашего сайта: посещаемость 3DNews значительно увеличилась в последние дни.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено в 16:47
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