Армия и оружие
Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в мореКП - Крым вчера в 05:10
Черноморский флот провел очередные учения - ракетные катера отработали стрельбы на морском полигоне.
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Корабли Черноморского флота уничтожили условного противника ракетами «Москит» — видео
RT на русскомвчера в 06:48
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Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:01
Авто
Первые электромобили в Грузии начнет производить китайская компания
Китайская компания Changan Automobile Group приняла решение построить во втором по величине городе Грузии Кутаиси завод по производству электромобилей, заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Обновлено в 15:39
Хоккей
Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ
Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Футбол
ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона
Футболисты ЦСКА в московском дерби в рамках 22-го тура чемпионата России в гостях обыграли "Спартак" со счетом 2:0. Дублем в составе победителей отметился Арнор Сигурдссон, отличившийся на 46-й и 55-й минутах.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Во Владивостоке произошла крупная энергоавария
Во Владивостоке произошла масштабная энергоавария, перебои в подаче электричества наблюдались во всех районах города.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара
Обновлено в 05:03
Космос
Два робота-манипулятора печатают самый большой и сложный трехмерный объект
Два робота-манипулятора работают вместе как часть проекта по созданию самого большого и самого сложного трехмерного объекта, напечатанного на титане: тестовая версия «оптической скамьи» диаметром 3 м в центре Афины X- ESA. лучевая обсерватория.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Футбол
Мостовой: «ЦСКА победил за счет индивидуальных ошибок „Спартака“»
Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых от ЦСКА со счетом 0:2 в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:56
Здоровье
Почему население в России убывает
В России растет смертность населения, за 2018 год она увеличилась в 32 регионах.
Обновлено в 14:01
Наука
Генетики назвали разницу между пьянством и алкоголизмом
Обновлено в 11:48
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено вчера в 14:43
Футбол
«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико»
Центральный матч 31-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» завершился победой каталонского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено в 16:58
Армия и оружие
В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»
В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Футбол
Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Общество
Москвичам посоветовали не брать в руки ежей после зимней спячки
3 апреля сообщалось, что два гималайских медведя, а также бурый камчатский медведь в Московском зоопарке вышли из зимней спячки.
Обновлено в 07:11
Гаджеты
Apple хочет отказаться от iTunes
Считается, что iTunes стал чересчур обширным и вобрал в себя контент различного толка.
Обновлено в 14:22
Общество
Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено в 14:53
Происшествия
СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Технологии
В Германии спелеологи обнаружили гигантскую древнюю пещеру
Спелеологи обнаружили в Германии, в Рейнских сланцевых горах, гигантскую древнюю пещерную систему, предположительно, ей несколько миллионов лет.
Обновлено в 02:57
Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы: история, смысл и традиции праздника
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия
Взрыв газа в Подмосковье, есть жертвы
Обновлено в 15:11
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Технологии
500 тыс. посетителей и 1 млн просмотров: 3DNews бъёт рекорды посещаемости!
Минувшая неделя получилась очень успешной для нашего сайта: посещаемость 3DNews значительно увеличилась в последние дни.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено в 16:47