Армия и оружие
Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в мореКП - Крым 05:10
Черноморский флот провел очередные учения - ракетные катера отработали стрельбы на морском полигоне.
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Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите
Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода
Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Общество
Остеопаты пожаловались Эрнсту на Малышеву
Обновлено 03 апреля в 17:54
Общество
В Москве мужчина пожаловался на слишком сексуальную судью
Мужчина попросил провести профилактическую беседу с судьей из-за ее якобы слишком вызывающего внешнего вида, мешавшего ему сосредоточиться на судебном процессе.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В московском суде произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
Экономика
Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах
Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Обновлено в 01:23
Политика
Зеленский показал результаты анализа на наркотики
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook результаты сданного им анализа крови на наркотики.
Обновлено в 10:17
Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено вчера в 04:36
Общество
Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России
Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
В бундестаге призвали распустить НАТО
Обновлено в 00:54
Общество
Свердловский суд обязал россиянку отдать дочь отцу-итальянцу
В Екатеринбурге Свердловский областной суд обязал местную жительницу отдать свою дочь гражданину Италии, приходящемуся девочке отцом.
Обновлено в 10:15
Музыка
Maruv показала клип на песню для «Евровидения»
Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, выпустила клип на песню Siren Song.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Винника
Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Александра Винника, арестованного в июле 2017 года.
Обновлено в 10:35
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), пишет Reuters.
Обновлено в 06:15
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»
Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого банка «Иваново», зарегистрированного в одноимённом городе.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Авто
Заряженный Mercedes-AMG CLA 35 показали на тизере
Компания Mercedes-Benz опубликовала в соцсетях первый тизер Mercedes-AMG CLA 35.
Обновлено в 09:11
Политика
В Совфеде назвали «режиссурой» иски родственников жертв MH17 к России
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал иски родственников жертв MH17 к России, пересланных из ЕСПЧ правительству РФ.
Обновлено в 06:14
Политика
Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко
Обновлено вчера в 11:39
Шоу-бизнес
48-летняя Анастасия Заворотнюк расцвела от материнства
Анастасия Заворотнюк, снова ставшая мамой пять месяцев назад, впервые после объявления о пополнении появилась на светском мероприятии.
Обновлено в 06:13
Политика
Совфед получил основания для прекращения полномочий Арашукова
В случае если сенатор не представляет отчет вовремя, через 30 дней должно быть принято решение о досрочном прекращении его полномочий, говорится в законе.
Обновлено вчера в 10:23
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон призналась, что уже 10 лет как одинока
В число последних гипотетических бойфрендов Шарлиз Терон за последний год успели попасть Александр Скарсгард и Брэд Питт, но, похоже, сама актриса не придала никакого серьезного значения этим романам, даже если они имели место быть.
Обновлено в 07:03
Гаджеты
Bloomberg: Amazon выпустит свой аналог беспроводных наушников AirPods
Компания Amazon готовится представить на рынке беспроводные наушники с доступом к голосовому помощнику Alexa.
Обновлено в 07:33
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Игры
Ножной контроллер движения для PlayStation VR выйдет в июне
Sony объявила, что ее ножной контроллер движения 3dRudder для VR-гарнитуры PlayStation поступит в продажу 17 июня.
Обновлено в 07:08
Политика
Украинская прокуратура предъявила обвинение адвокату Вышинского
17 января, в день заседания суда по делу Вышинского, сотрудники украинской прокуратуры провели обыски в квартире Доманского.
Обновлено в 08:21
Происшествия
На стройплощадке у станции метро «Проспект Славы» упал автокран
Днём в пятницу, 5 апреля, опрокинулся кран, участвовавший в возведении пешеходного перехода у строящейся станции метро «Проспект Славы».
Обновлено в 09:45
Путешествия
Федор Конюхов не успел вовремя добраться до мыса Горн
Обновлено в 10:19