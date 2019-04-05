Армия и оружие

Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в мореКП - Крым 05:10

Черноморский флот провел очередные учения - ракетные катера отработали стрельбы на морском полигоне.
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Ракетные катера уничтожили противника в Черном море. Видео

Вести.Ru12:00

Малый ракетный корабль «Айсберг» сбил на учениях крылатые ракеты

Известия12:01

Укус «Москита»: лучшие кадры ракетных стрельб в Черном море

ТК Звездавчера в 22:00

Опубликовано видео ракетных стрельб катеров Черноморского флота

ТАСС06:38

Отряд кораблей Черноморского флота успешно выполнил учебные ракетные стрельбы в акватории Чёрного моря

Интерфакс - Россиявчера в 23:43

Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном море

РИА Новости00:35

Корабли Черноморского флота уничтожили условного противника ракетами «Москит» — видео

RT на русском06:48
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 12:21, Ашберн
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Политика

Нил Ушаков опротестует в суде решение об отстранении с поста мэра Риги

Лидер латвийской партии «Согласие» Нил Ушаков, которого отстранили с поста мэра Риги, обратится в суд, чтобы опротестовать это решение.
Обновлено в 05:16
Политика

Анализы Порошенко и Зеленского проверят на алкоголь и наркотики

Действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер первого тура голосования шоумен Владимир Зеленский сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотических веществ.
Обновлено в 06:40
Политика

Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений

Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений в рамках работы межправкомиссии (МПК) Россия-Венесуэла высокого уровня.
Обновлено в 10:54
Политика

Эрдоган: Штаты не смогли предложить ничего лучше российских С-400

Турецкий лидер уточнил, что его страна хотела купить американские ЗРК Patriot, однако США не смогли предложить ничего подходящего, пишет агентство ТАСС.
Обновлено в 09:35
Общество

Более 99% жителей Москвы уже смотрят цифровое телевидение

Обновлено в 11:48
Армия и оружие

В Ливии остановили наступление Хафтара

В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Политика

Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту

Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Американские СМИ рассказали про «хитрый трюк» России с «Калибрами»

Авторы The National Interest обратили внимание на то, что некоторое время назад экипаж подводной лодки «Северодвинск» выполнил пуск крылатых ракет «Калибр», не выходя в море.
Обновлено вчера в 04:44
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у коммерческого банка «Иваново»

Банк России приказом от 5 апреля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Иваново", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:51
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено в 11:10
Общество

Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда

Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приостановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Происшествия

Тверской маньяк, убивший школьницу, получил пожизненный срок

Обновлено в 10:01
Политика

Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского

Обновлено в 11:50
Авто

Hyundai претендует на закрывающиеся заводы Ford в России

Корейский автопроизводитель Hyundai претендует на закрываемые в России заводы компании Ford, один из которых находится во Всеволожске в Ленинградской области.
Обновлено в 10:13
Общество

Twitter оштрафовали на три тысячи рублей

Сервис микроблогов Twitter оштрафован на 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации данных российских пользователей.
Обновлено в 11:37
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей

Обновлено в 09:34
Происшествия

Петербуржец получил 9 суток за «надгробие» с Путиным

Октябрьский суд Петербурга вынес приговор петербуржцу, установившему надгробие с изображением Владимира Путина рядом с Исаакиевским собором.
Обновлено в 11:40
Политика

В Госдуме предложили исключить Эстонию из ООН

Чернышов в своем обращении к Гутеррешу попросил исключить Эстонию из состава ООН, так как руководство этой страны потворствует развитию фашизма и способствует геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушениях прав русскоязычных граждан.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом под Петербургом

Как 5 апреля сообщил ТАСС источник в экстренных службах, авария произошла на 20-м км трассы, столкнулись легковой автомобиль, бензовоз, «Газель» и рейсовый автобус № К565.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес

Волочкова назвала Собчак мерзавкой после унижений во время интервью

Балерина Анастасия Волочкова после интервью с телеведущей Ксенией Собчак в своем Instagram выразила недовольство поведением журналистки во время съемки.
Обновлено в 10:53
Футбол

МЮ составил список целей на летнее трансферное окно

Руководство «Манчестер Юнайтед» и главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер хотят строить команду вокруг британских игроков.
Обновлено в 07:14
Политика

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
Обновлено в 08:08
Кино

Вин Дизель намекнул на свое участие в новой части «Аватара»

Поклонники звезды решили, что таким образом Вин Дизель намекнул на участие в сиквелах культового фильма об "Аватаре".
Обновлено в 01:53
Общество

Любовный гороскоп. Каким знакам зодиака повезет в личной жизни

Астролог Полина Коваленко специально для «ВМ» рассказала о том, представителям каких знаков следует ожидать успеха в любви в 2019 году.
Обновлено в 07:28
Футбол

Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданы

Обновлено в 06:54
Экономика

НОВАТЭК заявил о планах занять до 20% мирового рынка СПГ

НОВАТЭК в ноябре 2018 года досрочно запустил на полную мощность — 16,5 млн т СПГ в год — свой первый завод «Ямал СПГ», не только став крупнейшим производителем СПГ в России, но и заняв около 5% мирового рынка сжиженного газа.
Обновлено в 11:39
Общество

ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права, пишет «Ъ»

Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ответ ведомства.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В Тверском суде Москвы произошла массовая драка

Обновлено в 08:31
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