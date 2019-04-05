Армия и оружие
Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в мореКП - Крым 05:10
Черноморский флот провел очередные учения - ракетные катера отработали стрельбы на морском полигоне.
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Отряд кораблей Черноморского флота успешно выполнил учебные ракетные стрельбы в акватории Чёрного моря
Интерфакс - Россиявчера в 23:43
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