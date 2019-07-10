с чего всё началось

Военно-морские силы Украины утверждают, что корабль Черноморского флота России «Сметливый» зашёл в закрытый для мореплавания район, где проводились международные учения Sea Breeze.

Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze

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Транспорт В лондонском аэропорту Гатвик приостановили полеты Полеты в лондонском аэропорту Гатвик приостановлены из-за неполадок в диспетчерской башне, сообщила администрация аэропорта.

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Хоккей Кудашов стал главным тренером сборной России по хоккею Вместо Ильи Воробьева пост главного тренера сборной России по хоккею занял его ассистент Алексей Кудашов. А Илья Воробьев стал помощником.

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Авто Компания Geely анонсировала новинки для России Пара кроссоверов: компактный Geely SX11 и купеобразный Geely FY11, появится в России позже.

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