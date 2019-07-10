с чего всё началось

Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию - в "Московию".

Политика «Роскосмос» предложил засекретить свои закупки Госкорпорация «Роскосмос» предложила засекретить закупки в ракетно-космической отрасли, чтобы избежать раскрытия «информации ограниченного доступа».

Наука Акулу с шестью жабрами впервые сняли на видео Впервые исследователям удалось снять на видеокамеру глобоководную акулу с шестью жабрами.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Происшествия Россияне погибли из-за шторма в Греции Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.

Армия и оружие В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.

Политика Нейрохирург назвал возможную причину приступов дрожи Меркель У канцлера Германии Ангелы Меркель в ходе рабочей встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне произошел приступ дрожи.

Политика Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Происшествия Интерпол задержал россиян в Уругвае Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.

Происшествия Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали 27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.

Политика В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.

Общество Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.

Футбол Мусаев: ожидаем ещё пару приобретений Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о подготовке своей команды к сезону-2019/20 и предстоящему старту в нём.

Общество Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.

Гаджеты Названы самые популярные у россиян смартфоны с большим экраном Уточняется, что за шесть месяцев текущего года в России было продано 7,6 млн смартфонов с экраном более 5,6 дюймов.

Экономика Быстрым платежам накручивают процент Крупные банки настаивают на увеличении своей комиссии Ряд крупных банков добивается увеличения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами с предложенных ЦБ 0,4% до 1%. Более того, кредитные организации намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами — в среднем 1,85%.

Происшествия В Москву из Ирака вывезут более 30 российских детей Кузнецова в июне сообщала, что миссия по возвращению в Россию детей, чьи матери-россиянки находятся в Ираке в тюрьме в связи с участием в террористических организациях, завершится в августе этого года.

Политика Строящаяся в РФ трасса «Меридиан» станет кошмаром для США, считают в Германии Автомагистраль "Меридиан" от Казахстана до Белоруссии, проходящая по территории России, теснее свяжет Китай и Европу и поэтому станет настоящим кошмаром для США.

Энергетика СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38% Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.

Происшествия Трое детей погибли при пожаре в доме в Новосибирской области Трое детей погибли и одна женщина пострадала в результате пожара в частном доме в селе Целинное Коченевского района Новосибирской области.

Общество Для водителей в России введут новый штраф Новый закон предусматривает собой введение штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.

Шоу-бизнес Разошедшегося с Собчак Виторгана увидели с актрисой Нинидзе Максим Виторган, расставшийся в этом году с Ксенией Собчак, был замечен с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.

Общество Россияне стали чаще жаловаться на мобильных операторов Роскомнадзор зафиксировал увеличение количества жалоб на операторов мобильной связи.