с чего всё началось

Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.

Происшествия ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.

Происшествия Самолёт из Черногории сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Москву, совершил экстренную посадку в Калуге, после того как один из пилотов потерял сознание из-за сердечного приступа.

Интернет «Лаборатория Касперского» нашла читающую мессенджеры программу-шпион «Лаборатория Касперского» обнаружила новую версию программы FinSpy, которая может читать сообщения в мессенджерах, использующих шифрование.

Авто Novitec добавили McLaren 600LT мощности Автомобиль получил пакет доработок Stage 2. Компания Novitec пополнила своё портфолио новым проектом — 688-сильным спорткаром McLaren 600LT.

Происшествия В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Политика Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино и «Боржоми» Как отмечает издание "Взгляд", в комментариях ему напомнили о его огромной зарплате, в то время как обычные люди, работающие на винных заводах и занятые на производстве "Боржоми", получают "в 20 раз меньше".

Политика Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.

Политика Путин в интервью Стоуну рассказал о провокации в Керченском проливе По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, инцидент в Керченском проливе был провокацией.

Происшествия В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.

Политика Зеленский выставил с совещания секретаря горсовета Борисполя Президент Украины Владимир Зеленский выставил секретаря городского совета Ярослава Годунков по вопросам развития Киевской области и города Борисполя.

Армия и оружие В России представлен новый авианосец проекта «Ламантин» Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший авианосец проекта 11 430Э «Ламантин».

Происшествия Взрыв прогремел в центре Луганска Взрыв произошел на восьмом этаже заброшенного здания, которое расположено в районе центрального рынка в Луганске.

Происшествия Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали 27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.

Общество Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.

Гаджеты Nintendo анонсировала консоль Switch Lite На новой консоли можно будет запустить все игры на Nintendo Switch, поддерживающие портативный режим, однако использование некоторых игр будет ограничено.

Происшествия ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.

Общество Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Общество Вице-мэр Москвы Ликсутов раскрыл размер своей зарплаты Ежемесячный оклад заместителя мэра Москвы, главы столичного Дептранса Максима Ликсутова после уплаты налогов составляет 181 тыс. руб. Об этом сам чиновник сообщил Русской службе Би-би-си.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла на свидании в Польше Известно, что Екатерина Королева с 15 лет занималась гандболом, до последнего времени выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, привлекалась в молодежную сборную России.

Армия и оружие Российские конструкторы разработали проект новейшего легкого авианосца Проект легкого авианосца с газотурбинной силовой установкой разработан в Крыловском государственном научном центре.

Шоу-бизнес Мать разрушила отношения Ирины Шейк и Брэдли Купера По слухам, в документах о разводе указано, что причиной расставания Брэдли Купера с Ириной Шейк была мать актера, миссис Глория Купер.

Шоу-бизнес После развода с Собчак Виторган переметнулся к Нино Нинидзе из Грузии Актер Максим Виторган, расставшийся в этом году с телеведущей Ксенией Собчак, был замечен на спектакле "Нод" на ВДНХ в сопровождении 27-летней актрисы Нино Нинидзе, вместе с которой они держались за руки, сообщает телеграм-канал "Только никому" Нинидзе также пережила в этом году развод.

Политика На Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг Европейский Союз передал Украине в эксплуатацию новый саркофаг для четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.

Гаджеты Стали известны цены на новые iPhone 11 Пока информацию о ценах новые модели iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XIR, более известные как iPhone 11, iPhone 11Max и iPhone 11R, раскрыли только для китайского рынка, сообщает astera.ru.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что врачам, возможно, не удастся спасти правую руку девочке.

Энергетика Госдума отложила рассмотрение инициативы о сдерживании цен на топливо Госдума отложила до 16 июля решение по поправкам о корректировке механизма, позволяющего регулировать уровень налоговой нагрузки на нефтяные и авиационные компании и сдерживать рост цен на топливо.