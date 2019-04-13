Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневровРБК 03:38

В пресс-службе Черноморского флота рассказали детали выполнения учебно-боевых задач кораблями во время маневров и назвали учения НАТО «Морской щит-2019» «хорошим подспорьем» для своих маневров, передает «РИА Новости».

Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневров

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