Армия и оружие

Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневровРБК 03:38

В пресс-службе Черноморского флота рассказали детали выполнения учебно-боевых задач кораблями во время маневров и назвали учения НАТО «Морской щит-2019» «хорошим подспорьем» для своих маневров, передает «РИА Новости».
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Планы Международного уголовного суда (МУС) провести расследование вероятных военных преступлений в Афганистане носят политический характер, заявил госсекретарь США Майк Помпео, 13 апреля передает телеканал CNN.
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В Черном море завершены учения «Морской щит — 2019», в которых принимали участие корабли постоянной морской группы НАТО, заявил командующий группой, командир нидерландского корабля Evertsen Будевейн Бутс.
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