Армия и оружие
Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневровРБК 03:38
В пресс-службе Черноморского флота рассказали детали выполнения учебно-боевых задач кораблями во время маневров и назвали учения НАТО «Морской щит-2019» «хорошим подспорьем» для своих маневров, передает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить66
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:49, Ашберн
Происшествия
У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель
У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.
Обновлено в 05:47
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские титулы WBA и WBO в легком весе.
Обновлено в 04:12
Авто
В продаже появилась самая дешевая Ferrari в мире
Обновлено в 08:29
Космос
Российские ученые создают две космических оранжереи
В 2016 году на МКС отправляли оранжерею «Лада-2», однако из-за аварии космического корабля «Прогресс МС-04» она была утеряна.
Обновлено вчера в 23:52
Космос
Первая сфотографированная чёрная дыра получила гавайское имя
Право выбирать название чёрной дыре предоставили профессору Ларри Кимуру, поскольку на Земле есть восемь обсерваторий, следящих за необычными космическими телами и две из них находятся на Гавайских островах.
Обновлено вчера в 16:58
Футбол
«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью
Обновлено в 06:54
Общество
На архангельского депутата из КПРФ полицейские составили протокол за участие в митинге и шествии против ввоза мусора на Шиес
На депутата-коммуниста из городской думы Архангельска Александра Афанасьева полицейские составили протоколы за участие в несанкционированном митинге и шествии.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Режим контртеррористической операции в Тюмени снят
Обновлено в 00:49
Происшествия
Котёнок выжил после получасовой стирки в машинке
Шестимесячный котенок по кличке Поппи сумел выжить после получасового цикла в стиральной машинке.
Обновлено в 08:11
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Экономика
В экономике Казани доля малого бизнеса составила 38,5% в прошлом году
В экономике Казани доля малого бизнеса составила 38,5% в прошлом году. Об этом мэр столицы РТ Ильсур Метшин сообщил на совещании в кабмине.
Обновлено в 05:11
Экономика
Доход новгородского губернатора за год упал в пять раз
Годовой доход губернатора Новгородской области Андрея Никитина в 2018 году составил 2,3 млн рублей — это в 5,3 раза меньше, чем задекларированный им доход за 2017 год (12,1 млн рублей).
Обновлено в 06:07
Экономика
Доход Валентины Матвиенко за год сократился почти на 8 млн рублей
Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2018-м году сократился почти на 8 млн рублей.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы
«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
Политика
Помпео: планы расследования военных преступлений США политизированы
Планы Международного уголовного суда (МУС) провести расследование вероятных военных преступлений в Афганистане носят политический характер, заявил госсекретарь США Майк Помпео, 13 апреля передает телеканал CNN.
Обновлено в 02:39
Футбол
«Интер» переключился с Ракитича на Гюндогана
Сообщается, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде наложил вето на продажу хорвата, что заставило руководство «Интера» переключиться на Гюндогана.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала 3-летнюю дочь в образе принцессы
Екатерина Климова давно перестала скрывать своих детей, в частности, младшую дочь Бэллу, рожденную в браке с Гелой Месхи, от поклонников.
Обновлено вчера в 09:20
Армия и оружие
Корабли НАТО завершили учения «Морской щит» в Черном море
В Черном море завершены учения «Морской щит — 2019», в которых принимали участие корабли постоянной морской группы НАТО, заявил командующий группой, командир нидерландского корабля Evertsen Будевейн Бутс.
Обновлено в 06:29
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Футбол
ЦСКА впервые пропустил от «Оренбурга»
Обновлено в 07:27
Общество
Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров
Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Футбол
Дани Алвес может вернуться в «Севилью»
Защитник ПСЖ Дани Алвес получил предложение о смене клубной прописки. Как сообщает L'Equipe, игрок может вернуться этим летом в Севилью.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР США
Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать.
Обновлено в 07:04
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Общество
В Тулузе начались столкновения протестующих с полицией
Обновлено в 08:03
Происшествия
Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве
Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.
Обновлено в 06:38
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров
Полузащитник молодежной команды «Зенита» Максим Левин отметился автоголом в матче с «Анжи», пробив по своим воротам с 30 метров.
Обновлено в 05:28