Армия и оружие

Черноморский флот вывел корабли на дежурство из-за учений НАТОИзвестия 10:06

Корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО в Черном море. Об этом журналистам сообщили в понедельник, 8 апреля, в Национальном центре управления обороной Российской Федерации (подразделение Минобороны).
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Черноморский флот вывел корабли на дежурство из-за учений НАТО

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