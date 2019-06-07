Футбол
«Черноморец» уступил место в Премьер-лиге «Колосу»Евро-футбол.ру вчера в 12:30
Одесский "Черноморец" покидает украинскую Премьер-лигу. Южане в ответном стыковом матче с "Колосом" из Киевской области пропустила дважды и проиграла (0:2).
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Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
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Армия и оружие
Мощный удар ВКС РФ по боевикам в Сирии попал на видео
В субботу появилось видео мощного удара российской авиации по позициям боевиков в районе, севернее Хамы.
Обновлено вчера в 14:37
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Головкин — Роллс. Во сколько начнется бой
Начало боев основного карда — в 04:00 по московскому времени. Начало поединка Головкин — Роллс — ориентировочно в 06:00 мск.
Обновлено вчера в 19:47
Интернет
«Мегафон» изменил название сети на «Megafon fastest»
Оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети, добавив приписку Fastest. Компания таким образом выделила скорость мобильного интернета.
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Космос
В 2021 году на Луну отправится первый робот
Стало известно, что впервые на Луну отправится миниатюрный робот на четырех колесах.
Обновлено 07 июня в 15:23
Общество
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Как Голунов отменил тендер на 2,2 миллиарда рублей на разработку концепции благоустройства Москвы (" Медуза") 6.
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Шоу-бизнес
Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта
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Общество
«Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова
Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:13
Авто
Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников
В ТОПе числится пять внедорожников и ожидаемо на первом месте располагается Mercedes G-Class.
Обновлено в 02:13
Экономика
В Башкирии за неделю подорожали некоторые продукты
В Башкирии за неделю подорожал ряд продуктов. Цена на яблоки, картофель и творог повысились больше всего.
Обновлено в 02:42
Футбол
Дзагоевым заинтересовался клуб из чемпионата Мексики
Мексиканский футбольный клуб "Тигрес" интересуется трансфером полузащитника московского ЦСКА и сборной России Аланом Дзагоевым, сообщает eluniversal.com.
Обновлено в 03:53
Здоровье
Сколько раз в год нужно удалять серу из ушей?
Отвечает доктор Владимир Зайцев, эксперт программы "О самом главном": – Один раз в год удалять серу из наружного слухового прохода вполне нормально.
Обновлено в 02:06
Энергетика
Белоруссия вернула России 450 тыс. т грязной нефти
"Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:53
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Общество
На ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили свыше 500 человек
522 ученика, сдающие ЕГЭ в 2019 году в основной волне, были удалены за нарушения, в частности, за использование шпаргалок и мобильных телефонов.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских
В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.
Обновлено в 04:29
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова выступила на открытии курортного сезона в Анапе
Большая праздничная программа 8 июня прошла на Театральной площади курорта.
Обновлено в 04:59
Политика
Протестующие пришли к месту съезда партии Зеленского в Киеве
Протестующие, представившиеся "делегацией из Харькова" собрались возле места, где пройдет съезд партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа".
Обновлено в 05:12
Единоборства
Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC
Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25
Политика
В Кремле назвали дату прямой линии с Владимиром Путиным
В Кремле озвучили дату прямой линии с президентом Владимиром Путиным.
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Политика
Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США
Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.
Обновлено вчера в 22:50
Здоровье
Более двух тысяч Нижневартовцев выбрали скандинавскую ходьбу
Александр Федорус, заместитель директора департамента по социально политике, начальник управления по физической культуре и спорту администрации Нижневартовска отметил неуклонный рост интереса к скандинавской ходьбе, и рассказал, как развивался проект, требующий открытие трасс для занятий на протяжении четырех лет.
Обновлено в 03:00
Гаджеты
Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю
В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции похорон продюсера
Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера.
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Путешествия
Петербург назван лучшим городом для путешествий с друзьями летом
По данным аналитического агентства ТурСтат, большинство опрошенных отдали свои голоса за Санкт-Петербург в качестве города для летнего путешествия в компании друзей.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.
Обновлено в 04:39
Общество
Опубликованы первые результаты ЕГЭ
Рособрнадзор опубликовал первые результаты единых гоэкзаменов (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Партия Порошенко назвала первую пятерку своего избирательного списка
Помимо Порошенко в первой пятерке списка «Европейской солидарности» оказались глава Верховной Рады Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко, бывший командующий сил «АТО», командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский и певица и общественный деятель София Федчина.
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