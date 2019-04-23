Футбол
Чернокожий игрок предложил штрафовать клубы за проявление расизмаNews.ru 04:34
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг критически высказался по поводу проявления расизма со стороны фанатов. Я бы призвал к автоматическому снятию девяти очков за расистские оскорбления.
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Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины
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В Белоруссии решили помочь Украине обойти российские санкции, которые ограничили поставки на ее территорию темных нефтепродуктов.
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Армия и оружие
Армия Хафтара сбила пытавшийся атаковать авиабазу военный самолет
Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара сбила в регионе Эль-Джуфра военный самолет, передает 23 апреля телеканал «218».
Обновлено в 08:26
Футбол
Иньеста стал капитаном «Виссел Кобе»
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В программе «Дежурная часть» на канале «Россия 24» показали сюжет «Шабаш закончился трешем: избиты организаторы вечеринки для любителей нетрадиционной любви» об избиении организатора гей-вечеринки в Москве.
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Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
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Происшествия
По делу Арашуковых сегодня проводятся новые задержания и обыски
Фигуранты якобы находились в дружеских отношениях с Арашуковыми, не пресекали деятельность преступного сообщества, тем самым подорвали авторитет органов государственной власти, сказала представитель СК Светлана Петренко.
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Шоу-бизнес
Солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Аполлонов развелся с женой
Андрей Григорьев-Аполлонов призвал поклонников не переживать за него и его семью, а также выразил уверенность в том, что ему и Марии все же удастся сохранить приятельские отношения после стольких лет официального брака.
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Политика
Путин посетил новое здание Суворовского училища в Петербурге
Российский президент Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург во вторник, 23 апреля, с двухдневным визитом.
Обновлено в 08:47
Происшествия
ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке
Обновлено в 07:00
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
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Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Энергетика
«Нафтогаз» согласился снизить цену газа украинцам
Изменения в действующие договоры на продажу газа между «Нафтогазом» и всеми облгазсбытами и теплоэнерго, которые приобретают газ для населения, будут внесены в течение мая текущего года.
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Кино
«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»
Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.
Обновлено в 04:38
Политика
Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев ушел в отставку
Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев во вторник ушел в отставку по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель городской думы.
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Кандидат на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель системы «Посейдон» спустили на воду
На "Севмаше" спустили на воду атомную подводную лодку "Белгород", которая будет первым экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон", передает корреспондент РИА Новости с церемонии.
Обновлено в 07:53
Экономика
Частные акционеры «Шереметьево» задумались о продаже 30% аэропорта
Ранее А.Пономаренко (вместе с Александром Скоробогатько и Аркадием Ротенбергом владеют около 66% МАШ) заявлял о планах продажи 10% аэропорта стратегическому инвестору.
Обновлено в 09:00
Общество
Суд развёл Кержакова с Тюльпановой и назначил футболисту алименты
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга завершил скандальный бракоразводный процесс футболиста Александра Кержакова и Миланы Кержаковой (в девичестве — Тюльпановой), дочери покойного петербургского и федерального политика Вадима Тюльпанова.
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Армия и оружие
На Украине построили разведывательный корабль специального назначения
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В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
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ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
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Авто
Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli замечен на тестах
Обновлено в 09:43
Авто
Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей
Официальное представительство марки в России — ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС» — объявило об отзыве 10 335 автомобилей моделей Citroen C1 и Peugeot 107, реализованных с февраля 2006 года по август 2015 года.
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