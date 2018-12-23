Политика
Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что страна будет добиваться независимости черногорской церкви от Сербской православной церкви (СПЦ).
Известиявчера в 16:34
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Политика
ГА ООН приняла резолюцию Украины по Крыму
Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по "нарушению прав человека" в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие
WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии
Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:59
Политика
National Interest назвал регионы, где может начаться мировая война
Приглашённый профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли назвал регионы мира, в которых может начаться мировая война, в статье в The National Interest.
Обновлено в 01:48
Политика
На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль
Украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак в эфире телеканала «Прямой» предложил отправить корабль ВМС Великобритании в Керченский пролив.
Обновлено в 02:06
Политика
Приостановка правительства США может закончиться 27 декабря
Частичная приостановка работы американского правительства и госучреждений по причине отсутствия финансирования продлится минимум до 27 декабря, сообщает газета The Washington Post.
Обновлено вчера в 19:26
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео с учений Ту-160 и Ту-95
Минобороны опубликовало видео с учений самолетов Ту-160 и Ту-95.
Обновлено в 00:07
Политика
УПЦ заявила о подготовке провокаций властями Украины
Обновлено в 01:21
Политика
Трамп дал второй шанс Мэттису после его увольнения Обамой
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что предоставил Джеймсу Мэттису второй шанс, когда назначил его на пост главы Пентагона.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Кадыров заявил о желании завершить карьеру главой региона
Обновлено вчера в 17:47
Политика
Шредер раскритиковал позицию США по «Северному потоку-2»
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер подверг критике США за их попытки остановить строительство трубопровода "Северный поток - 2". По его мнению, американцы поступают так не из-за любви к Украине, а потому, что сами хотят поставлять газ в Германию.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Мнучин: Трамп не предлагал увольнять главу ФРС и не может это сделать
Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не предлагал уволить главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Обновлено вчера в 19:34
Политика
Скончался бывший лидер британской партии «Либеральные демократы»
Бывший лидер британской партии "Либеральные демократы" Пэдди Эшдаун скончался в возрасте 77 лет.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
На Украине предложили создать Ставку Верховного главнокомандующего
Депутат Верховной рады Виталий Куприй внес на рассмотрение парламента Украины предложение о создании в стране Ставки Верховного главнокомандующего.
Обновлено вчера в 20:04
Политика
Times: министр обороны Британии хочет сместить Мэй
Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона обвинили в намерении сместить с должности премьер-министра страны Терезу Мэй.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
Вокалист группы «Бумбокс» сравнил Россию с черной дырой
Лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк рассказал, что не выступает в России с 2014 года. Кроме того, он сравнил РФ с черной дырой.
Обновлено вчера в 18:40