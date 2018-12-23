Политика

Черногория намерена добиться независимости церкви от Сербии
Известия
вчера в 16:34

Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что страна будет добиваться независимости черногорской церкви от Сербской православной церкви (СПЦ).
Известиявчера в 16:34

Подробнее о событии

Черногория будет добиваться независимости церкви от Сербии

Комсомольская правдавчера в 19:23

Черногорская автокефалия. Подгорица решила отделить церковь от Сербии

Life.ruвчера в 19:05

Черногория намерена добиваться независимости церкви от Сербии

Газета.Ruвчера в 17:41

Черногория намерена добиться независимости церкви от Сербии

Известиявчера в 16:34

Черногория захотела независимости церкви от Сербии

Взгляд.рувчера в 16:28

Дурной пример: Черногория захотела автокефалию для своей церкви

РЕН ТВвчера в 16:18

Черногория будет добиваться независимости от Сербской православной церкви

РИА Новостивчера в 15:44
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Политика

ГА ООН приняла резолюцию Украины по Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по "нарушению прав человека" в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие

WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии

Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:59
Политика

National Interest назвал регионы, где может начаться мировая война

Приглашённый профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли назвал регионы мира, в которых может начаться мировая война, в статье в The National Interest.
Обновлено в 01:48
Политика

На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль

Украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак в эфире телеканала «Прямой» предложил отправить корабль ВМС Великобритании в Керченский пролив.
Обновлено в 02:06
Политика

Приостановка правительства США может закончиться 27 декабря

Частичная приостановка работы американского правительства и госучреждений по причине отсутствия финансирования продлится минимум до 27 декабря, сообщает газета The Washington Post.
Обновлено вчера в 19:26
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео с учений Ту-160 и Ту-95

Минобороны опубликовало видео с учений самолетов Ту-160 и Ту-95.
Обновлено в 00:07
Политика

УПЦ заявила о подготовке провокаций властями Украины

Обновлено в 01:21
Политика

Трамп дал второй шанс Мэттису после его увольнения Обамой

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что предоставил Джеймсу Мэттису второй шанс, когда назначил его на пост главы Пентагона.
Обновлено вчера в 22:14
Политика

Кадыров заявил о желании завершить карьеру главой региона

Обновлено вчера в 17:47
Политика

Шредер раскритиковал позицию США по «Северному потоку-2»

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер подверг критике США за их попытки остановить строительство трубопровода "Северный поток - 2". По его мнению, американцы поступают так не из-за любви к Украине, а потому, что сами хотят поставлять газ в Германию.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

Мнучин: Трамп не предлагал увольнять главу ФРС и не может это сделать

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не предлагал уволить главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Обновлено вчера в 19:34
Политика

Скончался бывший лидер британской партии «Либеральные демократы»

Бывший лидер британской партии "Либеральные демократы" Пэдди Эшдаун скончался в возрасте 77 лет.
Обновлено вчера в 20:46
Политика

На Украине предложили создать Ставку Верховного главнокомандующего

Депутат Верховной рады Виталий Куприй внес на рассмотрение парламента Украины предложение о создании в стране Ставки Верховного главнокомандующего.
Обновлено вчера в 20:04
Политика

Times: министр обороны Британии хочет сместить Мэй

Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона обвинили в намерении сместить с должности премьер-министра страны Терезу Мэй.
Обновлено вчера в 22:06
Политика

Вокалист группы «Бумбокс» сравнил Россию с черной дырой

Лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк рассказал, что не выступает в России с 2014 года. Кроме того, он сравнил РФ с черной дырой.
Обновлено вчера в 18:40
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Мило Джуканович
Черногорский политик
Черногорский, государственный и политический деятель. Лидер Демократической партии социалистов Черногории. Премьер-министр Черногории в 1991-1998, президент Черногории в 1998-2002 и с 2018 года. С 2003 по 2006 - вновь премьер-министр Республики Черногория. После того как премьер-министр Черногории Желько Штуранович подал в отставку 31 января 2008, 20 февраля Джуканович был рекомендован на этот пост президентом Филипом Вуяновичем. Находился в должности с 29 февраля 2008 по 29 декабря 2010 года. Вновь стал премьер-министром 4 декабря 2012 года, проработав на этой должности до 2016 года. При нём Черногория вступила в Североатлантический альянс.
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