Власти Черногории планируют добиваться независимости черногорской церкви от Сербской православной церкви, передает РИА "Новости". По данным агентства, черногорское правительство находится в острых разногласиях с СПЦ и митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием.

Политика Политика Спецпредставитель Трампа подал в отставку из-за вывода войск из Сирии Спецпредставитель президента США по вопросам борьбы с группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) Бретт Макгурк подал заявление об отставке, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

Политика Политика Сенат США не договорился по временному бюджету Республиканцы располагают в сенате минимальным большинством, которого недостаточно, чтобы набрать необходимые 60 голосов из 100 для утверждения временного бюджета.

Политика Политика Кадыров заявил о желании завершить карьеру на посту главы региона

Политика Политика Порошенко: закон о переименовании УПЦ МП облегчит выбор между церквями Президент Украины Пётр Порошенко предположил, что закон о переименовании канонической УПЦ облегчит жителям страны выбор между церквями.

Политика Политика В Белом доме прокомментировали сообщения об увольнении главы ФРС Администрация президента США Дональда Трампа не знает о его планах отстранить от работы главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Политика Политика Экс-канцлер ФРГ раскритиковал позицию США по «Северному потоку-2» Давление США на проект «Северный поток-2» объясняется наличием собственных энергетических интересов в Европе, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.

Армия и оружие Армия и оружие Появилось видео посадки Су-30М в Севастополе В сети появилось видео первой посадки двух истребителей Су-30М2 на аэродроме Бельбек в Севастополе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Политика Пранкеры разыграли лидера украинских раскольников Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли главу неканонической церкви митрополита Епифания (Сергея Думенко).

Политика Политика Захарова оценила новые обвинения США во вмешательстве России в выборы 22 декабря стало известно, что директор национальной разведки США Дэниел Коутс бездоказательно обвинил Россию, Китай и Иран во вмешательстве в промежуточные выборы.

Политика Политика Выступавший за войну в Югославии политик умер в Британии Политик активно выступал за ведение военных действий против стран, входящих в Югославию, и давал показания в Гаагском трибунале против экс-президента Сербии Слободана Милошевича.

Армия и оружие Армия и оружие Telepolis: Керченский инцидент может повториться в Арктике Москва усиливает свое военное присутствие в Арктике, США предпринимает максимум действий по обеспечению свободы морской навигации, пишет Telepolis.

Политика Политика Президент Эстонии намерена посетить Россию Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что хочет приехать в Россию после ратификации пограндоговора между странами.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс вагонов с танками ВСУ Речь идет о танках Т-64, противотанковых пушках МТ-12 и боевых машинах пехоты БМП-1, уточнил Осадчий.