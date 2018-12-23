Политика
Власти Черногории планируют добиваться независимости черногорской церкви от Сербской православной церкви, передает РИА "Новости". По данным агентства, черногорское правительство находится в острых разногласиях с СПЦ и митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием.
Газета.Ruвчера в 17:41
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