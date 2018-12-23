Политика

Черногория намерена добиваться независимости церкви от Сербии
Газета.Ru
17:41

Власти Черногории планируют добиваться независимости черногорской церкви от Сербской православной церкви, передает РИА "Новости". По данным агентства, черногорское правительство находится в острых разногласиях с СПЦ и митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием.
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Мило Джуканович
Черногорский политик
Черногорский, государственный и политический деятель. Лидер Демократической партии социалистов Черногории. Премьер-министр Черногории в 1991-1998, президент Черногории в 1998-2002 и с 2018 года. С 2003 по 2006 - вновь премьер-министр Республики Черногория. После того как премьер-министр Черногории Желько Штуранович подал в отставку 31 января 2008, 20 февраля Джуканович был рекомендован на этот пост президентом Филипом Вуяновичем. Находился в должности с 29 февраля 2008 по 29 декабря 2010 года. Вновь стал премьер-министром 4 декабря 2012 года, проработав на этой должности до 2016 года. При нём Черногория вступила в Североатлантический альянс.
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