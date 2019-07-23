Экономика

Черная икра подешевела более чем в два раза с 2010 годаПолитика Сегодня 21:31

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Средняя оптовая стоимость за килограмм составила порядка 42 тысяч рублей, что в два с половиной раза дешевле цен 2010 года. Причин для такой разницы в стоимости несколько.
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Черная икра подешевела более чем в два раза с 2010 года

Политика Сегодня21:31

Черная икра в России за восемь лет подешевела в 2,5 раза - эксперты

ПРАЙМ20:25
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 21:36, Вашингтон
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