Экономика
Черная икра подешевела более чем в два раза с 2010 годаПолитика Сегодня 21:31
Средняя оптовая стоимость за килограмм составила порядка 42 тысяч рублей, что в два с половиной раза дешевле цен 2010 года. Причин для такой разницы в стоимости несколько.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 21:36, Вашингтон
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Культура
Киану Ривз порадовал своих фанатов
Фраза "От вас дух захватывает" принадлежит фанату, который выкрикнул ее на выставке E3 2019.
Обновлено вчера в 01:27
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Пропавшая 50 лет назад подлодка Minerve найдена во Франции
Поисковики из группы министерства вооруженных сил Франции по близости с Тулоном обнаружили подводную лодку Minerve, потонувшую более 50 лет назад в Средиземном море.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Более пятисот туристов не могут вылететь в Турцию из Шереметьево
Свыше 530 российских туристов, среди которых более ста детей, не могут вылететь из столичного аэропорта Шереметьево в Анталью с трех часов ночи.
Обновлено в 11:46
Авто
Названы авто, на уход за которыми россияне тратят больше времени
Обновлено в 17:29
Происшествия
СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.
Обновлено в 21:09
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском
Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
Обновлено в 10:46
Экономика
Банк «Россия» подал к Utair иск на 155 млн рублей
Банк "Россия" подал в Арбитражный суд Москвы иск к авиакомпании Utair на 155,35 млн руб. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел, обратил внимание РБК.
Обновлено в 11:54
Футбол
«Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клуб
Руководство «Реала» продолжает работу по трансферу Гарета Бэйла в другой клуб.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества
Обновлено в 18:59
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Из-за царапины кота британка лишилась пальца и едва не умерла
Врачи сказали, что я могла умереть или, как минимум, лишиться всей руки.
Обновлено в 21:09
Шоу-бизнес
Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной
Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.
Обновлено в 15:48
Кино
Минкультуры выделит деньги на новые серии «Умки» и «Веселой карусели»
Деньги получат, в том числе, 10 мультфильмов от студии «Союзмоультфильм».
Обновлено в 16:03
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Музыка
В Менделеевске прошел концерт творческой группы «Лучина»
Солистки группы Инна Килеева и Марианна Сабирова исполнили народные песни на удмуртском, марийском, кряшенском, татарском и русском языках под аккомпанемент Данияра Кабирова.
Обновлено в 02:59
Политика
Лидер партии Зеленского не допускает объявления амнистии в Донбассе
Глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил категорически против амнистии для жителей Донбасса.
Обновлено в 19:38
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Общество
В России ужесточили правила провоза цветов и фруктов в багаже
В свою очередь Газета.ру уточняет, что без фитосанитарных сертификатов можно будет провезти до пяти килограммов фруктов и овощей, а также не больше трех букетов, в каждом из которых должно быть не более 15 цветков.
Обновлено в 00:25
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Космос
Российские разгонные блоки «Фрегат‑М» отправили в Гвиану
Специалисты НПО Лавочкина отправили разгонные блоки «Фрегат‑М» в Гвианский космический центр (космодром Куру во Французской Гвиане), сообщает 22 июля пресс-служба Роскосмоса.
Обновлено в 09:04
Политика
Помпео: США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру", заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 19:55
Политика
Аэропорт Триполи прекратил полеты после обстрела
Международный аэропорт «Митига» в Триполи прекратил воздушное сообщение после обстрела, 22 июля передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 16:40
Музыка
Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»
Обновлено в 18:12
Общество
Россияне предложили назвать трассу М11 «За шавермой»
Самым популярным у россиян названием трассы М11 Москва–Санкт-Петербург стало «За шавермой/За шаурмой».
Обновлено в 19:49