Средняя оптовая стоимость за килограмм составила порядка 42 тысяч рублей, что в два с половиной раза дешевле цен 2010 года. Причин для такой разницы в стоимости несколько.

Черная икра подешевела более чем в два раза с 2010 года

Политика Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.

Здоровье В поликлиниках Москвы началась неделя здоровья В столичных поликлиниках началась неделя здоровья, которая продлится до 26 июля. Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Политика МИД Турции предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400 Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара заинтересована в сотрудничестве с США, но при этом готова принять ответные меры, если Вашингтон введет санкции из-за покупки российских ЗРК С-400, передает телеканал TGRT.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Футбол «Краснодар» и «Спартак» узнали соперников в квалификации еврокубков В швейцарском Ньоне прошли жеребьёвки третьих отборочных раундов главных футбольных турниров Старого Света — Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Авто Названы самые угоняемые в России модели автомобилей Названы модели автомобилей, которые чаще всего угоняют у россиян в 2019 году.

Энергетика Росатом хочет создать современную российскую геонавигационную систему для нефтегазодобычи Целью нынешней опытно-конструкторской работы (ОКР) стала разработка геонавигационной системы, предназначенной для комплексных геофизических исследований горных пород сканирующими измерительными зондами в процессе бурения вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил принять закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.

Экономика Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21.

Транспорт Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) предлагает пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках.

Авто Концептуальный Cupra появится как электрический кроссовер Производительный бренд Seat Cupra выпустил новый тизер своего концепт-кара, премьера которого состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре.

Музыка Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках» Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".

Общество Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах.

Политика Госдеп объявил о возобновлении переговоров с «Талибаном» Ранее официальный представитель политического офиса "Талибан" в Дохе Сухейл Шахин сообщил РИА Новости, что делегации США и афганского радикального движения "Талибан" на переговорах в Катаре достигли соглашения почти по всем обсуждаемым вопросам, остались один или два пункта, которые должны обсуждаться во время следующего раунда.

Происшествия В Уфе идут слушания по делу о групповом изнасиловании дознавательницы Сегодня в Уфе начался суд над тремя бывшими начальниками полиции, которых обвинили в изнасиловании дознавательницы.

Общество В США придумали самый короткий IQ-тест Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.

Происшествия Пять человек скончались от отравления газом на предприятии в Китае Не менее пяти человек погибли, ещё четверо пострадали после отравления газом на территории биохимической компании Great Wall Biochemical Engineering, расположенной в уезде Хуайлай провинции Хэбэй на севере Китая.

Политика На Украине рассказали о ловушке для Зеленского Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.

Армия и оружие Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку Северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел недавно построенную подводную лодку, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кино Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром» Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.

Экономика Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20% С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.