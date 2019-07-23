Экономика
Черная икра подешевела более чем в два раза с 2010 годаПолитика Сегодня 21:31
Средняя оптовая стоимость за килограмм составила порядка 42 тысяч рублей, что в два с половиной раза дешевле цен 2010 года. Причин для такой разницы в стоимости несколько.
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Космос
«Роскосмосу» направили обоснование безопасности космотуризма
Обновлено в 19:03
Политика
Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы
В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено в 22:00
Здоровье
В поликлиниках Москвы началась неделя здоровья
В столичных поликлиниках началась неделя здоровья, которая продлится до 26 июля. Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Обновлено в 09:37
Политика
МИД Турции предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара заинтересована в сотрудничестве с США, но при этом готова принять ответные меры, если Вашингтон введет санкции из-за покупки российских ЗРК С-400, передает телеканал TGRT.
Обновлено в 06:00
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Футбол
«Краснодар» и «Спартак» узнали соперников в квалификации еврокубков
В швейцарском Ньоне прошли жеребьёвки третьих отборочных раундов главных футбольных турниров Старого Света — Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено в 13:41
Авто
Названы самые угоняемые в России модели автомобилей
Названы модели автомобилей, которые чаще всего угоняют у россиян в 2019 году.
Обновлено в 02:11
Энергетика
Росатом хочет создать современную российскую геонавигационную систему для нефтегазодобычи
Целью нынешней опытно-конструкторской работы (ОКР) стала разработка геонавигационной системы, предназначенной для комплексных геофизических исследований горных пород сканирующими измерительными зондами в процессе бурения вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин.
Обновлено в 20:45
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил принять закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Экономика
Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21.
Обновлено в 08:47
Транспорт
Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) предлагает пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках.
Обновлено в 21:52
Авто
Концептуальный Cupra появится как электрический кроссовер
Производительный бренд Seat Cupra выпустил новый тизер своего концепт-кара, премьера которого состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре.
Обновлено в 07:05
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Обновлено в 12:00
Общество
Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах
Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах.
Обновлено в 21:17
Политика
Госдеп объявил о возобновлении переговоров с «Талибаном»
Ранее официальный представитель политического офиса "Талибан" в Дохе Сухейл Шахин сообщил РИА Новости, что делегации США и афганского радикального движения "Талибан" на переговорах в Катаре достигли соглашения почти по всем обсуждаемым вопросам, остались один или два пункта, которые должны обсуждаться во время следующего раунда.
Обновлено в 18:18
Происшествия
В Уфе идут слушания по делу о групповом изнасиловании дознавательницы
Сегодня в Уфе начался суд над тремя бывшими начальниками полиции, которых обвинили в изнасиловании дознавательницы.
Обновлено в 03:26
Общество
В США придумали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено в 20:19
Происшествия
Пять человек скончались от отравления газом на предприятии в Китае
Не менее пяти человек погибли, ещё четверо пострадали после отравления газом на территории биохимической компании Great Wall Biochemical Engineering, расположенной в уезде Хуайлай провинции Хэбэй на севере Китая.
Обновлено в 22:27
Политика
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку
Северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел недавно построенную подводную лодку, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 21:54
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено в 07:51
Гаджеты
Компания Asus представила самый мощный смартфон в мире
Обновлено в 19:59
Политика
Информация о смерти президента Туркмении оказалась ложной
Обновлено вчера в 13:30
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено в 14:59
Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.
Обновлено в 22:26