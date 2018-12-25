Экономика
Группа «Черкизово» выкупила права требований по кредитным и обеспечительным договорам ООО «Белая птица — Курск», ООО «Белая птица — Белгород» и АО «Загорье» у Россельхозбанка на общую сумму 6,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
РБКвчера в 12:32
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Гендиректор одной из московских структур холдинга «Настюша» отпущен под подписку о невыезде по делу о невыплате зарплат
Агентство Бизнес Информации24 декабря в 07:02
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 01:55, Ашберн
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку над Дамаском
ПВО Сирии отразила атаку нескольких ракет в небе над провинцией Дамаск, сообщает государственное телевидение арабской республики.
Обновлено вчера в 15:06
Политика
На Украине заканчивается военное положение
30-дневный срок военного положения был введен 26 ноября в 10 областях страны по инициативе президента Петра Порошенко после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
ВМФ: США наращивают стратегическое высокоточное оружие у границ России
В морских акваториях у границ России Соединенные Штаты размещают морские системы противоракетной обороны, стратегические неядерные системы высокоточного оружия, а также объекты военной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
В Ульяновске обнаружили четыре трупа с огнестрельными ранениями
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Роскачество проверило мандарины
Самыми сладкими эксперты назвали абхазские мандарины. Ранее сообщалось, что Роскачество проверило шампанское российского производства.
Обновлено в 01:42
Здоровье
Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года
Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.
Обновлено вчера в 22:10
Экономика
«Ъ» предупредил о подорожании мобильного интернета в России
В России с начала 2019 года ожидается рост цен на мобильный интернет, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование Content Review.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Перестрелка произошла в центре Казани
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
У безработного москвича в метро украли рюкзак с 8 млн руб
Неделей ранее в Москве у безработного водителя BMW похитили сумку с 13 млн руб. Трое неизвестных на автомобиле Mercedes перегородили ему дорогу, затем разбили топором стекло в автомобиле и выстрелили в него из травматического оружия.
Обновлено в 01:41
Происшествия
В аэропорту Домодедово авто протаранило КПП
В аэропорту Домодедово автомобиль, взятый в аренду, протаранил пропускной пункт.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Суд лишил водительских прав тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева
Обновлено в 01:00
Политика
Япония выйдет из IWC и возобновит коммерческий промысел китов
Япония объявила о выходе из Международной комиссии по промыслу китов (IWC) и возобновлении китобойного промысла.
Обновлено в 00:52
Космос
«Дочка» «Роскосмоса» заключила контракт на коммерческий пуск «Союза»
Компания «Главкосмос пусковые услуги», дочерняя структура «Роскосмоса», заключила контракт на третий коммерческий пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а».
Обновлено в 01:46
Политика
Северная и Южная Кореи символически объединили свои железные дороги
Об объединении дорог КНДР и Южной Кореи лидеры двух стран Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин говорили еще в ходе своей первой встречи в апреле этого года.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика
СМИ назвали фирмы Пригожина девелоперами судебного квартала в Петербурге
Собеседники газеты утверждают, что структуры, близкие к Пригожину, занялись проведением коммерческих тендеров и запрашивают предложения среди крупных строительных компаний на возведение отдельных объектов без авансирования.
Обновлено в 00:45
Общество
Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Луценко заявил о «третьей волне оккупации» со стороны России
Генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью Bild заявил, что инцидент в Керченском проливе стал «третьей волной оккупации» со стороны России после ситуации в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
Подросток погиб после попадания в щетку снегоуборочной машины в Москве
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
В Тольятти найдена убитой 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию
Обновлено 24 декабря в 12:10
Экономика
Путин повысил минимальную зарплату
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в среднем по России вырос на 117 рублей.
Обновлено вчера в 12:14
Армия и оружие
В России создают новый комплекс управляемого ракетного оружия «Булат»
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
Пушков отреагировал на отражение ракетного удара по Дамаску
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на отражение комплексами С-300 ракетного удара по Дамаску.
Обновлено в 00:37
Энергетика
Цены на нефть приблизились к $50 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года опускалась в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне к $50 за баррель, обновляя минимумы июля - августа 2017 года.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В США самолет упал на жилые дома
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Путин подписал закон о бесплатной любительской рыбалке
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне могут бесплатно ловить рыбу на водоемах общего пользования, за исключением ряда объектов, предусмотренных законодательством, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой-информации.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
Нетрезвый депутат после корпоратива избил двух женщин и подростка
Официант была вынуждена пригласить управляющую, которая стала увещевать нетрезвого депутата, в ответ на что он начал оскорблять присутствующих и нанес 40-летней женщине удар рукой по голове.
Обновлено 23 декабря в 22:52
Происшествия
Два ребёнка погибли при пожаре в частном доме в Якутии
В результате пожара в частном доме в якутском селе Лёкёчён погибли два ребёнка, сообщили в единой диспетчерской службе.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
В Роскачестве рассказали, как узнать продукцию с ГМО
В прошлом году в России на наличие ГМО было исследовано более 26 тысяч образцов продукции.
Обновлено вчера в 16:31
Политика
В России предложили развернуть Гольфстрим для уничтожения США
Прорыв радиальной дайки исландского вулкана Снайфельсйокюдль термоядерным зарядом обрушит юго-западный склон с ледником в Атлантический океан и как следствие спровоцирует разворот течения Гольфстрим, воды которого затопят восточное побережье Северной Америки, пишет «Военно-промышленный курьер».
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Трамп разочарован главой Минфина США из-за падения биржевых индексов
В среду, 26 декабря, появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп разочарован американским министром финансов Стивеном Мнучином, считая, что тот несет ответственность за падения биржевых индексов.
Обновлено вчера в 22:45