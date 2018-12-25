Группа «Черкизово», один из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, выкупила права по кредитным и обеспечительным договорам компаний «Белая птица-Курск», «Белая птица-Белгород» и «Загорье» у Россельхозбанка, говорится в сообщении «Черкизово».

Финансы Финансы Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,2-1,5% Рынок акций РФ открылся во вторник падением цен blue chips на фоне обвалившихся мировых площадок в канун католического Рождества из-за сохраняющихся ожиданий замедления мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 1,2-1,5%, причем первый индикатор откатился ниже рубежа 2300 пунктов.

Экономика Экономика Сбербанк назвал главные тренды 2018 года в банковской системе Сбербанк составил список самых заметных трендов 2018 г. в банковской системе.

Энергетика Энергетика Новак: В 2018 году в России добыт рекордный объем газа В 2018 году Российская Федерация добыла рекордные 733 млрд кубометров газа.

Экономика Экономика На развитие цифровой экономики России потратят более 1,8 трлн рублей Объем финансирования российской программы по развитию цифровой экономики превысит 1,8 трлн руб. в ближайшие пять лет.

Финансы Финансы Банк «ФК Открытие» рассчитывает получить 95 млрд рублей прибыли По итогам 2018 года чистая прибыль банка «ФК Открытие» ожидается на уровне 95 млрд рублей.

Энергетика Энергетика Цена бензина в ноябре снизилась на 0,7% в России Цены производителей на бензин в ноябре 2018 года в среднем по России уменьшились на 0,7% по сравнению с октябрем.

Экономика Экономика Орешкин поддержал методологию подсчета доходов населения Министр экономического развития Максим Орешкин не согласился с мнением первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о том, что методику расчета реальных доходов населения нужно менять.

Экономика Экономика Росавиация и Шереметьево подписали концессионное соглашение

Энергетика Энергетика Эксперт прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти Финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти.

Финансы Финансы Глава Минфина рассказал о профиците бюджета РФ по итогам 2018 года По итогам текущего года профицит бюджета России составит 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП), заявил 25 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов.

Экономика Экономика ЦБ: ущерб от действий «Кэшбери» может превысить 3 млрд рублей ЦБ первоначально оценивал возможный ущерб в 1 млрд руб. Как отметил господин Лях, проект "Кэшбери" стал одной из самых масштабных и разветвленных финансовых пирамид.

Энергетика Энергетика «Газпром» в 2019 году может сократить инвестпрограмму на 11% Ранее заместитель председателя правления холдинга Андрей Круглов сообщал, что "Газпром" после 2019 года планирует сократить объем инвестиционной программы до 1,065 трлн рублей в 2020 году и до 1,251 трлн рублей в 2021 году, Круглов пояснял, что в следующем десятилетии прогнозируется снижение уровня инвестиций по сравнению с пиком 2018-2019 годов.

Экономика Экономика «Открытие Холдинг» платит избирательно Конъюнктура В конце прошлой недели "Открытие Холдинг" (ОХ) частично погасил свои облигации выпуска БО-06, свидетельствуют опубликованные им данные.

Экономика Экономика «Останкино» подал к «Первому каналу» иски почти на 164 млн рублей Телецентр «Останкино» хочет через суд взыскать с «Первого канала» и его основного поставщика контента «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга долги на 163,4 млн руб. и 63 млн руб. соответственно.