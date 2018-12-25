Экономика
Группа «Черкизово», один из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, выкупила права по кредитным и обеспечительным договорам компаний «Белая птица-Курск», «Белая птица-Белгород» и «Загорье» у Россельхозбанка, говорится в сообщении «Черкизово».
Ведомости11:39
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Группа «Черкизово» (Москва) намерена выкупить долю в курском активе проблемной «Белой птицы»
Агентство Бизнес Информациивчера в 03:41
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Финансы
Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,2-1,5%
Рынок акций РФ открылся во вторник падением цен blue chips на фоне обвалившихся мировых площадок в канун католического Рождества из-за сохраняющихся ожиданий замедления мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 1,2-1,5%, причем первый индикатор откатился ниже рубежа 2300 пунктов.
Обновлено в 02:24
Экономика
Сбербанк назвал главные тренды 2018 года в банковской системе
Сбербанк составил список самых заметных трендов 2018 г. в банковской системе.
Обновлено в 11:00
Энергетика
Новак: В 2018 году в России добыт рекордный объем газа
В 2018 году Российская Федерация добыла рекордные 733 млрд кубометров газа.
Обновлено в 08:38
Экономика
На развитие цифровой экономики России потратят более 1,8 трлн рублей
Объем финансирования российской программы по развитию цифровой экономики превысит 1,8 трлн руб. в ближайшие пять лет.
Обновлено в 05:47
Финансы
Банк «ФК Открытие» рассчитывает получить 95 млрд рублей прибыли
По итогам 2018 года чистая прибыль банка «ФК Открытие» ожидается на уровне 95 млрд рублей.
Обновлено в 01:14
Энергетика
Цена бензина в ноябре снизилась на 0,7% в России
Цены производителей на бензин в ноябре 2018 года в среднем по России уменьшились на 0,7% по сравнению с октябрем.
Обновлено в 09:55
Экономика
Орешкин поддержал методологию подсчета доходов населения
Министр экономического развития Максим Орешкин не согласился с мнением первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о том, что методику расчета реальных доходов населения нужно менять.
Обновлено в 04:59
Экономика
Росавиация и Шереметьево подписали концессионное соглашение
Обновлено в 08:46
Энергетика
Эксперт прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти
Финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти.
Обновлено в 08:38
Финансы
Глава Минфина рассказал о профиците бюджета РФ по итогам 2018 года
По итогам текущего года профицит бюджета России составит 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП), заявил 25 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 02:46
Экономика
ЦБ: ущерб от действий «Кэшбери» может превысить 3 млрд рублей
ЦБ первоначально оценивал возможный ущерб в 1 млрд руб. Как отметил господин Лях, проект "Кэшбери" стал одной из самых масштабных и разветвленных финансовых пирамид.
Обновлено в 07:21
Энергетика
«Газпром» в 2019 году может сократить инвестпрограмму на 11%
Ранее заместитель председателя правления холдинга Андрей Круглов сообщал, что "Газпром" после 2019 года планирует сократить объем инвестиционной программы до 1,065 трлн рублей в 2020 году и до 1,251 трлн рублей в 2021 году, Круглов пояснял, что в следующем десятилетии прогнозируется снижение уровня инвестиций по сравнению с пиком 2018-2019 годов.
Обновлено в 10:28
Экономика
«Открытие Холдинг» платит избирательно
Конъюнктура В конце прошлой недели "Открытие Холдинг" (ОХ) частично погасил свои облигации выпуска БО-06, свидетельствуют опубликованные им данные.
Обновлено вчера в 17:13
Экономика
«Останкино» подал к «Первому каналу» иски почти на 164 млн рублей
Телецентр «Останкино» хочет через суд взыскать с «Первого канала» и его основного поставщика контента «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга долги на 163,4 млн руб. и 63 млн руб. соответственно.
Обновлено в 03:09
Финансы
ЦБ сохранил лимит в $15 млрд по операциям репо в иностранной валюте на 2019 год
Банк России установил максимальный лимит по операциям репо в иностранной валюте на 2019 год на уровне $15 млрд, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 10:48