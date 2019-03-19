Экономика
«Черкизово» собирается привлечь на бирже более $200 млнInc.Russia 04:53
В рамках первичного инвесторам собираются предложить 6,6% казначейских акций, принадлежащих самой компании, а также новые ценные бумаги, выпущенные после предложения. Часть новых бумаг смогут выкупить текущие акционеры «Черкизово» по цене SPO.
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