Экономика

«Черкизово» собирается привлечь на бирже более $200 млнInc.Russia 04:53

В рамках первичного инвесторам собираются предложить 6,6% казначейских акций, принадлежащих самой компании, а также новые ценные бумаги, выпущенные после предложения. Часть новых бумаг смогут выкупить текущие акционеры «Черкизово» по цене SPO.
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Акции мясопереработчика «Черкизово» рухнули на 16%. Что случилось?

РБК08:39

Доверительный фонд LM Family Trust стал владельцем 15,1% акций группы «Черкизово»

Финмаркет03:31

Акции «Черкизово» упали на 15% после новостей о SPO

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Акции «Черкизово» на Мосбирже упали почти на 10% на фоне сообщений об SPO

Rambler News Service03:57

«Черкизово» планирует разместить акции на Мосбирже и привлечь не менее $200 млн

ТАСС03:12

«Черкизово» рассчитывает привлечь не менее $200 млн в рамках re-IPO

Finam.Ru02:11
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой узнала о смерти матери

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Президент Казахстана Назарбаев объявил о своей отставке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку. Об этом он заявил, выступая с телеобращением, передает местное издание bnews.kz.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка

По словам пассажирки, на которую ссылается агентство, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина "притворялась", что не знает государственный язык.
Обновлено в 00:07
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Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ

Власти Польши не пригласили представителей России на памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 07:38
Наука

В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост

В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.
Обновлено в 09:11
Музыка

Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе

Обновлено вчера в 15:10
Футбол

Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.
Обновлено в 05:54
Политика

Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
Обновлено вчера в 17:28
Общество

Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Происшествия

В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста

В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Авто

В сети показали снимки нового BMW M2 CS

Баварский автомобильный бренд BMW объявил о начале дорожных испытаний новой версии BMW M2 CS.
Обновлено в 09:15
Хоккей

«Металлург» подписал новый контракт с Кошечкиным

Обновлено в 07:23
Экономика

Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре

"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Кино

Cкончался режиссёр Марлен Хуциев

В 1937 году отца Хуциева расстреляли. Во время войны будущего режиссёра не призвали в армию по состоянию здоровья.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Челябинске машина выехала на тротуар и сбила коляску с ребенком

На видеозаписи с места происшествия, опубликованным местным СМИ, видно, что коляска оказывается под машиной, через мгновение к автомобилю подбегают прохожие и начинают двигать легковушку, чтобы достать малыша.
Обновлено в 09:25
Экономика

Росстат зафиксировал рывок промышленного производства

Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Политика

Путин призвал власти вести с гражданами честный диалог

Путин считает, что именно к такому открытому и честному поведению, к такому стилю работы и нужно побуждать все уровни власти, в том числе и региональные.
Обновлено в 08:38
Происшествия

СК на Ставрополье выяснит причину ссоры судьи с полицейским

Обновлено в 07:57
Спорт

Большунов рассказал, за счет чего сохранил силы на конец сезона

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что у него остались силы на концовку сезона из-за тяжелых тренировок в летний внесоревновательный период.
Обновлено в 07:25
Политика

Бразилия разрешила США использовать свой космодром

Президент Бразилии Жаир Болсонару в своём Twitter сообщил, что Бразилиа и Вашингтон подписали соглашение, которое позволит США запускать спутники и ракеты с бразильского космодрома «Алкантара».
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

Изнасиловавший студентку гинеколог из Тулуна отсидит пять лет

Установлено, что в середине марта прошлого года, находясь в одном из кабинетов, он изнасиловал 20-летнюю девушку - студентку местного медицинского колледжа.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

Ветеранам в Латвии хотят запретить носить форму Красной армии

По мнению Шноре, «люди, одетые в форменную одежду Красной армии и НКВД совершили преступления против граждан Латвии, в том числе геноцид, депортации и убийства».
Обновлено вчера в 11:42
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Вышел долгожданный трейлер «Истории игрушек 4»

Обновлено в 09:26
Экономика

Ипотечные каникулы предложили распространить на действующие договоры

Ипотечные каникулы могут распространить не только на новые кредитные договоры, но и на действующие.
Обновлено в 07:26
Происшествия

В Москве бизнесмен осужден на 2,5 года за гибель 12 человек при пожаре

Московский предприниматель Аламбек Тогузаков получил 2,5 года колонии общего режима после пожара на улице Стромынка, в результате которого погибли 12 человек.
Обновлено в 08:03
Авто

Названы самые популярные машины с пробегом в городах-миллиониках РФ

Ростовчане предпочитают на рынке подержанных машин покупать Hyundai Accent, а в Уфе и Краснодаре самыми популярными автомобилями стали модели Daewoo Nexia и Opel Astra.
Обновлено в 04:17
Недвижимость

Банки начали выставлять на продажу ипотечные квартиры с жильцами

Ипотечный бум на фоне снижения реальных доходов населения породил новую тенденцию на рынке — банки начали выставлять на продажу проблемные залоговые квартиры с прописанными или зарегистрированными жильцами.
Обновлено в 04:36
Экономика

МТС снизила оценку затрат на выполнение закона Яровой

МТС изменила прогноз затрат на исполнение закона Яровой: теперь оператор рассчитывает потратить 50 млрд руб. вместо 60 млрд руб. за пять лет, говорится в его сообщении.
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Энергетика

Цена палладия впервые в истории преодолела отметку в $1600 за унцию

Стоимость палладия в ходе торгов во вторник впервые в истории превысила $1600 за тройскую унцию на фоне продолжающегося сокращения поставок этого металла.
Обновлено в 05:27
Транспорт

ЦОДД рекомендовал москвичам не торопиться менять зимнюю резину

Обновлено в 04:01
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