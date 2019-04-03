Экономика

«Черкизово» перед SPO оценило свою капитализацию в 101 млрд рублейКоммерсантъ 08:50

Агрохолдинг «Черкизово» объявил ориентировочный интервал цен предстоящего SPO в размере 1875–2125 руб. за одну акцию.
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Владельцы «Черкизово» могут заработать до 4,7 млрд рублей в ходе SPO

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Financial One05:53

Хорошие сделки M&A «Черкизово» позитивно отразятся на капитализации компании

Finam.Ru04:40
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Рогозин рассказал об увольнении разработчиков корабля «Федерация»

Сотрудников корпорации «Энергия», отвечавших за работу над пилотируемым космическим кораблем «Федерация», пришлось уволить из-за их «нерадивости».
Обновлено вчера в 19:52
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Пеле госпитализировали в Париже

Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:34
Экономика

ЦБ предлагает перевод зарплаты по номеру телефона

Вполне вероятно, что в Центробанк скоро даст возможность юрлицам переводить деньги на номер телефона физлиц.
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Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица

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Штаб Зеленского выдвинул требования к Порошенко

Команда одного из кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула требования к действующему главе государства Петру Порошенко.
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Происшествия

Протестующие в Ингушетии сообщили о пропаже пятерых задержанных

Пять участников протеста в Ингушетии, задержанные утром 3 апреля после массовых обысков, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено в 15:49
Армия и оружие

На Украине рассказали, что страна уже «одной ногой» в НАТО

Замминистра обороны Украины Олег Шевчук в интервью Тиждень.ua рассказал, что страна уже "одной ногой" находится в НАТО.
Обновлено в 13:18
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:53
Политика

Россияне определились с симпатиями к Зеленскому и Порошенко

Еще 1% одинаково положительно настроен и к Зеленскому, и к Порошенко.
Обновлено в 20:30
Общество

В Чечне выделят 35 млн на уборку вокруг резиденции Кадырова

Правительство Чеченской Республики разместило тендер на уборку территории вокруг резиденции главы региона Рамзана Кадырова.
Обновлено в 09:12
Интернет

В WhatsApp появился запрет на добавление в группы

В известном сервисе для общения WhatsApp появилась новая возможность, благодаря которой добавить пользователей в групповые чаты без их согласия нельзя.
Обновлено в 17:59
Политика

Названы возможные преемники Зюганова в КПРФ

Возможным преемником назвали Юрия Афонина, являющегося зампредседателя ЦК КПРФ с 2017 года.
Обновлено в 02:11
Политика

Помпео обсудил с Чавушоглу закупку Анкарой С-400

Обновлено в 18:15
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Тело Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию

Обновлено в 22:56
Общество

Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви

Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено в 09:46
Здоровье

Бешеная лиса посадила Мирный на карантин

Причиной карантина стала бешеная лиса, умерщвленная на территории личного подсобного хозяйства на улице Школьная.
Обновлено в 10:12
Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено в 14:30
Происшествия

Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде

Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Политика

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

Обновлено в 21:28
Экономика

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ

Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
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Актриса дала пощечину зрительнице на спектакле «Груз 300» в Петербурге

Обновлено в 12:40
Происшествия

Восемь машин за одну ночь сгорели в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ночь с 3 на 4 апреля сгорели сразу восемь автомобилей, пишет портал Е1.
Обновлено в 23:11
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Бритни Спирс поместили в психиатрическую больницу

Психическое здоровье известной поп-исполнительницы Бритни Спирс пошатнулось из-за проблем с отцом.
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Происшествия

В ФСБ подтвердили задержание мэра Евпатории

Обновлено в 11:36
Здоровье

Больше трети россиян отказываются посещать врачей

Более трети жителей России (около 34,5 процента) вообще не посещают больницы, даже в случае необходимой помощи.
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Здоровье

Число живущих с ВИЧ в России превысило миллион

Число живущих в России граждан с диагнозом ВИЧ превысило 1 млн человек, следует из справки, подготовленной Федеральным научно-методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора.
Обновлено в 11:44
Происшествия

В Японии снова арестован Карлос Гон

Обновлено в 18:34
Футбол

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева

Напомним, что сегодня, 3 апреля, Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест форварда Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева.
Обновлено в 13:49
Экономика

Саид Керимов продаст 3,5% «Полюса»

Стоимость продаваемых бумаг по цене закрытия — 24,8 млрд руб. Polyus Gold International Limited (PGIL, структура Саида Керимова) продает на рынке 4,67 млн обыкновенных акций, или 3,5%, золотодобывающей компании ПАО "Полюс".
Обновлено в 13:24
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