Экономика
«Черкизово» перед SPO оценило свою капитализацию в 101 млрд рублейКоммерсантъ 08:50
Агрохолдинг «Черкизово» объявил ориентировочный интервал цен предстоящего SPO в размере 1875–2125 руб. за одну акцию.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 09:59, Ашберн
Общество
Бывший адвокат Pussy Riot подал в суд на ВГТРК и журналистов
Фейгин требует обязать ведущих Скабееву и Попова опровергнуть эти сведения, а ВГТРК – «обязать распространить эти опровержения в течение 10-ти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу».
Обновлено в 08:45
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Кино
Опубликовано видео одного из последних выступлений Булдакова
В Сети опубликовано видео одного из последних выступлений Народного артиста РФ Алексея Булдакова.
Обновлено в 08:54
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено вчера в 16:15
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова встала на беговую дорожку в пуантах
Волочкова опубликовала видеоролик, снятый в спортзале, во время ее плановой тренировки.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ
Боевики в ответ на требование полицейских остановить автомобиль открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Три человека задержаны за разбойное нападение на больницу в Петербурге
Три человека задержаны по подозрению в нападении на больницу в Курортном районе Санкт-Петербурга, в результате которого были похищены деньги и пострадали несколько сотрудников, сообщает в среду главное управление СК по городу.
Обновлено в 04:14
Спорт
Большунов и Белорукова выиграли командный спринт на ЧР
Обновлено в 09:36
Общество
Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России
Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
Происшествия
В Академии Можайского в Петербурге прогремел взрыв
Обновлено вчера в 07:07
Политика
Охлобыстин признал правоту назвавшего его идиотом Зеленского
Хотя Охлобыстин признал правоту Зеленского, он заявил, что писатель Федор Достоевский «реабилитировал это слово».
Обновлено в 09:34
Общество
Медведев поздравил с юбилеем ректора МГУ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил академика Российской академии наук, ректора Московского государственного университета (МГУ) Виктора Садовничего с 80-летием.
Обновлено в 03:45
Футбол
«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве уступил «Вулверхэмптону»
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Bloomberg сообщил о проблемах миллиардеров из-за долгой жизни
Рост продолжительности жизни американских миллиардеров помогает им концентрировать в своих руках все большие капиталы, но одновременно создает новые угрозы, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 06:54
Здоровье
Россия вошла в топ-10 стран, где люди чаще всего умирают из-за загрязненного воздуха
В обеих странах из-за болезней, спровоцированных загрязнением воздуха, умерли по 1,2 млн человек.
Обновлено в 09:36
Единоборства
Олейник заменит Волкова в бою с Оверимом на UFC в Санкт-Петербурге
Российский тяжеловес UFC Александр Волков выбыл с боя против Алистера Оверима, который должен был пройти 20 апреля в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:04
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Общество
Высказавшаяся о молодежи экс-чиновница Глацких нашла новую работу
Обновлено вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева омолаживается под капельницами
Лариса Гузеева омолаживается под капельницами Ведущая брачного шоу "Давай поженимся" отдыхает у моря.
Обновлено в 08:45
Политика
Советник Зеленского назвал возможного кандидата на пост главы МИД Украины
Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко рассказал, кто может возглавить украинское Министерство иностранных дел, если шоумен победит во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 08:28
Политика
Путин назначил нового посла России в Австралии
«Назначить Павловского Алексея Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Австралии», — отмечается в указе.
Обновлено в 06:37
Происшествия
ФСБ завела дело на мэра Евпатории Андрея Филонова
Накануне мэр Евпатории сообщил, что городской суд постановил расторгнуть контракт с ним из-за конфликта интересов при назначении директора одного из муниципальных учреждений.
Обновлено в 02:08
Энергетика
Гройсман поручил снизить цены на газ для населения Украины
Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле 8,55 гривны за кубометр.
Обновлено в 05:56
Политика
Россиянам разрешат охотиться с луком
Госдума в первом чтении приняла законопроект, который разрешает россиянам охотиться с луком.
Обновлено вчера в 10:22
Космос
Ученый рассказал о звуках Урана
Как рассказал ученый, добраться до Урана на любом транспортном средстве чрезвычайно трудно и дорого, так что пройдет много времени, прежде чем мы действительно услышим погоду на планете, но это, безусловно, возможно.
Обновлено в 03:35