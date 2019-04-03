Экономика
«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублейВедомости 04:38
Группа "Черкизово" сообщила, что готова предложить инвесторам свои акции в ходе предстоящего SPO на Московской бирже по 1875 – 2125 руб. Верхняя граница диапазона соответствует капитализации компании в 101,1 млрд руб. "Черкизово" – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:37, Ашберн
Общество
Правительство обсуждает возможность выдачи маткапитала на первенца
Среди мер по стимулированию рождаемости в России обсуждается выдача материнского капитала после рождения первого ребенка, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в программе «60 минут» на канале «Россия 1». «Не буду скрывать, такие варианты тоже обсуждаются»,— сообщила она (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено в 16:38
Политика
Эксперт телеканала Fox News стала главой пресс-службы госдепа США
Новым начальником пресс-службы госдепартамента США назначена эксперт в области нацбезопасности телеканала Fox News Морган Ортэгус.
Обновлено в 20:09
Политика
Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit
Депутаты палаты общин приняли в третьем чтении закон, согласно которому правительство Великобритании обязано вновь обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить отсрочку по Brexit.
Обновлено в 19:36
Экономика
Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках
Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Кино
Стало известно место прощания с актером Алексеем Булдаковым
Обновлено в 14:54
Политика
На Украине заявили, что место проведения дебатов кандидатов в президенты зависит от ЦИК
Место проведения дебатов кандидатов в президенты Украины зависит от решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
Обновлено в 18:39
Здоровье
Больше трети россиян отказываются посещать врачей
Более трети жителей России (около 34,5 процента) вообще не посещают больницы, даже в случае необходимой помощи.
Обновлено в 14:13
Театры
На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам
Обновлено в 10:08
Происшествия
Приставы задержали трех слушателей, которые пришли в суд поддержать аспиранта МГУ Азата Мифтахова
В Головинском районном суде Москвы судебные приставы задержали трех слушателей, которые пришли на заседание по продлению ареста аспиранта МГУ и анархиста Азата Мифтахова, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на корреспондента Sota.Vision Федора Худокормова и очевидцев.
Обновлено в 12:37
Общество
Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Конец конфликту: Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой
Известно, что ранее между Собчак и Волочковой происходил нешуточный конфликт.
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в сборе денег для террористов
В столице задержали мужчину, которого подозревают в сборе денег для террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).
Обновлено в 13:23
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено в 14:31
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Обновлено в 11:01
Политика
В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины
Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Политика
Пушков предостерег Порошенко от отказа от дебатов на стадионе
Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере прокомментировал предложение лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского провести дебаты с Петром Порошенко на стадионе.
Обновлено в 18:33
Здоровье
Россия оказалась в десятке стран по смертности из-за грязного воздуха
Авторы доклада составили список стран, в которых самое высокое количество смертей из-за грязного воздуха за 2017 год.
Обновлено в 20:30
Кино
Алла Пугачева попадет в «Простоквашино»
По словам Охлобыстина, в новых сериях "Простоквашина" появится беспрецедентный персонаж – няня.
Обновлено в 09:00
Авто
Кроссовер Renault Arkana представят в Москве 11 апреля
Как стало известно журналистам «АвтоВзгляда», которые ссылаются на собственные источники, серийный Renault Arkana представят в Москве 11 апреля.
Обновлено в 12:04
Политика
Украина запретила нерегулярное авиасообщение с Россией
По словам главы МВД Арсена Авакова, решение было принято после того, как в Москву прилетел кандидат в президенты Украины Юрий Бойко.
Обновлено в 05:53
Политика
Корчинский призвал соратников утюгами и паяльниками заставить людей голосовать за Порошенко
В свою очередь штаб Порошенко рассказал о способах победить Зеленского во втором туре.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Бритни Спирс проведет месяц в психиатрической больнице
Американская певица Бритни Спирс зарегистрировалась в психиатрической больнице для прохождения месячного курса лечения.
Обновлено в 19:27
Культура
Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным
Обновлено в 11:01
Политика
На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации
Николаевский хлебзавод на Украине изменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий" в рамках декоммунизации, сообщило местное издание "Новости-N" со ссылкой на предприятие.
Обновлено в 12:12
Здоровье
Во Франции запретят ряд канцерогенных моделей грудных протезов
Санитарные власти Франции запрещают ряд распространенных моделей грудных протезов, использование которых, как выяснилось, связано с риском возникновения онкологических заболеваний, сообщает газета Monde.
Обновлено в 14:19
Энергетика
ЛУКОЙЛ договорился о разработке шельфа в Казахстане
ЛУКОЙЛ заключил с Минэнерго Казахстана и компанией «КазМунайГаз» контракт на разработку шельфа «Женис» в Каспийском море.
Обновлено в 07:47
Здоровье
ГКБ-1 представила систему комплексной реабилитации пациентов
Больница представила на масштабном мероприятии новое оборудование для реабилитации, позволяющее оказывать медицинскую помощь на уровне мировых стандартов: стабилометрический комплекс для диагностики и реабилитации больных с двигательными патологиями "Траст-М"; систему активной реабилитации верхних конечностей для развития мелкой моторики "Орторент Моторика".
Обновлено вчера в 23:22
Авто
Обновленный Volvo XC90 подорожал в России
По информации пресс-службы шведской марки, автомобиль можно приобрести по цене от 3,96 млн рублей за версию Momentum с бензиновым двигателем T5, мощность которого составляет 249 л.с. От актуального поколения модели обновленный Volvo XC90 отличается новыми колесными дисками, вариантами окраски и обновленной радиаторной решеткой.
Обновлено в 06:39