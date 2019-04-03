Экономика

«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублейВедомости 04:38

Группа "Черкизово" сообщила, что готова предложить инвесторам свои акции в ходе предстоящего SPO на Московской бирже по 1875 – 2125 руб. Верхняя граница диапазона соответствует капитализации компании в 101,1 млрд руб. "Черкизово" – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Хорошие сделки M&A «Черкизово» позитивно отразятся на капитализации компании

Finam.Ru04:40

Производитель «Петелинки» оценил себя перед SPO в 89–101 млрд руб

РБК10:10

«Черкизово» перед SPO оценило свою капитализацию в 101 млрд рублей

Коммерсантъ08:50

Акции «Черкизово» умеренно колеблются после сообщений по SPO

ПРАЙМ03:38

Базовый размер предложения в ходе SPO «Черкизово» составит 18.1% уставного капитала

АК&М05:35

Владельцы «Черкизово» могут заработать до 4,7 млрд рублей в ходе SPO

Ведомости16:26

ПРАЙСИНГ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ ЧЕРКИЗОВО ОЖИДАЕТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНО 10 АПРЕЛЯ -- ИСТОЧНИКИ

Financial One03:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:37, Ашберн
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены

Обновлено в 14:52
Экономика

Кремль требует разъяснений, почему у россиян нет денег на обувь

Пресс-секретарь президента России не понял, откуда у Росстата информация, что россиянам не хватает денег на обувь.
Обновлено в 06:42
Политика

В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма

На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обрела семейное счастье

На шоу «Танцы на льду» актриса познакомилась со своим третьим мужем – фигуристом Петром Чернышевым.
Обновлено в 06:07
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Авто

Обновленный Volvo XC90 подорожал в России

По информации пресс-службы шведской марки, автомобиль можно приобрести по цене от 3,96 млн рублей за версию Momentum с бензиновым двигателем T5, мощность которого составляет 249 л.с. От актуального поколения модели обновленный Volvo XC90 отличается новыми колесными дисками, вариантами окраски и обновленной радиаторной решеткой.
Обновлено в 06:39
Политика

Новый президент Казахстана назвал Путину свою задачу

Обновлено в 09:08
Армия и оружие

Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Политика

Каракас и Москва обсуждают возможность соглашения по электроэнергетике

Венесуэла и Россия обсуждают возможность соглашения в сфере электроэнергетики после серии аварий в республике.
Обновлено в 16:51
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 16:25
Общество

В Польше откроется самый глубокий бассейн в мире

К концу года в Польше может открыться бассейн глубиной в сорок пять метров, сообщает CNN.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши»

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие

ОБСЕ заявила о новейшем российском вооружении в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала российские новейшие системы вооружения неподалеку от поселка Южная Ломоватка в Донбассе.
Обновлено в 08:35
Политика

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено в 12:03
Наука

Самый длинный в мире электроавтобус создали в Китае

Электроавтобус BYD K12A представлен в китайском Шэньчжэне.
Обновлено в 03:10
Общество

В Россию прекратят ввозить некоторые лекарственные препараты

Компания-производитель приняла решение изъять данное лекарственное средство из реестра лекарственных средств для медицинского применения, а также аннулировать гос. регистрацию препарата.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

Байден ответил на претензии обвинивших его женщин

Претензии женщин, обвинивших бывшего вице-президента США в неподобающем поведении, прокомментировал Джо Байден.
Обновлено в 16:47
Политика

Подкомиссия ООН признала часть Арктики продолжением шельфа России

Обновлено в 10:06
Здоровье

Голикова: ежегодно в России делают 750 тыс. абортов

"Должна сказать, что ежегодно фиксируется свыше 750 тыс. прерываний беременности, из них только пятая часть - по медицинским показателям", - сказала Т.Голикова на "парламентском часе" в Госдуме в среду.
Обновлено в 03:48
Общество

Совфед предложил выплачивать 50 тысяч на третьего и последующих детей

Согласно первоначальной редакции законопроекта, в случае рождения третьего ребенка, один из родителей получит из федерального бюджета единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 17:41
Футбол

«Рома» и «Фиорентина» разошлись с миром, «Интер» разгромил «Дженоа»

В параллельной встрече «Интер» разгромил «Дженоа» со счетом 4:0. Победу команде из Милана принесли дубль Роберто Гальярдини, а также голы Мауро Икарди (пенальти) и Ивана Перишича.
Обновлено в 17:10
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено в 08:00
Здоровье

Бешеная лиса посадила Мирный на карантин

Причиной карантина стала бешеная лиса, умерщвленная на территории личного подсобного хозяйства на улице Школьная.
Обновлено в 10:12
Общество

Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде

Обновлено в 11:05
Культура

Боровицкую башню реконструируют для прохода в Кремль

Правительство установило 1 сентября в качестве срока, до которого в соответствии с законодательством РФ должна быть утверждена проектная документация на ряд объектов капитального строительства, финансируемых из бюджета.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Глава НАТО поставил в один ряд Гитлера, Сталина и ИГ

Глава НАТО Йенс Столтенберг выступил в конгрессе перед американскими законодателями.
Обновлено в 13:46
Армия и оружие

Ливийский Триполи привел свои войска в состояние готовности

В Триполи исполняющий функции главы государства Президентский совет Ливии объявил о приведении всех своих вооруженных формирований и силовых структур в состояние всеобщей боевой готовности.
Обновлено в 17:09
Политика

Охлобыстин оправдал назвавшего его идиотом Зеленского

Обновлено в 09:07
Наука

Со дна озера Титикака подняли артефакты древней культуры Тиуанако

Археологи из США обнаружили на дне озера Титикака древние артефакты и объекты религиозного назначения, принадлежащие культуре Тиуанако.
Обновлено в 04:29
Кино

Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома

Обновлено в 14:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное