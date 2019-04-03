Экономика
«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублейВедомости вчера в 04:38
Группа "Черкизово" сообщила, что готова предложить инвесторам свои акции в ходе предстоящего SPO на Московской бирже по 1875 – 2125 руб. Верхняя граница диапазона соответствует капитализации компании в 101,1 млрд руб. "Черкизово" – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Армия и оружие
Онищенко рассказал о военно-биологических базах вокруг России
Депутат Госдумы, бывший Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что вокруг России создается множество военно-биологических баз, в лабораториях которых разрабатывают биологическое оружие.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет
США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.
Обновлено вчера в 16:56
Энергетика
Нефть Brent немного подешевела до $69,27 за баррель
Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве подешевели на $0,04 (на 0,06%) - до $69,27 за баррель.
Обновлено в 01:30
Политика
В Госдепе США сменился официальный представитель
Глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео поблагодарил бывшего официального представителя Государственного департамента Хезер Науэрт за проделанную на этом посту работу и поприветствовал ее преемницу Морган Ортагус.
Обновлено вчера в 20:59
Здоровье
Диетолог назвала продукты, которые мешают похудеть
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Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.
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Футбол
Адриен Рабьо перейдет из «Пари Сен-Жермен» в «Реал»
Обновлено в 01:20
Кино
Дэвид Харбор снимется в «сольнике» о Черной вдове
Актер Дэвид Харбор, недавно снявшийся в сериале «Очень странные дела», присоединился к актерскому составу сольного фильма о приключениях Черной вдовы.
Обновлено в 03:05
Экономика
Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты
По данным НАПКА, в настоящий момент в работе у коллекторских агентств находится примерно 6,5 млн переуступленных банковских долгов на сумму свыше 1 трлн руб. Почему нет денег Почти треть (30%) из тех, кто сослался на финансовые трудности, не хочет платить по долгам из-за снижения собственных доходов.
Обновлено в 00:30
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA
В 2017 году Макгрегор приостановил карьеру в ММА, чтобы провести бой по правилам бокса против американца Флойда Мейвезера.
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Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Липецке автобус врезался в столб
Школьница и две женщины пострадали в результате столкновения автобуса со столбом в Липецке, сообщает в четверг управление МВД по региону.
Обновлено в 03:00
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено 02 апреля в 16:15
Политика
Порошенко нарушит закон о выборах президента
По поводу приглашения провести дебаты на стадионе, Петр Порошенко попросил Владимира Зеленского прочесть закон о выборах президента, в котором указано, что дебаты могут проводится на базе общественного телевидения с трансляцией по всем каналам для миллионов людей.
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику
Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено вчера в 18:45
Футбол
«Валенсия» одержала победу над «Реалом»
«Валенсия» одержала победу над «Реалом» в домашнем матче 30-го тура испанской Примеры.
Обновлено вчера в 17:27
Футбол
Чалов мог перейти в «Рому». ЦСКА не устроила сумма
Спортивный директор крупного футбольного консалтингового агентства TopScout Эльдар Петрович рассказал в эксклюзивном интервью «Матч ТВ» о переговорах между «Ромой» и ЦСКА по поводу перехода Федора Чалова.
Обновлено в 03:04
Политика
Новые санкции США могут заблокировать активы крупнейших банков РФ
Кроме того, документ предусматривает такую же меру и для активов «высокопоставленных политиков и олигархов» и запрет для них на въезд в США.
Обновлено вчера в 10:15
Экономика
Керимов продал 3,84% «Полюса» за $390 млн в рамках SPO с дисконтом
Объем размещения по итогам формирования книги заявок был увеличен: PGIL Саида Керимова продала 5,13 млн акций (3,84% капитала), изначально планировалось 4,67 млн акций (3,5%).
Обновлено в 02:22
Происшествия
Соревнования по борьбе в Чечне закончились массовой дракой
Соревнования по вольной борьбе в Чеченской Республике завершились массовой дракой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
Обновлено вчера в 19:41
Общество
Военные испортили плитку на одной из главных площадей Екатеринбурга
Можно предположить, что техника повредила не только плитку на площади, но и асфальт на дорогах, по которым она подъезжала к площади.
Обновлено в 02:21
Общество
Голикова: смертность выросла в 32 российских регионах
По итогам 2018 года смертность выросла в каждом третьем регионе России.
Обновлено вчера в 06:18
Общество
Названы самые популярные сферы деятельности среди самозанятых в России
В Федеральной налоговой службе назвали самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых.
Обновлено в 00:30
Происшествия
На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию
В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.
Обновлено в 03:24
Театры
Актриса дала пощечину зрительнице на спектакле «Груз 300» в Петербурге
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов
Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Хоккей
В ЦСКА признались, что игры со СКА даются им тяжело
В среду, 3 апреля, главный тренер хоккейного ЦСКА Игорь Никитин, комментируя итоги встречи своих подопечных со СКА, признал, что игры против петербуржцев проходят тяжело.
Обновлено в 01:32
Общество
В Амстердаме открылся 5D порнокинотеатр
Обновлено в 03:14