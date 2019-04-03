«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублейВедомости вчера в 04:38

Группа "Черкизово" сообщила, что готова предложить инвесторам свои акции в ходе предстоящего SPO на Московской бирже по 1875 – 2125 руб. Верхняя граница диапазона соответствует капитализации компании в 101,1 млрд руб. "Черкизово" – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины.

«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублей

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