«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублейВедомости 04:38

Группа "Черкизово" сообщила, что готова предложить инвесторам свои акции в ходе предстоящего SPO на Московской бирже по 1875 – 2125 руб. Верхняя граница диапазона соответствует капитализации компании в 101,1 млрд руб. "Черкизово" – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины.

«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублей

Культура Исчезновение ведущего НТВ Норкина посреди эфира встревожило зрителей В комментариях появилось объяснение, что журналист неожиданно заболел. Норкин ушел из эфира передачи, трансляция которой велась 2 апреля.

Кино От чего умер актер Алексей Булдаков В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".

Политика Порошенко призвали извиниться за «оскорбление» Зеленского Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского призвал украинского лидера Петра Порошенко извиниться за то, что он называл шоумена "марионеткой" олигарха Игоря Коломойского, передает РИА "Новости".

Политика Кремль возмутили планы НАТО в Черном море В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Единоборства Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор решил оставить в покое Хабиба Нурмагомедова и перейти к оскорблениям его супруги, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду вместе с родственниками жертв теракта, который произошел в городском метрополитене 3 апреля 2017 года, почтил память погибших, возложив цветы рядом со станцией метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.

Энергетика Цены на бензин перестали сдерживать Правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, впервые достигнутое в ноябре прошлого года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Происшествия Прокурору по делу Кокорина и Мамаева предоставили госзащиту Прокурор Светлана Тарасова, которая ведёт дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, получила госзащиту.

Авто Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.

Спорт RAMZES666 попал в российский список «30 до 30» от Forbes Роман RAMZES666 Кушнарёв вошёл в лонг-лист рейтинга «30 до 30» в категории «Спорт и киберспорт», составленный российской редакцией журнала Forbes.

Музыка Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».

Политика Лавров рассказал об уважении к независимости Белоруссии Лавров рассказал, что текущая задача РФ и Белоруссии — выровнять условия для экономического сотрудничества и обычных граждан: страны должны добиться, чтобы их граждане ощущали себя одинаково по обе стороны границы.

Политика В России предложили возобновить авиасообщение с Украиной В Росавиации предложили украинскими властям возобновить полеты Россия - Москва. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество На Disney подали в суд из-за недоплаты женщинам Представители юридической фирмы Andrus Anderson из Сан-Франциско подали в суд на компанию Disney, обвинив ее в том, что она систематически недоплачивает своим сотрудницам.

Политика Лавров: Черногорию и Северную Македонию будут заставлять покупать оружие США Включение Черногории в состав НАТО и втягивание в альянс Северной Македонии приведет к появлению на их территории военных объектов, и они будут вынуждены покупать американское оружие.

Общество Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).