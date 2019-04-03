Экономика
«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублейВедомости 04:38
С начала года до десятых чисел марта акции «Черкизово» торговались в диапазоне 1120–1506 руб. Это соответствовало капитализации компании 49–66 млрд руб.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:55, Ашберн
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Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
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Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.
Обновлено в 04:57
Политика
Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией
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Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес
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Ольга Слуцкер переживает тяжелую утрату Бизнесвуман потеряла отца.
Обновлено в 06:12
Политика
Кремль прокомментировал закрытие заводов Ford в России
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Пасха не наступит из-за Апокалипсиса: В небе над Белоруссией засняли «пришествие» Нибиру
Обновлено вчера в 12:49
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Жизнь может скрываться в подводных океанах – Учёные рассказали о различиях спутников Сатурна
Жизнь может скрываться в подводных океанах, а значит за пределами Земли.
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Экономика
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«Надо понимать, что работодатель всегда сможет убедить своих работников — даже если этот сервис будет создан — перечислять зарплату в тот банк, который [ему] выгоден», — говорила она, отметив, что ограничение, таким образом, будет снято только условно.
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Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Футбол
Почему Уткин выложил коллаж с Черчесовым после нападения
Обновлено в 04:31
Общество
Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.
Обновлено в 06:14
Общество
Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России
Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
Политика
Мэй еще раз попросит ЕС отсрочить Brexit
Поскольку пока британское правительство и оппозиция не достигли компромисса по этому вопросу, Мэй намерена запросить у руководства ЕС отсрочку сроков Brexit.
Обновлено вчера в 14:12
Хоккей
Вайсфельд: «Авангард» был быстрее в Балашихе, в Уфе ситуация в корне изменилась
В первой встрече в Уфе ситуация в корне изменилась. Здесь всё пошло по-другому сценарию. «Салават» был лучше подготовлен.
Обновлено в 05:46
Культура
Юбилейный «Кинотавр» в Сочи впервые проведет форум киношкол
В программу смотра впервые включат форум киношкол, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе фестиваля.
Обновлено в 05:23
Авто
Новый Rolls-Royce Ghost выйдет в 2020 году
Компания Rolls-Royce представит новое поколение своего компактного седана Ghost в 2020 году, сообщает Autocar.
Обновлено в 05:16
Экономика
АФК «Система» сообщила о планах проведения IPO фармхолдинга
АФК «Система» планирует объединить фармкомпании OBL Pharm и «Биннофарм» в одну и провести IPO объединенной компании, сообщил президент АФК «Система» Андрей Дубовсков.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста
В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Самаре произошел крупный пожар в ангаре
В Самаре загорелось ангарное помещение, по предварительным данным, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:32
Происшествия
Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:11
Шоу-бизнес
Глюкоза поцеловала Успенскую в губы в благодарность за концерт
Российская исполнительница Наталья Ионова, известная как Глюкоза, необычным образом поблагодарила артистку Любовь Успенскую за ее концерт.
Обновлено в 02:00
Политика
Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября
Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина
Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.
Обновлено в 06:03
Происшествия
ФСБ завела на мэра Евпатории уголовное дело
О возбуждении уголовного дела сообщает 3 апреля пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 03:08
Здоровье
Как тренироваться для похудения, рассказали эксперты
Эксперты из Бразилии и Великобритании рассказали, как эффективно тренироваться для похудения.
Обновлено 01 апреля в 12:52