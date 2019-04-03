Экономика
«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублейВедомости 04:38
С начала года до десятых чисел марта акции «Черкизово» торговались в диапазоне 1120–1506 руб. Это соответствовало капитализации компании 49–66 млрд руб.
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