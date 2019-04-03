Экономика

«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублейВедомости 04:38

С начала года до десятых чисел марта акции «Черкизово» торговались в диапазоне 1120–1506 руб. Это соответствовало капитализации компании 49–66 млрд руб.
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Организаторы размещения акций Черкизово планируют прайсинг не позднее 11 апреля

Financial One04:26

Акции «Черкизово» умеренно колеблются после сообщений по SPO

ПРАЙМ03:38

Хорошие сделки M&A «Черкизово» позитивно отразятся на капитализации компании

Finam.Ru04:40

«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублей

Ведомости04:38
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:23, Ашберн
Баскетбол

Уэстбрук повторил достижение Чемберлена в НБА

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Футбол

Почему Уткин выложил коллаж с Черчесовым после нападения

Обновлено в 04:31
Политика

В ООН признали права РФ на ряд территорий арктического шельфа

Подкомиссия ООН в рамках рассмотрения заявки подтвердила принадлежность территорий по заявке РФ на шельф в Арктике.
Обновлено в 05:07
Гаджеты

Раскрыта стоимость новых Huawei P30, P30 Pro и Р30 Lite для РФ

Huawei раскрыла российские ценники флагманов P30 и P30 Pro.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории

Правоохранители расследуют уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении мэра Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Опубликовано видео взрыва в военной академии в Петербурге

Обновлено вчера в 18:19
Происшествия

СК завел дело по факту убийства женщины на Кутузовском проспекте

Обновлено в 04:00
Авто

Kia назвала стоимость нового Kia ProCeed для России

В пресс-службе компании Kia сегодня официально анонсировали выход нового Kia ProCeed, а также озвучили его стоимость и комплектации.
Обновлено вчера в 05:43
Политика

Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности

Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.
Обновлено вчера в 22:13
Общество

В России отменили бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Экономика

«Победу» не станут принуждать к покупке МС-21 вместо Boeing

В аппарате вице-премьера напомнили, что ранее Минпромторг и ОАК по поручению подкомиссии по ОПК прорабатывали вопрос целесообразности импортозамещения части закупки "Победой" 30 самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 03:48
Общество

Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала

Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 11:35
Единоборства

Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова

Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.
Обновлено в 03:16
Общество

Рабочие автозавода Ford в Ленобласти могут начать митинговать

Сотрудники автозавода Ford в городе Всеволожске Ленинградской области могут выйти на митинги, если руководство предприятия не пойдет на встречу рабочим и не пообещает выплатить достаточные компенсации после закрытия производства.
Обновлено в 04:04
Экономика

Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank

Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Общество

Х5 открыла первый экспериментальный супермаркет большого формата

X5 Retail (MOEX: FIVE) Group открыла первый экспериментальный супермаркет "Перекресток" большого формата.
Обновлено в 03:41
Политика

Росавиация приземлила подержанные самолеты

В Росавиации подтвердили приостановку эксплуатации Boeing 777 Azur Air: «Причиной послужили несоответствия конструкции судна типовой конструкции, сертифицированной в РФ, связанные с изменением компоновки салона для увеличения вместимости в ущерб комфортабельности перевозок».
Обновлено вчера в 18:48
Политика

НАТО готовит пакет мер против России в Черном море

В свою очередь, высокопоставленный представитель Госдепартамента заявил, что эти меры — лишь часть ответа на вызовы, с которыми НАТО сталкивается в регионе.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро

Обновлено в 02:10
Происшествия

Три человека задержаны за разбойное нападение на больницу в Петербурге

Три человека задержаны по подозрению в нападении на больницу в Курортном районе Санкт-Петербурга, в результате которого были похищены деньги и пострадали несколько сотрудников, сообщает в среду главное управление СК по городу.
Обновлено в 04:14
Экономика

Санкции помогли развитию российской экономики, заявили в Центробанке

Антироссийские санкции внесли позитивный вклад в развитие экономики РФ, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая на биржевом форуме.
Обновлено в 04:03
Политика

Новый президент Казахстана прибыл с первым зарубежным визитом в Москву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Россию.
Обновлено в 04:41
Космос

Рогозин объяснил увольнение разработчиков корабля «Федерация»

Обновлено вчера в 21:51
Авто

Ford представил новое поколение кроссовера Kuga

Компания Ford представила новое поколение кроссовера Kuga, которое выйдет на европейский рынок в 2019 году.
Обновлено в 03:35
Наука

В Томске нашли бактерию, способную жить на Марсе

Томские микробиологи первыми в мире выделили из глубинных подземных вод уникальную бактерию Desulforudis audaxviator, за которой более 10 лет охотились ученые из разных стран.
Обновлено в 02:30
Авто

Фотошпионы показали салон нового внедорожника Kia Mohave

Образ обновленного внедорожника KIA Mohave постепенно обретает более четкие очертания.
Обновлено вчера в 09:37
Общество

Прокуратура отменила концерт «Дискотеки Аварии» на Ямале

Прокуратура города Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа вмешалась в муниципальную закупку на 10,6 миллиона рублей, которую собирались потратить на концерт группы «Дискотека Авария».
Обновлено в 05:06
Футбол

У болельщика «Балтики» случился инсульт во время матча с «Химками»

У болельщика "Балтики" случился приступ инсульта во время матча с "Химками".
Обновлено в 03:49
Происшествия

В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ

В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 04:37
Общество

Совфед предложил выплачивать 50 тысяч на третьего и последующих детей

Согласно первоначальной редакции законопроекта, в случае рождения третьего ребенка, один из родителей получит из федерального бюджета единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 17:41
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