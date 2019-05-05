Экономика
Через два месяца начнет действовать новая схема долевого строительстваВести.Ru 00:26
С 1 июля в России вступит в силу новая схема долевого строительства. Компании больше не смогут напрямую привлекать средства граждан. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках, а возводиться дома будут на кредиты, выданные строго под тот или иной проект.
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Эскроу: банки Новгородской области готовы к проектному финансированию долевого строительства
ВНовгороде.ру03 мая в 06:10
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