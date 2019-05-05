Через два месяца начнет действовать новая схема долевого строительстваВести.Ru 00:26

С 1 июля в России вступит в силу новая схема долевого строительства. Компании больше не смогут напрямую привлекать средства граждан. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках, а возводиться дома будут на кредиты, выданные строго под тот или иной проект.

Через два месяца начнет действовать новая схема долевого строительства

Авто Lada XRay Cross удивил результатами краш-теста Для сравнения, результат седана Lada Vesta оказался выше, чем у XRay - 15,1 балла (четыре звезды).

Политика Климкин заявил о намерении предложить Зеленскому свою отставку Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что попросит нового президента Украины Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.

Политика Китай отказался обсуждать ядерное разоружение Китай отказался участвовать в переговорах по новой ядерной сделке с Россией и США.

Общество В Париже закрыли полицейский комиссариат из-за нашествия блох Полицейский комиссариат 19-го района Парижа закрыт из-за нашествия блох, потребовавшего полной дезинфекции здания, сообщил профсоюз правоохранителей Alliance.

Происшествия Появилось видео начала пожара на борту самолета в Шереметьево В Сети появилось видео начала пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100.

Кино В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса» Наиболее внимательные и дотошные зрители обратили внимание на стаканчик из «Старбакса», который попал в финальный монтаж серии.

Общество В работе «ВКонтакте» по всей России произошел сбой Последний раз заметный сбой во «ВКонтакте» произошел в апреле 2018 года.

Кино Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари» Поклонники «Фантастических тварей» дали весьма высокую оценку игре Джонни Деппа: его Грин-де-Вальд и вправду вышел очень убедительным.

Здоровье В России вступили в силу новые правила диспансеризации В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

Политика В Кремле оценили работу уволенного посла России в Минске Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал работу посла России в Белоруссии Михаила Бабича, которого недавно освободил от должности глава страны Владимир Путин.

Здоровье В Челябинске директор театра четыре часа ждал «скорую помощь» Накануне, 5 мая, Илья Коломейский, директор Челябинского Камерного театра, в своем Facebook аккаунте пожаловался на скорую, которая ехала к нему и его жене более трех часов.

Футбол Икер Касильяс: Я со счастливым сердцем, а вы? Касильяс выступает за Порту с 2015 года. В его составе он стал чемпионом Португалии в 2015 году.

Происшествия Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров При приземлении у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

Происшествия Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.

Происшествия Автомобиль с туристами упал в реку на Украине Автомобиль с туристами с 40-метровой высоты упал в реку в Ивано-Франковской области Украины.