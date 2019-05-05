Экономика

Через два месяца начнет действовать новая схема долевого строительстваВести.Ru 00:26

С 1 июля в России вступит в силу новая схема долевого строительства. Компании больше не смогут напрямую привлекать средства граждан. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках, а возводиться дома будут на кредиты, выданные строго под тот или иной проект.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Страховка от долевых несчастий

NSP.ru04:53

Властям придется признать масштаб бедствия в долевом строительстве

Infox.ru03 мая в 06:00

Через два месяца начнет действовать новая схема долевого строительства

Вести.Ru00:26

Счет в пользу бизнеса

Российская газетавчера в 11:15

Эскроу: банки Новгородской области готовы к проектному финансированию долевого строительства

ВНовгороде.ру03 мая в 06:10

«Дневной дозор»: Долевое строительство по-новому

Псковская Лента Новостей03:45

230 домов достроят в Новосибирске на деньги дольщиков

Новосибирские новости02 мая в 23:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 09:04, Ашберн
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьеве SSJ-100

Обновлено в 03:01
Происшествия

В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 00:40
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс»

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 05:46
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Путешествия

Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Обновлено в 08:45
Происшествия

В Челябинской области арестовали подозреваемого в массовом убийстве

Житель Южного Урала, которых проходит подозреваемым по делу о массовой резне в Нязепетровске, арестован по решению суда на два месяца.
Обновлено в 08:39
Происшествия

На Украине грузовик с туристами упал в реку с 40-метровой высоты

Грузовой автомобиль рухнул с 40-метрового обрыва в реку Черный Черемош в Ивано-Франковской области.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии членов экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:54
Общество

Мосгорсуд признал блокировку клипа рэпера Хаски законной

Мосгорсуд признал законной блокировку видео на песню "Иуда" рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), отклонив, таким образом, жалобу защиты, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Ксения Собчак всегда отказывалась летать на Sukhoi Superjet 100

Собчак показала бортпроводников, которые героически спасали пассажиров с борта горящего самолёта, а также вспомнила, что всегда побаивалась Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров

При приземлении у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.
Обновлено вчера в 20:38
Политика

В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов

В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Мурманские мошенники пытаются нажиться на трагедии в Шереметьево

Обновлено в 04:37
Здоровье

В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации

Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес

После развода у Анджелины Джоли обострился лицевой паралич

Недавно знаменитость дала интервью журналу Vanity Fair, в котором поведала, что уже долгое время страдает от паралича Белла — нервного заболевания, из-за которого у нее периодически немеют мышцы лица.
Обновлено в 03:16
Политика

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич отдохнул с женой в Крыму

Обновлено в 05:04
Экономика

Росатом в 2018 году выполнил гособоронзаказ на 100%

Госкорпорация "Росатом" полностью выполнила задания в рамках гособоронзаказа в 2018 году.
Обновлено в 08:17
Происшествия

СК сообщил о гибели 13 человек при пожаре самолета в Шереметьево

Следственный комитет сообщил о 13 погибших, включая двоих детей, при аварийной посадке самолета "Аэрофлота" в Шереметьево.
Обновлено вчера в 14:36
Футбол

Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»

Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 07:33
Авто

Перелицованный SsangYong Tivoli вышел на глобальный рынок

Новый кроссовер Mahindra XUV300, представленный в феврале этого года в качестве удешевленной и перелицованной версии SsangYong Tivoli, станет глобальной моделью.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»

Обновлено в 07:06
Политика

Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме

"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100

На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Наева потеснили с поста командующего карательной операции

Напомним, что Сергей Наев на пост командующего «ООС» был назначен Петром Порошенко в марте прошлого года.
Обновлено в 08:39
Происшествия

СК опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Павел Воля и Ляйсан Утяшева устроили вечеринку в честь 4-летия дочери

Накануне, 5 мая, Павел Воля и Ляйсан Утяшева в честь 4-летия дочери Софии устроили шикарную вечеринку.
Обновлено в 03:40
Финансы

Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларов

За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие

В порт Одессы зашел британский военный корабль

В порт Одессы зашел корабль Военно-морских сил Великобритании «Эхо». Об этом сообщают «Українські Новини».
Обновлено в 04:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное