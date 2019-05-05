Экономика
Через два месяца начнет действовать новая схема долевого строительстваВести.Ru 00:26
С 1 июля в России вступит в силу новая схема долевого строительства. Компании больше не смогут напрямую привлекать средства граждан. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках, а возводиться дома будут на кредиты, выданные строго под тот или иной проект.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
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Как ранее сообщали «Кубанские новости», 5 мая в матче 27-го тура чемпионата России «Краснодар» на выезде сыграет с «Ростовом».
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Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
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Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
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Источник назвал приоритетную версию авиакатастрофы в Шереметьево
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Против депутата Госдумы, стрелявшего из автомата, возбудили дело
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Американские дипломаты посетили позиции ВСУ в Донбассе
Район проведения операции Вооруженных сил Украины посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Киеве, сообщил пресс-центр штаба операции объединенных украинских сил.
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Создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в ЧП SSJ-100
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НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
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Экономика
НБКИ: лимиты по кредитным картам выросли в первом квартале
Средний размер лимитов по кредитным картам вырос в РФ в январе-марте 2019 года до 55,6 тыс. рублей.
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Свежие 4K-скриншоты Chernobylite
Ресурс DSOGaming опубликовал ряд скриншотов в разрешении 4K из ранней версии игры Chernobylite, которую разрабатывает Farm 51.
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В Луганске открылся пункт по приёму документов на гражданство России
Первый в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) пункт по приёму документов жителей республики, которые намерены получить российское гражданство, открылся в Луганске.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки
Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.
Обновлено в 03:54
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Анастасия Волочкова в Instagram показала шпагат на коне
На одном из снимков Анастасия показывает шпагат на коне. Позировала танцовщица своему любимому, поэтому ее на коне мы видим его глазами.
Обновлено вчера в 14:33
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Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа
Китай может прервать торговые переговоры с США из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Игрок в «Что? Где? Когда?» рассказал о спасении из сгоревшего SSJ-100
Михаил Савченко сообщил, что смог выбраться из сгоревшего в аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Берлине вандалы осквернили памятник «Скорбящая мать»
Монумент "Скорбящая мать" в Трептов-парке Берлина, посвященный памяти погибших в Великой Отечественной войне советских солдат и мирных граждан, был осквернен неизвестными вандалами.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму
Квартиры в элитном жилом комплексе "Император" в поселке Ливадия в Крыму продаются по цене от 12 до 40 миллионов рублей, при этом квартира, принадлежащая супруге новоизбранного президента Украины Елене Зеленской, на продажу не выставлена, рассказал РИА Новости местный риэлтор.
Обновлено в 00:07
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
В Москве на полосе горит самолет
Обновлено вчера в 13:00