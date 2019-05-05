Экономика
Через два месяца начнет действовать новая схема долевого строительстваВести.Ru 00:26
С 1 июля в России вступит в силу новая схема долевого строительства. Компании больше не смогут напрямую привлекать средства граждан. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках, а возводиться дома будут на кредиты, выданные строго под тот или иной проект.
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Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
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Трамп обнародовал предложение продлить ему президентский срок
Дональд Трамп поделился на своей странице в Twitter идеей продлить ему президентский срок на два года в качестве компенсации за расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, так и не выявившего сговор его предвыборного штаба с РФ.
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Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, чьей замены он ждет, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:36
Происшествия
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Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
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Обновлено вчера в 17:13
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Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Происшествия
На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ
На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
Происшествия
В Пакистане загорелся автобус с пассажирами, погибли восемь человек
По меньшей мере восемь человек погибли, еще четыре получили ранения в результате возгорания в автобусе в городе Джелам (провинция Пенджаб) на севере Пакистана, сообщает в понедельник телеканал Geo TV.
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Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
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Американская компания Apple 11 мая откроет очередной фирменный магазин.
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