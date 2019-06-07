Экономика
Через 13 лет в России могут ввести четырехдневную рабочую неделюПрофиль 01:55
Через 13 лет рабочая неделя в России может стать четырехдневной. Идею озвучил первый зампред Банка России Сергей Швецов. Он считает, что к этому приведут использование современных информационных технологий и рост производительности труда, сообщает Газета.ру.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:05, Ашберн
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
Обновлено в 04:45
Общество
МЧС предупредило о идущей на Москву грозе
ГУ МЧС по Москве предупредило, что дождь с грозой ожидаются вечером 8 июня в столице, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:59
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Кино
Жауме Кольет-Серра экранизирует «Черного Адама»
Американский кинорежиссёр каталонского происхождения Жауме Кольет-Серра экранизирует фильм о Черном Адаме, сообщает Variety.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Агроном погиб от удара лопастью вертолета на Кубани
Обновлено в 06:15
Политика
«Самопомощь» идет на досрочные выборы в Раду во главе с Садовым
Партия "Самопомощь" объявила о намерении принять участие в досрочных выборах в Верховную раду Украины, которые назначены на 21 июля.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Пресс-секретарь Зеленского: ВСУ расстреливают жилые дома Донбасса
По словам Мендель, имелось ввиду, что украинские каратели якобы попадаются на провокации, "когда стреляют из жилого дома, детского сада, школы, больницы - из любого места, где находятся гражданские люди".
Обновлено в 08:00
Экономика
В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Обновлено в 06:25
Культура
Костюмированный парад собрал в Михайловском более 200 Пушкиных
Представители всех районов Псковской области прибыли на шуточный парад: 24 команды в костюмах времен Александра Пушкина или в образах его персонажей проходят на поляну парадным строем, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Обновлено в 06:04
Политика
Додон выдвинул кандидатуру Майи Санду на пост премьер-министра
Президент Молдавии Игорь Додон принял решение выдвинуть на пост премьер-министра страны кандидатуру лидера Партии действия и солидарности Майи Санду.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Журналиста Голунова отправили в больницу
Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль
Общественный совет при МВД РФ взял на особый контроль ситуацию с задержанием журналиста Ивана Голунова, сообщил "Интерфаксу" глава совета, адвокат Анатолий Кучерена.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ
В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 10:35
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Фигуристка Евгения Медведева получила анонимное письмо с угрозами в ее адрес во время турне в Японии.
Обновлено в 10:38
Наука
Ученые назвали напиток, полезный для сердца
Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 09:52
Наука
Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака
Обновлено вчера в 10:15
Политика
Демократическая партия Молдавии требует отставки Додона
Контролирующая правительство Демократическая партия Молдовы (ДПМ) требует отставки президента страны Игоря Додона, а также не признает правительство, которое может быть сформировано Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и проевропейским блоком Acum ("Сейчас").
Обновлено в 05:15
Футбол
В РФС отреагировали на возможное исключение России из Лиги чемпионов
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал сообщения о возможном изменении формата Лиги чемпионов и исключении из нее российских клубов.
Обновлено в 06:25
Общество
Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби
Студентка из Болгарии Андреа Иванова прошла через 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Американскому лётчику разрешили полёты с бородой и в тюрбане
Обновлено вчера в 18:45
Футбол
Буффон намерен вернуться в Серию А
Обновлено в 07:41
Политика
КС Молдавии объявил незаконным избрание Гречаный спикером парламента
«Признать неконституционным решение от 8 июня 2019 года, принятое депутатами парламента Х созыва, о назначении Зинаиды Гречаный на пост председателя парламента», — отмечается в решении суда.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Футбол
Гризманн заявил, что знает, в каком клубе продолжит карьеру
Французский нападающий Антуан Гризманн, объявивший о своём уходе из мадридского «Атлетико», заявил, что уже знает, в каком клубе продолжит карьеру.
Обновлено в 10:13
Происшествия
СК проверит сообщения о загрязнении Волги в Ярославской области
Следственный комитет проверит сообщения СМИ о том, что в Ярославской области береговая линия и вода в Волге в Некрасовском районе загрязнены бензиновой плёнкой.
Обновлено в 09:25
Музыка
Дима Билан обращается за консультациями к личному астрологу
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
Самолет совершил экстренную посадку в Азербайджане из-за грозы
Самолет «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), направлявшийся в Нахичевань, экстренно сел в аэропорту Ленкорани из-за плохих погодных условий.
Обновлено в 10:01