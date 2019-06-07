Экономика
Через 13 лет в России могут ввести четырехдневную рабочую неделюПрофиль 01:55
Через 13 лет рабочая неделя в России может стать четырехдневной. Идею озвучил первый зампред Банка России Сергей Швецов. Он считает, что к этому приведут использование современных информационных технологий и рост производительности труда, сообщает Газета.ру.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 06:59, Ашберн
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