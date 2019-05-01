Футбол
Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» на один годЕвро-футбол.ру вчера в 15:16
Черевченко получил работу в "Арсенал" в ноябре 2018 года после ухода тогдашнего тренера тульского клуба Олега Кононова в "Спартак".
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Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» и опроверг информацию о переговорах с «Црвеной Звездой»
Бомбардир.рувчера в 13:52
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Хоккей
Латвия — Россия 1:3 (2-й период)
Обновлено в 05:28
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой
Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Кино
Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»
На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
Обновлено 16 мая в 03:10
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Наука
В Лаосе найдены тысячелетние гигантские кувшины
Гигантскими каменными кувшинами пользовались люди, жившие в Лаосе около 2000 лет назад.
Обновлено в 06:03
Спорт
Загитова порадовала поклонников в свой день рождения
Подписчики публикуют под снимком поздравления и комплименты: «Королева, с днем рождения!», «Наша шикарная, великолепная девочка с точеной фигурой и обворожительной улыбкой», «Ты взрослеешь и становишься все прекраснее», «С днем рождения, королева фигурного катания!», «Непревзойденная и неповторимая, самая лучшая».
Обновлено в 06:42
Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено в 07:00
Авто
KIA Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено вчера в 22:47
Музыка
«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 11:37
Армия и оружие
США начнут платить партнерам за отказ от российского оружия
Власти США намерены расширить список стран, которым будет выплачиваться компенсация на покупку американской военной техники в случае отказа от российского и китайского оружия.
Обновлено в 06:20
Происшествия
На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП
Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.
Обновлено вчера в 16:13
Политика
США увеличат военную помощь Киеву в 2020 году
Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Соединенные Штаты намерены увеличить военную помощь Киеву в 2020 году.
Обновлено в 06:16
Общество
Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала первое фото сына
Ким Кардашьян опубликовала в своем инстаграме первое фото сына, родившегося 10 мая, и рассекретила его имя: малыша назвали Псалм Уэст.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады
СМИ опубликовали проект указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Рады.
Обновлено вчера в 16:23
Здоровье
Ученые предупредили о риске ранней смерти из-за злоупотребления соками
Американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета выяснили, что употребление даже свежевыжатых фруктовых соков вредно для здоровья и может привести к ранней смерти, так же как и употребление колы или лимонада.
Обновлено в 04:10
Политика
Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно
Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:10
Общество
Россияне протестуют против застройки скверов
Обновлено в 07:18
Общество
На месте снесенного Лефортовского рынка построят офисно-торговый центр
Многофункциональный центр с торговыми площадями появится на месте Лефортовского рынка, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:22
Наука
Напряженная работа приводит к сокращению теломеров и быстрому старению
Напряженная работа и учеба приводят к ускоренному сокращению длины теломеров и преждевременному клеточному старению.
Обновлено 15 мая в 07:29
Музыка
Лазарев выступил на «Евровидении»
Обновлено 16 мая в 16:05
Политика
Российские соотечественники хотят создать «округ дальнего зарубежья»
В свою очередь депутат Госдумы Павел Шперов отметил, что вопрос о гражданстве вполне возможно реализовать.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
«Аэрофлот» прокомментировал сообщения об ошибках пилотов SSJ100
Ввиду отсутствия устойчивого пробега у самолета Sukhoi Superjet 100 выпуск интерцепторов во время происшествия в "Шереметьево" был невозможен, вины экипажа в их нераскрытии нет, говорится в сообщении "Аэрофлота".
Обновлено вчера в 14:16
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли место рождения их сына
Местом рождения принца Арчи — сына принца Гарри и Меган Маркл, стал частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ
Госдума изучит все возможные риски принятия решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), но сначала нужно дождаться реакции самой ПАСЕ на заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).
Обновлено в 06:08
Футбол
Уволенный Аллегри хотел избавиться от пяти игроков «Ювентуса»
По информации Tuttosport, 51-летний тренер выступал за то, чтобы летом 2019 года клуб продал пять футболистов и нашел им достойную замену.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Виктория Боня посетила Каннский кинофестиваль
Светская львица Виктория Боня посетила Каннский кинофестиваль и бьюти мероприятие, посвященное бренду Givenchy.
Обновлено в 05:41