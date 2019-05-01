Футбол

Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» на один годЕвро-футбол.ру вчера в 15:16

Черевченко получил работу в "Арсенал" в ноябре 2018 года после ухода тогдашнего тренера тульского клуба Олега Кононова в "Спартак".
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Черевченко о продолжении карьеры в «Црвене Звезде»: Никто не предлагал. Остаюсь в Туле

Тульская пресса02:34

Игорь Черевченко на год продлил контракт с тульским «Арсеналом»

Тульские новости02:20

Черевченко: никто не предлагал меня «Црвене Звезде». Я остаюсь в «Арсенале»

Чемпионатвчера в 12:39

Черевченко продлил контракт с «Арсеналом»

Sportbox.RUвчера в 15:22

Игорь Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» на один год

Спорт-Экспрессвчера в 14:55

Черевченко продлил контракт с «Арсеналом»

Матч ТВвчера в 15:22

Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» и опроверг информацию о переговорах с «Црвеной Звездой»

Бомбардир.рувчера в 13:52
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Хоккей

Латвия — Россия 1:3 (2-й период)

Обновлено в 05:28
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Кино

Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»

На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
Обновлено 16 мая в 03:10
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Наука

В Лаосе найдены тысячелетние гигантские кувшины

Гигантскими каменными кувшинами пользовались люди, жившие в Лаосе около 2000 лет назад.
Обновлено в 06:03
Спорт

Загитова порадовала поклонников в свой день рождения

Подписчики публикуют под снимком поздравления и комплименты: «Королева, с днем рождения!», «Наша шикарная, великолепная девочка с точеной фигурой и обворожительной улыбкой», «Ты взрослеешь и становишься все прекраснее», «С днем рождения, королева фигурного катания!», «Непревзойденная и неповторимая, самая лучшая».
Обновлено в 06:42
Общество

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Обновлено в 07:00
Авто

KIA Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом

Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено вчера в 22:47
Музыка

«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 11:37
Армия и оружие

США начнут платить партнерам за отказ от российского оружия

Власти США намерены расширить список стран, которым будет выплачиваться компенсация на покупку американской военной техники в случае отказа от российского и китайского оружия.
Обновлено в 06:20
Происшествия

На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП

Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.
Обновлено вчера в 16:13
Политика

США увеличат военную помощь Киеву в 2020 году

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Соединенные Штаты намерены увеличить военную помощь Киеву в 2020 году.
Обновлено в 06:16
Общество

Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян опубликовала первое фото сына

Ким Кардашьян опубликовала в своем инстаграме первое фото сына, родившегося 10 мая, и рассекретила его имя: малыша назвали Псалм Уэст.
Обновлено вчера в 22:57
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады

СМИ опубликовали проект указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Рады.
Обновлено вчера в 16:23
Здоровье

Ученые предупредили о риске ранней смерти из-за злоупотребления соками

Американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета выяснили, что употребление даже свежевыжатых фруктовых соков вредно для здоровья и может привести к ранней смерти, так же как и употребление колы или лимонада.
Обновлено в 04:10
Политика

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:10
Общество

Россияне протестуют против застройки скверов

Обновлено в 07:18
Общество

На месте снесенного Лефортовского рынка построят офисно-торговый центр

Многофункциональный центр с торговыми площадями появится на месте Лефортовского рынка, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:22
Наука

Напряженная работа приводит к сокращению теломеров и быстрому старению

Напряженная работа и учеба приводят к ускоренному сокращению длины теломеров и преждевременному клеточному старению.
Обновлено 15 мая в 07:29
Музыка

Лазарев выступил на «Евровидении»

Обновлено 16 мая в 16:05
Политика

Российские соотечественники хотят создать «округ дальнего зарубежья»

В свою очередь депутат Госдумы Павел Шперов отметил, что вопрос о гражданстве вполне возможно реализовать.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

«Аэрофлот» прокомментировал сообщения об ошибках пилотов SSJ100

Ввиду отсутствия устойчивого пробега у самолета Sukhoi Superjet 100 выпуск интерцепторов во время происшествия в "Шереметьево" был невозможен, вины экипажа в их нераскрытии нет, говорится в сообщении "Аэрофлота".
Обновлено вчера в 14:16
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли место рождения их сына

Местом рождения принца Арчи — сына принца Гарри и Меган Маркл, стал частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ

Госдума изучит все возможные риски принятия решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), но сначала нужно дождаться реакции самой ПАСЕ на заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).
Обновлено в 06:08
Футбол

Уволенный Аллегри хотел избавиться от пяти игроков «Ювентуса»

По информации Tuttosport, 51-летний тренер выступал за то, чтобы летом 2019 года клуб продал пять футболистов и нашел им достойную замену.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Виктория Боня посетила Каннский кинофестиваль

Светская львица Виктория Боня посетила Каннский кинофестиваль и бьюти мероприятие, посвященное бренду Givenchy.
Обновлено в 05:41
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Игорь Геннадьевич Черевченко
Российский футболист
Таджикистанский и российский футболист, выступавший на позиции защитника. В 2008 году начал тренерскую деятельность. С июня 2015 по 10 августа 2016 - главный тренер московского «Локомотива». С 8 февраля 2017 по 21 мая 2018 - главный тренер клуба ФНЛ «Балтика».
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