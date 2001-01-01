Футбол

Черевченко продлил контракт с «Арсеналом»Матч ТВ вчера в 15:22

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко продлил контракт с клубом на один год.
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Игорь Черевченко: Не знаю, кто предлагал мои услуги «Црвене Звезде», я остаюсь в Туле

Советский спортвчера в 16:07

Черевченко продлил контракт с «Арсеналом»

Матч ТВвчера в 15:22

Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» и опроверг информацию о переговорах с «Црвеной Звездой»

Бомбардир.рувчера в 13:52

Игорь Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» на один год

Спорт-Экспрессвчера в 14:55

Черевченко: никто не предлагал меня «Црвене Звезде». Я остаюсь в «Арсенале»

Чемпионатвчера в 12:39

Черевченко продлил контракт с «Арсеналом»

Sportbox.RUвчера в 15:22

«Арсенал» продлит контракт с Черевченко на год

Тульские новости16 мая в 14:05
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Общество

Новые правила техосмотра приняли депутаты Госдумы

Законопроект, прописывающий новые правила, успешно прошел второе чтение.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия

«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100

Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о том, что экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево, нарушил инструкции.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Космос

Американский модуль МКС может стать непригодным для сна

Обновлено 16 мая в 12:43
Здоровье

Родители, надеясь отправить дитя в лагерь, намаялись в жутких очередях

Чтобы получить льготную путевку, родители занимали очередь в отдел семьи и детства комитета социальной защиты мэрии в пять утра.
Обновлено в 01:00
Баскетбол

ЦСКА сыграет с «Реалом» в полуфинале баскетбольной Евролиги

В пятницу, 17 мая, в испанской Витории-Гастейс пройдут первые матчи «Финала четырёх» баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 04:56
Происшествия

Полицейский сбил насмерть подростка в Саратове

Полицейский на легковом автомобиле 17 мая сбил насмерть 14-летнего пешехода.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия

Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ

Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
Обновлено вчера в 23:31
Экономика

Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%

По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Обновлено вчера в 10:00
Политика

Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге

Обновлено 16 мая в 11:20
Общество

В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног

В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Футбол

Аллегри: уверен, меня в «Ювентусе» заменит отличный тренер

Главный тренер туринского футбольного клуба «Ювентус» Массимилиано Аллегри уверен, что его преемник на данном посту будет отличным тренером.
Обновлено в 00:28
Политика

Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»

Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Экономика

АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено вчера в 13:33
Авто

Появились фото новой Skoda Octavia почти без камуфляжа

Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено вчера в 02:48
Политика

Парламент Канады не признал депортацию крымских татар геноцидом

Парламент Канады не смог проголосовать за резолюцию о признании депортации крымских татар актом геноцида, передает "Укринформ" 17 мая В мае 1944 года по решению Государственного комитета обороны за подписью его председателя Иосифа Сталина было проведено насильственное выселение крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.
Обновлено вчера в 03:09
Политика

Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС

Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
Обновлено 16 мая в 11:25
Политика

Зеленского лишили возможности досрочно распустить Верховную Раду

Партия «Народный фронт» в украинском парламенте вышла из правящей коалиции.
Обновлено вчера в 08:32
Космос

Космические карты: каких звезд достигнут «Вояджеры» и «Пионеры»

«Вояджер-1» пройдет мимо нее через 16 700 лет (на расстоянии около 3,59 световых лет), «Пионер-11» – через 18 300 лет, «Вояджер-2» – через 20 300 лет.
Обновлено 16 мая в 02:35
Здоровье

Названы симптомы по определению заболевания печени

Медики назвали симптомы, помогающие определить заболевание печени.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Венесуэльские военные предупредили США, что ждут их с оружием в руках

Венесуэльские военные прошли «маршем верности» с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и предупредили американцев, что ждут «маленького гринго» с оружием в руках.
Обновлено в 00:25
Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек

В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
Авто

Продажи машин Lada в Европе растут

По информации специалистов ACEA, за период с января по апрель текущего года европейские дилеры Lada реализовали 1 665 автомобилей марки, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия

Суд арестовал директора НИИ Росрезерва

Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 10:42
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено вчера в 08:50
Политика

Трамп согласился с необходимостью расследовать связи Байдена с Китаем

Журналист Стив Хилтон спросил у Трампа, нужно ли расследование из-за того, что «власти Китая вкладывают миллиарды долларов в бизнес семьи Байдена».
Обновлено вчера в 23:48
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Здоровье

Эксперты перечислили риски при удалении зубов во время беременности

Эксперты предупреждают, во время беременности процедура удаления зубов несёт большие риски.
Обновлено в 01:10
Экономика

Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 05:57
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Игорь Геннадьевич Черевченко
Российский футболист
Таджикистанский и российский футболист, выступавший на позиции защитника. В 2008 году начал тренерскую деятельность. С июня 2015 по 10 августа 2016 - главный тренер московского «Локомотива». С 8 февраля 2017 по 21 мая 2018 - главный тренер клуба ФНЛ «Балтика».
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