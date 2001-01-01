Футбол
Черевченко продлил контракт с «Арсеналом»Матч ТВ вчера в 15:22
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко продлил контракт с клубом на один год.
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Игорь Черевченко: Не знаю, кто предлагал мои услуги «Црвене Звезде», я остаюсь в Туле
Советский спортвчера в 16:07
Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» и опроверг информацию о переговорах с «Црвеной Звездой»
Бомбардир.рувчера в 13:52
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Общество
Новые правила техосмотра приняли депутаты Госдумы
Законопроект, прописывающий новые правила, успешно прошел второе чтение.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100
Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о том, что экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево, нарушил инструкции.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Космос
Американский модуль МКС может стать непригодным для сна
Обновлено 16 мая в 12:43
Здоровье
Родители, надеясь отправить дитя в лагерь, намаялись в жутких очередях
Чтобы получить льготную путевку, родители занимали очередь в отдел семьи и детства комитета социальной защиты мэрии в пять утра.
Обновлено в 01:00
Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Реалом» в полуфинале баскетбольной Евролиги
В пятницу, 17 мая, в испанской Витории-Гастейс пройдут первые матчи «Финала четырёх» баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 04:56
Происшествия
Полицейский сбил насмерть подростка в Саратове
Полицейский на легковом автомобиле 17 мая сбил насмерть 14-летнего пешехода.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ
Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%
По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге
Обновлено 16 мая в 11:20
Общество
В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног
В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Футбол
Аллегри: уверен, меня в «Ювентусе» заменит отличный тренер
Главный тренер туринского футбольного клуба «Ювентус» Массимилиано Аллегри уверен, что его преемник на данном посту будет отличным тренером.
Обновлено в 00:28
Политика
Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Экономика
АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено вчера в 13:33
Авто
Появились фото новой Skoda Octavia почти без камуфляжа
Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено вчера в 02:48
Политика
Парламент Канады не признал депортацию крымских татар геноцидом
Парламент Канады не смог проголосовать за резолюцию о признании депортации крымских татар актом геноцида, передает "Укринформ" 17 мая В мае 1944 года по решению Государственного комитета обороны за подписью его председателя Иосифа Сталина было проведено насильственное выселение крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.
Обновлено вчера в 03:09
Политика
Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС
Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
Обновлено 16 мая в 11:25
Политика
Зеленского лишили возможности досрочно распустить Верховную Раду
Партия «Народный фронт» в украинском парламенте вышла из правящей коалиции.
Обновлено вчера в 08:32
Космос
Космические карты: каких звезд достигнут «Вояджеры» и «Пионеры»
«Вояджер-1» пройдет мимо нее через 16 700 лет (на расстоянии около 3,59 световых лет), «Пионер-11» – через 18 300 лет, «Вояджер-2» – через 20 300 лет.
Обновлено 16 мая в 02:35
Здоровье
Названы симптомы по определению заболевания печени
Медики назвали симптомы, помогающие определить заболевание печени.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Венесуэльские военные предупредили США, что ждут их с оружием в руках
Венесуэльские военные прошли «маршем верности» с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и предупредили американцев, что ждут «маленького гринго» с оружием в руках.
Обновлено в 00:25
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек
В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
Авто
Продажи машин Lada в Европе растут
По информации специалистов ACEA, за период с января по апрель текущего года европейские дилеры Lada реализовали 1 665 автомобилей марки, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия
Суд арестовал директора НИИ Росрезерва
Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 10:42
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено вчера в 08:50
Политика
Трамп согласился с необходимостью расследовать связи Байдена с Китаем
Журналист Стив Хилтон спросил у Трампа, нужно ли расследование из-за того, что «власти Китая вкладывают миллиарды долларов в бизнес семьи Байдена».
Обновлено вчера в 23:48
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Здоровье
Эксперты перечислили риски при удалении зубов во время беременности
Эксперты предупреждают, во время беременности процедура удаления зубов несёт большие риски.
Обновлено в 01:10
Экономика
Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 05:57