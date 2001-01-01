Футбол
Черевченко продлил контракт с «Арсеналом»Матч ТВ 15:22
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко продлил контракт с клубом на один год.
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Козероги хорошо обращаются с деньгами, но они слишком любят стоять на своем и для предпринимательской деятельности им явно не хватает гибкости и сговорчивости.
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В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича
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Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги.
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Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
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Обновлено в 10:28
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У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
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Дзюба показал, как добирался до чемпионского титула
Обновлено в 17:29
Экономика
АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".
Обновлено в 12:47
Происшествия
В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии
Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани
Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено в 16:44
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Защитник сборной Латвии пропустит игру с Россией
Защитник сборной Латвии Ральф Фрайбергс пропустит встречу группового этапа чемпионата мира по хоккею с Россией.
Обновлено в 11:58
Политика
Совет Европы заявил о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ
Участники встречи глав МИДов стран Совета Европы (СЕ) заявили, что все страны объединения должны быть допущены до участия в работе Комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи на равной основе.
Обновлено в 05:43
Общество
В Петербурге детей из захламленной квартиры вернули матери
В Петербурге многодетной матери вернули ее четверых детей.
Обновлено в 10:45
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 09:34
Музыка
Лазарев прошёл в финал «Евровидения»
Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Общество
Роструд узнал о зарплатных ожиданиях россиян при смене работы
Каждый четвертый респондент признался, что при смене работы хотел бы получать зарплату в 1,5 раза больше, сообщается на сайте Роструда.
Обновлено в 07:40
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Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
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Всего один ген заставляет раковину улиток заворачиваться вправо
Обновлено 15 мая в 08:00
Политика
В Австрии оппозиция потребовала отставки вице-канцлера и новых выборов в парламент
Оппозиционные партии Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) потребовали отправить в отставку вице-канцлера, министра по делам государственной службы и спорта Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе и провести новые парламентские выборы.
Обновлено в 15:33
Здоровье
Сплошной геморрой. Что может скрываться за болезнью?
Под маской геморроя могут скрываться как общие проктологические болезни (острые и хронические анальные трещины, воспаление перианальной области), так и воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит) и сосудистые поражения.
Обновлено в 16:50