Футбол

Черевченко продлил контракт с «Арсеналом»Матч ТВ 15:22

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко продлил контракт с клубом на один год.
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Черевченко продлил контракт с «Арсеналом»

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Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» и опроверг информацию о переговорах с «Црвеной Звездой»

Бомбардир.ру13:52

Игорь Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» на один год

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Черевченко: никто не предлагал меня «Црвене Звезде». Я остаюсь в «Арсенале»

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Черевченко продлил контракт с «Арсеналом»

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Агент Черевченко предложил «Црвене Звезде» его кандидатуру

Sports.ru11:52

«Арсенал» продлит контракт с Черевченко на год

Тульские новостивчера в 14:05
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В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100

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Какие знаки зодиака преуспеют в бизнесе?

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В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича

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Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
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Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

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В Белоруссии приостановили транзит российской нефти в направлении Украины. Об этом сообщает концерн "Белнефтехим".
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В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Футбол

«Млада Болеслав» с Комличенко рискует не попасть в Лигу Европы

В чемпионате Чехии состоялся первый полуфинальный матч плей-офф за место в Лиге Европы. Млада Болеслав в гостях уступила Злину 1:3.
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Футбол

Дзюба показал, как добирался до чемпионского титула

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Экономика

АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".
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16,7 млн американцев не выйдут на работу из-за финала «Игры престолов»

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В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии

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Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

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Обновлено в 17:40
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В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани

Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
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Защитник сборной Латвии Ральф Фрайбергс пропустит встречу группового этапа чемпионата мира по хоккею с Россией.
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Участники встречи глав МИДов стран Совета Европы (СЕ) заявили, что все страны объединения должны быть допущены до участия в работе Комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи на равной основе.
Обновлено в 05:43
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В Петербурге многодетной матери вернули ее четверых детей.
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Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

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Игорь Геннадьевич Черевченко
Российский футболист
Таджикистанский и российский футболист, выступавший на позиции защитника. В 2008 году начал тренерскую деятельность. С июня 2015 по 10 августа 2016 - главный тренер московского «Локомотива». С 8 февраля 2017 по 21 мая 2018 - главный тренер клуба ФНЛ «Балтика».
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