Футбол

Черевченко продлил контракт с «Арсеналом»Матч ТВ 15:22

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко продлил контракт с клубом на один год.
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Черевченко продлил контракт с «Арсеналом»

Sportbox.RU15:22

«Арсенал» продлит контракт с Черевченко на год

Тульские новостивчера в 14:05

Игорь Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» на один год

Спорт-Экспресс14:55

Черевченко: никто не предлагал меня «Црвене Звезде». Я остаюсь в «Арсенале»

Чемпионат12:39

Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» и опроверг информацию о переговорах с «Црвеной Звездой»

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Агент Черевченко предложил «Црвене Звезде» его кандидатуру

Sports.ru11:52

Черевченко продлил контракт с «Арсеналом»

Матч ТВ15:22
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Экономика

В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка «Югра»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назвало редкой и масштабной схему вывода средств из лишенного лицензии банка "Югра".
Обновлено в 15:22
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Древнюю мостовую на Волге в Казани поставят на госохрану

Древняя мостовая, которая вскрылась в Казани при обмелении Волги, получит статус объекта культурного наследия.
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Экономика

Forbes назвал компании с самыми высокими зарплатами топ-менеджеров

По итогам года компания в общей сложности выплатила своим управленцам 6,8 млрд рублей. Об этом говорится в рейтинге журнала Forbes.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Полиция задержала мать девочки, оставленной в московской поликлинике

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В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
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Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.
Обновлено в 14:18
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

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Политика

Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет

Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено в 13:11
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Полицейский сбил насмерть подростка в Саратове

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Политика

МИД о новых санкциях США: Москва не оставит без ответа этот выпад

Москва не оставит без ответа новые санкции США против спецотряда "Терек", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
Обновлено в 14:44
Здоровье

Врач рассказал, как снизить давление без лекарств

Григорий Арутюнов: Уровни артериального давления привязаны к возрасту.
Обновлено в 04:35
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Белоруссии похитили и убили сотрудника ГАИ

Обновлено в 10:21
Спорт

Губерниев отреагировал на решение Дальмайер завершить карьеру

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер завершить выступление на профессиональном уровне.
Обновлено в 11:28
Кино

Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»

16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
Происшествия

«Яндекс» отрицает запрет сотрудникам на полеты на SSJ 100

«Яндекс» отрицает ограничения, касающиеся полетов на Sukhoi Superjet 100 для своих сотрудников.
Обновлено в 13:51
Транспорт

Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов

Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Мужчина взорвал гранату в отделении банка в Луганской области

Посетитель банка в Старобельске Луганской области подорвал гранату в одном из филиалов.
Обновлено в 14:22
Происшествия

МАК завершил расшифровку данных черных ящиков сгоревшего SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных черных ящиков самолета SSJ100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево пятого мая.
Обновлено в 15:41
Политика

Глава администрации Порошенко подал в отставку

Источник в Администрации президента Украины сообщил агентству "Украинские новости", что подал в отставку глава администрации Игорь Райнин.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги

Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие

В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет

Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Космос

«Хаббл» рассмотрел вспышку звездообразования в далекой галактике

Астрономы при помощи космического телескопа «Хаббл» получили новую фотографию галактики NGC 4485.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых погибла в ДТП на Кубани

В Краснодарском крае в ДТП погибла учительница первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова и нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова Вера Дерябина.
Обновлено в 15:48
Политика

У России прорезается право голоса в ПАСЕ

Комитет министров выступил с примирительным заявлением Россия в пятницу стала на шаг ближе к восстановлению своих прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которых она была лишена в 2014 году из-за событий в Крыму.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео

В интернете появилось видео курьезной погони сотрудников правоохранительных органов за подозреваемым.
Обновлено в 11:03
Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Амьеном»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку своей команды на матч 37-го тура чемпионата Франции против «Амьена».
Обновлено в 15:54
Экономика

Baring Vostok потерял контроль над банком «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области вынес решение, в котором потребовал от фонда выполнить ранее заявленный опцион и продать 9,99% акций банка «Восточный» компании Артема Аветисяна.
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Политика

США решили отменить пошлины на алюминий и сталь из Канады и Мексики

США согласились в течение 48 часов отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики в обмен на новые жесткие меры со стороны Мехико и Оттавы, которые направлены на предотвращение ввоза китайской стали в США с территорий соседних стран.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили обстрел Дамаска

Сирийские силы ПВО отразили обстрел Дамаска, сообщает агентство SANA.
Обновлено в 15:32
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Игорь Геннадьевич Черевченко
Российский футболист
Таджикистанский и российский футболист, выступавший на позиции защитника. В 2008 году начал тренерскую деятельность. С июня 2015 по 10 августа 2016 - главный тренер московского «Локомотива». С 8 февраля 2017 по 21 мая 2018 - главный тренер клуба ФНЛ «Балтика».
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