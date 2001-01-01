Футбол
Черевченко продлил контракт с «Арсеналом»Матч ТВ 15:22
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко продлил контракт с клубом на один год.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
Экономика
В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка «Югра»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назвало редкой и масштабной схему вывода средств из лишенного лицензии банка "Югра".
Обновлено в 15:22
Общество
Древнюю мостовую на Волге в Казани поставят на госохрану
Древняя мостовая, которая вскрылась в Казани при обмелении Волги, получит статус объекта культурного наследия.
Обновлено в 09:37
Экономика
Forbes назвал компании с самыми высокими зарплатами топ-менеджеров
По итогам года компания в общей сложности выплатила своим управленцам 6,8 млрд рублей. Об этом говорится в рейтинге журнала Forbes.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек
В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено в 13:23
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.
Обновлено в 14:18
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено в 03:19
Политика
Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет
Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Полицейский сбил насмерть подростка в Саратове
Обновлено в 15:45
Политика
МИД о новых санкциях США: Москва не оставит без ответа этот выпад
Москва не оставит без ответа новые санкции США против спецотряда "Терек", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
Обновлено в 14:44
Здоровье
Врач рассказал, как снизить давление без лекарств
Григорий Арутюнов: Уровни артериального давления привязаны к возрасту.
Обновлено в 04:35
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Белоруссии похитили и убили сотрудника ГАИ
Обновлено в 10:21
Спорт
Губерниев отреагировал на решение Дальмайер завершить карьеру
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер завершить выступление на профессиональном уровне.
Обновлено в 11:28
Кино
Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»
16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
Происшествия
«Яндекс» отрицает запрет сотрудникам на полеты на SSJ 100
«Яндекс» отрицает ограничения, касающиеся полетов на Sukhoi Superjet 100 для своих сотрудников.
Обновлено в 13:51
Транспорт
Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов
Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Мужчина взорвал гранату в отделении банка в Луганской области
Посетитель банка в Старобельске Луганской области подорвал гранату в одном из филиалов.
Обновлено в 14:22
Происшествия
МАК завершил расшифровку данных черных ящиков сгоревшего SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных черных ящиков самолета SSJ100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево пятого мая.
Обновлено в 15:41
Политика
Глава администрации Порошенко подал в отставку
Источник в Администрации президента Украины сообщил агентству "Украинские новости", что подал в отставку глава администрации Игорь Райнин.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги
Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Космос
«Хаббл» рассмотрел вспышку звездообразования в далекой галактике
Астрономы при помощи космического телескопа «Хаббл» получили новую фотографию галактики NGC 4485.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых погибла в ДТП на Кубани
В Краснодарском крае в ДТП погибла учительница первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова и нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова Вера Дерябина.
Обновлено в 15:48
Политика
У России прорезается право голоса в ПАСЕ
Комитет министров выступил с примирительным заявлением Россия в пятницу стала на шаг ближе к восстановлению своих прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которых она была лишена в 2014 году из-за событий в Крыму.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео
В интернете появилось видео курьезной погони сотрудников правоохранительных органов за подозреваемым.
Обновлено в 11:03
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Амьеном»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку своей команды на матч 37-го тура чемпионата Франции против «Амьена».
Обновлено в 15:54
Экономика
Baring Vostok потерял контроль над банком «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области вынес решение, в котором потребовал от фонда выполнить ранее заявленный опцион и продать 9,99% акций банка «Восточный» компании Артема Аветисяна.
Обновлено в 07:04
Политика
США решили отменить пошлины на алюминий и сталь из Канады и Мексики
США согласились в течение 48 часов отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики в обмен на новые жесткие меры со стороны Мехико и Оттавы, которые направлены на предотвращение ввоза китайской стали в США с территорий соседних стран.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили обстрел Дамаска
Сирийские силы ПВО отразили обстрел Дамаска, сообщает агентство SANA.
Обновлено в 15:32