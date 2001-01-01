Футбол
Черевченко продлил контракт с «Арсеналом»Матч ТВ 15:22
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко продлил контракт с клубом на один год.
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Происшествия
Полицейский сбил насмерть подростка
Обновлено в 16:36
Экономика
Экономика России резко замедлилась
О сдержанном потребительском спросе ранее писал ЦБ: реальные доходы населения в январе – марте упали на 2,3% в годовом выражении из-за сильного замедления роста реальных зарплат на фоне высокой базы прошлого года, когда перед президентскими выборами стремительно увеличивались зарплаты бюджетников.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено в 16:09
Футбол
Игроком ЦСКА Фернандесом интересуются топ-клубы Европы
Защитником московского ЦСКА Марио Фернандесом интересуются лучшие клубы Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:10
Шоу-бизнес
Опубликовано свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл
СМИ узнали тайну, которую долгое время скрывали принц Гарри и Меган Маркл: благодаря публикации в сети свидетельства о рождении их сына стало известно, где родился молодой лорд Маунтбеттен-Виндзор.
Обновлено в 16:36
Политика
Посольство назвало статью FT о Крымском мосте низкопробной журналистикой
Российское посольство в Великобритании заявило, что британская газета Financial Times проигнорировала официальную статистику по судоходству в Керченском проливе в материале о потерях украинской экономики из-за Крымского моста.
Обновлено в 16:59
Наука
Учеными впервые доказана квантовая природа тепловых фотонов
Экспертами впервые доказана квантовая природа тепловых фотонов, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 13:21
Футбол
ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги
У «Реала» лидером нападения был Фабьен Казер, набравший 18 очков. В финале ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».
Обновлено в 17:10
Путешествия
Конюхов рассказал о трудностях своей экспедиции через океан
Штормовые ветра сопровождали Федора Конюхова большую часть его экспедиции на весельной лодке через океан.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие
Россия поставит армии Венесуэлы тысячи сухпайков
Вооруженные силы Венесуэлы получат от России более 16 тысяч сухпайков, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
Обновлено в 13:20
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Политика
Суд Киева открыл дело о запрете на выезд Порошенко за границу
Киевский суд заявил об открытии производства по делу о запрете выезда с территории Украины действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:29
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено в 16:20
Космос
Ученые назвали причину исчезновения воды на Марсе
Обновлено 15 мая в 04:10
Здоровье
«Офисный синдром»: чем мы рискуем на сидячей работе
Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, что такое "офисный синдром" и как с ним бороться.
Обновлено в 17:02
Экономика
Нижегородская область получит средства на расселение аварийного жилья
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин в пятницу подписали договор о предоставлении финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилья, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Надгробия из Долины Славы нашли на свалке
Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.
Обновлено в 06:24
Музыка
Лазарев прошёл в финал «Евровидения»
Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:41
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес
Виктория Боня в мини-платье повеселилась на вечеринке в Каннах
Накануне состоялась бьюти-вечеринка Givenchy. Виктория решила, что это мероприятие будет ей полезно, и появилась среди гостей.
Обновлено в 14:32
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Кристина Дерябина рассталась с женихом накануне свадьбы
В прошлом июне возлюбленный сделал звезде телестройки предложение. Минул год, но Кристина Дерябина так и не пошла под венец.
Обновлено в 14:00
Политика
США решили отменить пошлины на алюминий и сталь из Канады и Мексики
США согласились в течение 48 часов отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики в обмен на новые жесткие меры со стороны Мехико и Оттавы, которые направлены на предотвращение ввоза китайской стали в США с территорий соседних стран.
Обновлено в 13:06
Общество
В Петербурге детей из захламленной квартиры вернули матери
В Петербурге многодетной матери вернули ее четверых детей.
Обновлено в 10:45
Авто
Первые внедорожные Lada Granta Cross отправились к дилерам
Российский производитель «АвтоВАЗ» отправил первые автовозы, груженые Lada Granta Cross, в дилерские центры.
Обновлено в 05:17
Путешествия
Kauppalehti (Финляндия): эй, финский турист, которому уже надоел Таллин! Взгляни на восток! (Kauppalehti)
Весной в финских СМИ появились жалобы на то, что туристические поездки в Таллин больше не интересуют финнов так сильно, как раньше.
Обновлено в 17:07
Экономика
Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров
"Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров", - говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено в 06:30
Авто
Citroen откажется от обычных ключей в пользу смартфонов
Обновлено в 06:30