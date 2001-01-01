Футбол

Черевченко продлил контракт с «Арсеналом»Матч ТВ 15:22

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко продлил контракт с клубом на один год.
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Черевченко продлил контракт с «Арсеналом»

Sportbox.RU15:22

Черевченко продлил контракт с «Арсеналом»

Матч ТВ15:22

Черевченко: никто не предлагал меня «Црвене Звезде». Я остаюсь в «Арсенале»

Чемпионат12:39

Игорь Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» на один год

Спорт-Экспресс14:55

Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» и опроверг информацию о переговорах с «Црвеной Звездой»

Бомбардир.ру13:52

Агент Черевченко предложил «Црвене Звезде» его кандидатуру

Sports.ru11:52

«Арсенал» продлит контракт с Черевченко на год

Тульские новостивчера в 14:05
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Происшествия

Полицейский сбил насмерть подростка

Обновлено в 16:36
Экономика

Экономика России резко замедлилась

О сдержанном потребительском спросе ранее писал ЦБ: реальные доходы населения в январе – марте упали на 2,3% в годовом выражении из-за сильного замедления роста реальных зарплат на фоне высокой базы прошлого года, когда перед президентскими выборами стремительно увеличивались зарплаты бюджетников.
Обновлено в 13:17
Происшествия

Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено в 16:09
Футбол

Игроком ЦСКА Фернандесом интересуются топ-клубы Европы

Защитником московского ЦСКА Марио Фернандесом интересуются лучшие клубы Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:10
Шоу-бизнес

Опубликовано свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл

СМИ узнали тайну, которую долгое время скрывали принц Гарри и Меган Маркл: благодаря публикации в сети свидетельства о рождении их сына стало известно, где родился молодой лорд Маунтбеттен-Виндзор.
Обновлено в 16:36
Политика

Посольство назвало статью FT о Крымском мосте низкопробной журналистикой

Российское посольство в Великобритании заявило, что британская газета Financial Times проигнорировала официальную статистику по судоходству в Керченском проливе в материале о потерях украинской экономики из-за Крымского моста.
Обновлено в 16:59
Наука

Учеными впервые доказана квантовая природа тепловых фотонов

Экспертами впервые доказана квантовая природа тепловых фотонов, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 13:21
Футбол

ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги

У «Реала» лидером нападения был Фабьен Казер, набравший 18 очков. В финале ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».
Обновлено в 17:10
Путешествия

Конюхов рассказал о трудностях своей экспедиции через океан

Штормовые ветра сопровождали Федора Конюхова большую часть его экспедиции на весельной лодке через океан.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие

Россия поставит армии Венесуэлы тысячи сухпайков

Вооруженные силы Венесуэлы получат от России более 16 тысяч сухпайков, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
Обновлено в 13:20
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Политика

Суд Киева открыл дело о запрете на выезд Порошенко за границу

Киевский суд заявил об открытии производства по делу о запрете выезда с территории Украины действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:29
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено в 16:20
Космос

Ученые назвали причину исчезновения воды на Марсе

Обновлено 15 мая в 04:10
Здоровье

«Офисный синдром»: чем мы рискуем на сидячей работе

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, что такое "офисный синдром" и как с ним бороться.
Обновлено в 17:02
Экономика

Нижегородская область получит средства на расселение аварийного жилья

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин в пятницу подписали договор о предоставлении финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилья, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Надгробия из Долины Славы нашли на свалке

Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.
Обновлено в 06:24
Музыка

Лазарев прошёл в финал «Евровидения»

Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия

Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:41
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес

Виктория Боня в мини-платье повеселилась на вечеринке в Каннах

Накануне состоялась бьюти-вечеринка Givenchy. Виктория решила, что это мероприятие будет ей полезно, и появилась среди гостей.
Обновлено в 14:32
Общество

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Кристина Дерябина рассталась с женихом накануне свадьбы

В прошлом июне возлюбленный сделал звезде телестройки предложение. Минул год, но Кристина Дерябина так и не пошла под венец.
Обновлено в 14:00
Политика

США решили отменить пошлины на алюминий и сталь из Канады и Мексики

США согласились в течение 48 часов отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики в обмен на новые жесткие меры со стороны Мехико и Оттавы, которые направлены на предотвращение ввоза китайской стали в США с территорий соседних стран.
Обновлено в 13:06
Общество

В Петербурге детей из захламленной квартиры вернули матери

В Петербурге многодетной матери вернули ее четверых детей.
Обновлено в 10:45
Авто

Первые внедорожные Lada Granta Cross отправились к дилерам

Российский производитель «АвтоВАЗ» отправил первые автовозы, груженые Lada Granta Cross, в дилерские центры.
Обновлено в 05:17
Путешествия

Kauppalehti (Финляндия): эй, финский турист, которому уже надоел Таллин! Взгляни на восток! (Kauppalehti)

Весной в финских СМИ появились жалобы на то, что туристические поездки в Таллин больше не интересуют финнов так сильно, как раньше.
Обновлено в 17:07
Экономика

Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров

"Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров", - говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено в 06:30
Авто

Citroen откажется от обычных ключей в пользу смартфонов

Обновлено в 06:30
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Игорь Геннадьевич Черевченко
Российский футболист
Таджикистанский и российский футболист, выступавший на позиции защитника. В 2008 году начал тренерскую деятельность. С июня 2015 по 10 августа 2016 - главный тренер московского «Локомотива». С 8 февраля 2017 по 21 мая 2018 - главный тренер клуба ФНЛ «Балтика».
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