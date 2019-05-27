Футбол

Тульский «Арсенал» подписал новый контракт с ЧеревченкоREGNUM 05:07

Тульский «Арсенал» подписал новый контракт с главным тренером Игорем Черевченко. Об этом заявил президент клуба Гурам Аджоев, сообщает «Р-спорт». Черевченко продолжит работу с командой.
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Григалава и Комбаров продлили контракты с тульским «Арсеналом»

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Кирилл Комбаров продлил контракт с «Арсеналом»

Soccer.ru09:08

«Арсенал» продлил контракты с Черевченко и его тренерским штабом

Матч ТВ10:55

«Арсенал» продлил контракты с Черевченко и его тренерским штабом

Sportbox.RU10:55

«Арсенал» продлил контракты с Черевченко и его тренерским штабом

Бомбардир.ру11:53

«Арсенал» продлил контракт с Комбаровым на один год

Sports.ru09:01
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Гимнастка Семёнова дисквалифицирована на два года за допинг

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Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
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В Москве женщина оставила своего несовершеннолетнего сына в игровой комнате торгового центра, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МВД Юрий Титов.
Обновлено в 02:16
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Почему Денисов ушел из «Локомотива»? Объясняет председатель совета директоров клуба

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "СЭ" назвал уход полузащитника Игоря Денисова абсолютно нормальной истории.
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Александр Беглов стал зарабатывать меньше, став врио губернатора

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Авто

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«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
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В Ленобласти иномарка врезалась в дерево, погибли три человека

В Киришском районе Ленобласти три человека погибли, один получил тяжелые травмы при столковении иномарки с деревом.
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Армия и оружие

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Российский технический персонал прибудет в Турцию для проведения работ по установке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
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Израиль атаковал сирийскую ракетную установку

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Общество

В США у анаконды появилось потомство без участия самца

Обновлено в 16:28
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Минобороны предлагает ужесточить правила призыва

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
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Ноутбук Asus ZenBook Pro Duo оснастили двумя 4K-экранами

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Ученые предупредили о серьезной опасности употребления солодки

Ученые из университета Макгилла заявили об опасности чрезмерного употребления напитков с добавлением экстракта корня солодки.
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МИД Украины подготовил ноту России по выдаче украинских моряков

МИД Украины подготовил дипломатическую ноту для МИД России с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, задержанные российской стороной во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:26
Хоккей

Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео

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На Леонида Волкова составили протокол о «неуважении к власти»

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Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 08:34
Хоккей

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Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
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