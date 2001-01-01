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Политика Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой Грузия захлопнула двери, и это был лишь политический жест. В политике такие решения ничего хорошего не приносят.

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