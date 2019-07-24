Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко перед домашним первым матчем 2-го отборочного раунда Лиги Европы с "Нефтчи" оценил силу соперника. Игра пройдет в Туле в четверг, 25 июля, начало – в 20.00 по московскому времени.

Черевченко не сомневается, что «Арсеналу» не будет легко с «Нефтчи»

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