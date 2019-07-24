Футбол
Черевченко не сомневается, что «Арсеналу» не будет легко с «Нефтчи»Спорт-Экспресс вчера в 09:45
Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко перед домашним первым матчем 2-го отборочного раунда Лиги Европы с "Нефтчи" оценил силу соперника. Игра пройдет в Туле в четверг, 25 июля, начало – в 20.00 по московскому времени.
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«В Баку „Арсеналу“ будет проще». Тульская команда готовится к дебюту в еврокубке
Советский спортвчера в 12:36
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Политика
В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
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Наука
Акустические атаки на Кубе изменили мозг американских дипломатов
Напомним, американские дипломаты подверглись акустической атаке во время работы на Кубе в 2016-2017 годах.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Режим «черного неба» действует в Барнауле и Новосибирске
Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие
В Анкаре: Похолодание отношений между Турцией и США произошло до С-400
Турецкие СМИ публикуют материал, в котором высказывается предположение относительно основных причин похолодания отношений между Вашингтоном и Анкарой.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Гудкова вызвали в качестве свидетеля на допрос в московский СК
Оппозиционер Дмитрий Гудков сообщил, что он проходит свидетелем по делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома, обыски в его квартире завершены.
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Происшествия
В Челябинской области при столкновении двух машин погибли пять человек
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Общество
Власти Приангарья ответили на заявление об угрозе «нового Чернобыля»
Ранее глава Росприроднадзора заявила, что на заводе "Усольехимпром" может произойти экологическая катастрофа, сравнимая с аварией на Чернобыльской АЭС Власти Иркутской области сообщили, что не имеют полномочий, чтобы ликвидировать загрязнение на заводе "Усольехимпром".
Обновлено вчера в 15:26
Культура
Определен лонг-лист Букеровской премии
В Лондоне опубликовали длинный список претендентов на получение Букеровской премии, которая считается одной из самых престижных наград в мире английской литературы.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
Суд арестовал Навального на 30 суток
Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Глава Читинского района Захаров ушел в отставку
Совет Читинского района 25 июля принял отставку главы района Вадима Захарова.
Обновлено вчера в 23:05
Авто
McLaren готовит открытый суперкар
Компания McLaren ведет работу над новым двухместным суперкаром с открытым верхом, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 07:43
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
В среду, 24 июля, Госдума окончательно, в третьем чтении, приняла закон, который позволит большему числу семей получать детские пособия.
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Политика
В Малайзии обвинили США и Украину в попытках забрать черные ящики MH17
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено вчера в 08:24
Авто
Названы автомобили, которые чаще всего разбивают в «тотал»
Автомобили Renault, Lada и Kia возглавили список машин, которые чаще всего экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия
В Турции напали на белорусского дипломата
По информации турецкой газеты Hurriyet, нападение на дипломата Александра Поганшева совершил его сосед по дому.
Обновлено вчера в 15:44
Шоу-бизнес
Алена Апина в купальнике показала пляжное фото из Саратова
Алена Апина проводит летний отпуск в родном Саратове. Звезда 90-х поддерживает общение с фанатами, показывая им новые снимки.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост британского премьера
Президент России Владимир Путин отправил новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму с поздравлением о вступлении в должность.
Обновлено вчера в 12:27
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
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Экономика
Госдума запретила микрокредиты под залог жилья
24 июля Госдума приняла законопроект, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать гражданам займы под залог жилья.
Обновлено вчера в 12:51
Здоровье
Врачи напомнили о риске заразиться гепатитом в салонах красоты
В салонах красоты во время маникюра, пирсинга и татуажа есть риск заражения гепатитами В и С. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина в преддверии Всемирного дня по борьбе с гепатитом 28 июля.
Обновлено вчера в 10:00
Наука
Раскрыта возможная подлинность Туринской плащаницы
Группа исследователей из Франции и Италии нашла доказательства того, что результаты исследования 1988 года, которое установило якобы настоящую дату изготовления туринской плащаницы, были ошибочными.
Обновлено вчера в 12:33
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено вчера в 08:21
Единоборства
Нурмагомедов прокомментировал смерть Дадашева
Обновлено вчера в 20:09
Шоу-бизнес
Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт
Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено вчера в 22:20