Футбол

Черевченко может возглавить зарубежный клубSoccer.ru вчера в 13:01

Рулевой тульского «Арсенала» Игорь Черевченко может сменить команду.
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Черевченко о продолжении карьеры в «Црвене Звезде»: Никто не предлагал. Остаюсь в Туле

Тульская пресса02:34

Игорь Черевченко на год продлил контракт с тульским «Арсеналом»

Тульские новости02:20

Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» и опроверг информацию о переговорах с «Црвеной Звездой»

Бомбардир.рувчера в 13:52

Черевченко продлил контракт с «Арсеналом»

Sportbox.RUвчера в 15:22

Игорь Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» на один год

Спорт-Экспрессвчера в 14:55

Черевченко: никто не предлагал меня «Црвене Звезде». Я остаюсь в «Арсенале»

Чемпионатвчера в 12:39

Черевченко продлил контракт с «Арсеналом»

Матч ТВвчера в 15:22
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Армия и оружие

Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

В Сети появилось видео, запечатлевшее ракетную атаку на столицу Сирии Дамаск.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

Двум участникам акций в Екатеринбурге снизили срок ареста

Обновлено в 02:43
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек

В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
Политика

Минтранс выполнит поручение президента по открытию ж/д части Крымского моста раньше срока

Министерство транспорта выполнит поручение президента Владимира Путина по открытию железнодорожной части Крымского моста с опережением графика, сообщил журналистам в субботу в ходе рабочей поездки в Крым глава министерства Евгений Дитрих.
Обновлено в 05:44
Экономика

Мати Гринспен, eToro: стоимость Bitcoin поднимется на 50 000%

Недавний рост курса биткоина был началом нового «бычьего» цикла, заявил старший аналитик eToro Мати Гринспен в интервью Bloomberg.
Обновлено вчера в 11:17
Экономика

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

В Перу два человека погибли при падении вертолета

Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу.
Обновлено в 03:24
Политика

Минторг США может отсрочить ограничения против Huawei

Министерство торговли Соединенных Штатов намерено ввести временную отсрочку торговых мер, которые ранее решили ввести в отношении китайской компании высоких технологий Huawei.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика

Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн

Венесуэльские власти в мае продали 13,7 т золота на сумму $570 млн.
Обновлено в 01:52
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Политика

«Русал» вложит $200 млн в завод в США

Советы директоров "Русала" и американского холдинга Braidy Industries одобрили инвестиции российской компании в размере $200 млн в создание совместного предприятия по производству плоского алюминиевого проката для автомобильной промышленности в Ашленде (штат Кентукки, США).
Обновлено 16 мая в 11:10
Общество

Жителям Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

Обновлено в 05:40
Общество

Правительство выделило 5,5 млрд на кампус МГТУ в Калуге

Обновлено в 03:20
Политика

Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»

Россия придумала историю для Украины, а Киеву нужно пересмотреть отношение к националисту Степану Бандере, чья запрещенная в России экстремистская ОУН-УПА воевала на стороне войск Третьего рейха против СССР, заявил бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими коллегами.
Обновлено в 03:33
Музыка

Монеточка презентовала новый клип «Падать в грязь»

Известная исполнительница родом с Урала Монеточка 17 мая в программе Ивана Урганта, стоя прямо на столе, исполнила сингл "Падать в грязь" из нового альбома.
Обновлено в 03:26
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Футбол

Рэшфорд приостановил переговоры с «МЮ» о новом контракте

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд приостановил переговоры с клубом по поводу нового контракта.
Обновлено в 00:27
Политика

Курц не намерен работать с вице-канцлером после скандального видео

Канцлер Австрии Себастьян Курц исключил возможность продолжения работы с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе в коалиционном правительстве после скандала с видеозаписью с участием последнего, сообщает агентство APA.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

США заплатят другим странам за отказ от российского оружия

США намерены распространить на весь мир негласную программу финансовой помощи странам, готовым отказаться от покупки российского оружия.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию, узнал «Ъ»

Обновлено в 03:51
Энергетика

Украина готовится зимой потерять «русский транзит»

Обещал европейским партнерам оставить Украине возможность какого-то транзитного потока и глава российского государства, что вполне соответствует и пожеланиям крупнейших европейских потребителей русского голубого топлива — например, в той же Германии.
Обновлено в 01:00
Наука

В лесах Лаоса нашли древние «кувшины мертвых»

Недавно группа австралийских исследователей обнаружила еще 137 кувшинов в 15 новых местах по всему Лаосу.
Обновлено 16 мая в 09:22
Шоу-бизнес

Жена Диброва впервые за 10 лет осталась без прислуги

Недавно Полине пришлось остаться без них на неделю, как она сообщила - впервые за десять лет.
Обновлено в 04:05
Хоккей

Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира с Латвией

18 мая в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы российская сборная будет противостоять команде Латвии в матче мирового первенства 2019 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:34
Космос

«Хаббл» рассмотрел вспышку звездообразования в далекой галактике

Астрономы при помощи космического телескопа «Хаббл» получили новую фотографию галактики NGC 4485.
Обновлено вчера в 10:49
Единоборства

Атлетическая комиссия пересмотрит дела Нурмагомедова и Тухугова

На заседании повторно рассмотрят дела бойцов ММА Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова, сообщает ESPN.
Обновлено в 04:20
Футбол

В Азербайджане гарантируют безопасность Мхитаряна в финале Лиги Европы

Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов гарантирует, что полузащитнику "Арсенала" Генриху Мхитаряну будет обеспечена безопасность во время финала Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Москвичка объяснила, почему бросила дочь в поликлинике

Обновлено в 05:21
Общество

РАН передумала делать патриарха и Матвиенко почетными профессорами

Положение, позволяющее присваивать звания почетных профессоров РАН общественным деятелям, было включено в устав академии в 1997 году, однако в 2014 году его отменили.
Обновлено вчера в 14:30
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Игорь Геннадьевич Черевченко
Российский футболист
Таджикистанский и российский футболист, выступавший на позиции защитника. В 2008 году начал тренерскую деятельность. С июня 2015 по 10 августа 2016 - главный тренер московского «Локомотива». С 8 февраля 2017 по 21 мая 2018 - главный тренер клуба ФНЛ «Балтика».
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