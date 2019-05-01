Футбол
Черевченко может возглавить зарубежный клубSoccer.ru вчера в 13:01
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Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» и опроверг информацию о переговорах с «Црвеной Звездой»
Бомбардир.рувчера в 13:52
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 05:53, Ашберн
Армия и оружие
Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску
В Сети появилось видео, запечатлевшее ракетную атаку на столицу Сирии Дамаск.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек
В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
Минтранс выполнит поручение президента по открытию ж/д части Крымского моста раньше срока
Министерство транспорта выполнит поручение президента Владимира Путина по открытию железнодорожной части Крымского моста с опережением графика, сообщил журналистам в субботу в ходе рабочей поездки в Крым глава министерства Евгений Дитрих.
Обновлено в 05:44
Экономика
Мати Гринспен, eToro: стоимость Bitcoin поднимется на 50 000%
Недавний рост курса биткоина был началом нового «бычьего» цикла, заявил старший аналитик eToro Мати Гринспен в интервью Bloomberg.
Обновлено вчера в 11:17
Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
В Перу два человека погибли при падении вертолета
Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу.
Обновлено в 03:24
Политика
Минторг США может отсрочить ограничения против Huawei
Министерство торговли Соединенных Штатов намерено ввести временную отсрочку торговых мер, которые ранее решили ввести в отношении китайской компании высоких технологий Huawei.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн
Венесуэльские власти в мае продали 13,7 т золота на сумму $570 млн.
Обновлено в 01:52
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Политика
«Русал» вложит $200 млн в завод в США
Советы директоров "Русала" и американского холдинга Braidy Industries одобрили инвестиции российской компании в размере $200 млн в создание совместного предприятия по производству плоского алюминиевого проката для автомобильной промышленности в Ашленде (штат Кентукки, США).
Обновлено 16 мая в 11:10
Общество
Правительство выделило 5,5 млрд на кампус МГТУ в Калуге
Обновлено в 03:20
Политика
Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»
Россия придумала историю для Украины, а Киеву нужно пересмотреть отношение к националисту Степану Бандере, чья запрещенная в России экстремистская ОУН-УПА воевала на стороне войск Третьего рейха против СССР, заявил бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими коллегами.
Обновлено в 03:33
Музыка
Монеточка презентовала новый клип «Падать в грязь»
Известная исполнительница родом с Урала Монеточка 17 мая в программе Ивана Урганта, стоя прямо на столе, исполнила сингл "Падать в грязь" из нового альбома.
Обновлено в 03:26
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Футбол
Рэшфорд приостановил переговоры с «МЮ» о новом контракте
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд приостановил переговоры с клубом по поводу нового контракта.
Обновлено в 00:27
Политика
Курц не намерен работать с вице-канцлером после скандального видео
Канцлер Австрии Себастьян Курц исключил возможность продолжения работы с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе в коалиционном правительстве после скандала с видеозаписью с участием последнего, сообщает агентство APA.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
США заплатят другим странам за отказ от российского оружия
США намерены распространить на весь мир негласную программу финансовой помощи странам, готовым отказаться от покупки российского оружия.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию, узнал «Ъ»
Обновлено в 03:51
Энергетика
Украина готовится зимой потерять «русский транзит»
Обещал европейским партнерам оставить Украине возможность какого-то транзитного потока и глава российского государства, что вполне соответствует и пожеланиям крупнейших европейских потребителей русского голубого топлива — например, в той же Германии.
Обновлено в 01:00
Наука
В лесах Лаоса нашли древние «кувшины мертвых»
Недавно группа австралийских исследователей обнаружила еще 137 кувшинов в 15 новых местах по всему Лаосу.
Обновлено 16 мая в 09:22
Шоу-бизнес
Жена Диброва впервые за 10 лет осталась без прислуги
Недавно Полине пришлось остаться без них на неделю, как она сообщила - впервые за десять лет.
Обновлено в 04:05
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира с Латвией
18 мая в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы российская сборная будет противостоять команде Латвии в матче мирового первенства 2019 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:34
Космос
«Хаббл» рассмотрел вспышку звездообразования в далекой галактике
Астрономы при помощи космического телескопа «Хаббл» получили новую фотографию галактики NGC 4485.
Обновлено вчера в 10:49
Единоборства
Атлетическая комиссия пересмотрит дела Нурмагомедова и Тухугова
На заседании повторно рассмотрят дела бойцов ММА Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова, сообщает ESPN.
Обновлено в 04:20
Футбол
В Азербайджане гарантируют безопасность Мхитаряна в финале Лиги Европы
Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов гарантирует, что полузащитнику "Арсенала" Генриху Мхитаряну будет обеспечена безопасность во время финала Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Москвичка объяснила, почему бросила дочь в поликлинике
Обновлено в 05:21
Общество
РАН передумала делать патриарха и Матвиенко почетными профессорами
Положение, позволяющее присваивать звания почетных профессоров РАН общественным деятелям, было включено в устав академии в 1997 году, однако в 2014 году его отменили.
Обновлено вчера в 14:30