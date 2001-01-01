Футбол
Черевченко может возглавить «Црвену Звезду»Чемпионат 12:19
Новым главным тренером «Црвены Звезды» может стать наставник тульского «Арсенала» Игорь Черевченко.
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Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Обновлено вчера в 17:25
Общество
В Мурманске надгробия с именами воинов отправили на свалку
Жители Мурманска обнаружили свалку надгробий, которые, предположительно, ранее находились на месте воинских захоронений — в Долине Славы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Происшествия
В Росгвардии назвали постановкой видео с «неудачей спецназа»
В Росгвардии отреагировали на распространившееся в Сети видео о якобы неудачной операции спецназа.
Обновлено в 09:40
Политика
Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза.
Обновлено в 13:40
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»
В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Экономика
АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
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Хоккей
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин номинирован на звание обладателя лучшей улыбки в НХЛ по версии Fan Choice Award.
Обновлено в 12:39
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Закончилась 12-летняя история «Теории большого взрыва»
Недавно 43-летний Галэки и сам стал отцом - первенца актеру подарила его 21-летняя девушка Элейна Мейер.
Обновлено в 13:52
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Общество
Объявлены итоги перепроверки результатов шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:14
Футбол
«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФА
По итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов лицензии УЕФА не получили «Ахмат» и «Ростов».
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
«Омолодившуюся» Марию Погребняк сравнили с дочерью Аллы Пугачевой
Другие сравнили «помолодевшую» Погребняк с наследницей Аллы Пугачевой — Лизой.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области
В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие
Опубликованы планы США по развалу России
Разведывательно-аналитический центр США Rand Corporation опубликовал доклад по развалу России.
Обновлено в 14:14
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Происшествия
«Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100
Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 14:12
Политика
Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил гражданство Украины.
Обновлено в 10:34
Театры
Худруком театра Ленсовета назначена жена Михаила Боярского
Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, стала новым худруком Театра имени Ленсовета.
Обновлено в 07:52
Кино
Нового Бэтмена может сыграть Роберт Паттинсон
Обновлено в 03:19
Технологии
AliExpress начнет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
В свою очередь холдинг в этом году запустит снятие наличных на кассах торговой сети «Пятерочка» в тестовом режиме.
Обновлено в 12:32
Политика
В ДНР назвали количество желающих получить российский паспорт
Напомним, 18 декабря, в окончательном чтении Госдумой приняты поправки в ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», упрощающие его получение соотечественниками – гражданами других стран, говорящими на русском языке и имеющими российские корни.
Обновлено в 06:07
Общество
Россиян могут перевести на оплату мусора по факту накопления
В Нижнем Тагиле с 1 января 2019 года жильцы многоквартирников платят регоператору «Рифей» за вывоз мусора 142 рубля, жители частного сектора – около 160 рублей.
Обновлено в 09:07
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.
Обновлено в 14:18
Музыка
Определены первые финалисты «Евровидения-2019»
Обновлено 14 мая в 18:53
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Энергетика
«Газпром» открыл два месторождения на Ямале
В пятницу, 17 мая «Газпром» сообщил об открытии двух месторождений в российской Арктике.
Обновлено в 14:27
Происшествия
«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде
Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 12:37