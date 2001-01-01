Футбол

Черевченко может возглавить «Црвену Звезду»Чемпионат 12:19

Новым главным тренером «Црвены Звезды» может стать наставник тульского «Арсенала» Игорь Черевченко.
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Черевченко: никто не предлагал меня «Црвене Звезде». Я остаюсь в «Арсенале»

Чемпионат12:39

Агент Черевченко предложил его кандидатуру «Црвене Звезде»

Спорт-Экспресс12:29

«Арсенал» продлит контракт с Черевченко на год

Тульские новостивчера в 14:05

Агент Черевченко предложил «Црвене Звезде» его кандидатуру

Sports.ru11:52

СМИ: «Арсенал» продлит контракты с тренерским штабом Черевченко

Матч ТВвчера в 14:14

СМИ: «Арсенал» продлит контракты с тренерским штабом Черевченко

Sportbox.RUвчера в 14:14

Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» и опроверг информацию о переговорах с «Црвеной Звездой»

Бомбардир.ру13:52
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Обновлено вчера в 17:25
Общество

В Мурманске надгробия с именами воинов отправили на свалку

Жители Мурманска обнаружили свалку надгробий, которые, предположительно, ранее находились на месте воинских захоронений — в Долине Славы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 08:48
Происшествия

В Росгвардии назвали постановкой видео с «неудачей спецназа»

В Росгвардии отреагировали на распространившееся в Сети видео о якобы неудачной операции спецназа.
Обновлено в 09:40
Политика

Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза.
Обновлено в 13:40
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»

В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Экономика

АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено в 13:33
Хоккей

Овечкин претендует на звание обладателя лучшей улыбки в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин номинирован на звание обладателя лучшей улыбки в НХЛ по версии Fan Choice Award.
Обновлено в 12:39
Кино

Закончилась 12-летняя история «Теории большого взрыва»

Недавно 43-летний Галэки и сам стал отцом - первенца актеру подарила его 21-летняя девушка Элейна Мейер.
Обновлено в 13:52
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Общество

Объявлены итоги перепроверки результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:14
Происшествия

Число арестованных за участие в протестах в Екатеринбурге выросло

Обновлено в 04:27
Футбол

«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФА

По итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов лицензии УЕФА не получили «Ахмат» и «Ростов».
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес

«Омолодившуюся» Марию Погребняк сравнили с дочерью Аллы Пугачевой

Другие сравнили «помолодевшую» Погребняк с наследницей Аллы Пугачевой — Лизой.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области

В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 09:43
Армия и оружие

Опубликованы планы США по развалу России

Разведывательно-аналитический центр США Rand Corporation опубликовал доклад по развалу России.
Обновлено в 14:14
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Происшествия

«Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100

Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 14:12
Политика

Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил гражданство Украины.
Обновлено в 10:34
Театры

Худруком театра Ленсовета назначена жена Михаила Боярского

Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, стала новым худруком Театра имени Ленсовета.
Обновлено в 07:52
Кино

Нового Бэтмена может сыграть Роберт Паттинсон

Обновлено в 03:19
Технологии

AliExpress начнет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»

В свою очередь холдинг в этом году запустит снятие наличных на кассах торговой сети «Пятерочка» в тестовом режиме.
Обновлено в 12:32
Политика

В ДНР назвали количество желающих получить российский паспорт

Напомним, 18 декабря, в окончательном чтении Госдумой приняты поправки в ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», упрощающие его получение соотечественниками – гражданами других стран, говорящими на русском языке и имеющими российские корни.
Обновлено в 06:07
Общество

Россиян могут перевести на оплату мусора по факту накопления

В Нижнем Тагиле с 1 января 2019 года жильцы многоквартирников платят регоператору «Рифей» за вывоз мусора 142 рубля, жители частного сектора – около 160 рублей.
Обновлено в 09:07
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.
Обновлено в 14:18
Музыка

Определены первые финалисты «Евровидения-2019»

Обновлено 14 мая в 18:53
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Энергетика

«Газпром» открыл два месторождения на Ямале

В пятницу, 17 мая «Газпром» сообщил об открытии двух месторождений в российской Арктике.
Обновлено в 14:27
Происшествия

«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде

Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 12:37
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Игорь Геннадьевич Черевченко
Российский футболист
Таджикистанский и российский футболист, выступавший на позиции защитника. В 2008 году начал тренерскую деятельность. С июня 2015 по 10 августа 2016 - главный тренер московского «Локомотива». С 8 февраля 2017 по 21 мая 2018 - главный тренер клуба ФНЛ «Балтика».
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